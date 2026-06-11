Голод Петра Яна, странное поведение Чимаева. Говорим со звездой RCC

4 июля в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» пройдёт турнир RCC 25, который возглавит титульный бой в среднем весе. Чемпион организации Владислав Ковалёв, известный как Белаз, выйдет на вторую защиту пояса, а остановить его попробует Михаил Рагозин. В интервью «Чемпионату» претендент рассказал о подготовке к бою и его переносах, высказался о работе над собой в медиа, а также назвал своего соперника мечты. Кроме того, Михаил поразмышлял о возможном переходе в UFC, оценил перспективы Белаза за океаном и прокомментировал результат боя Чимаев — Стрикленд и потенциальную трилогию Петра Яна с Мерабом Двалишвили.

— О бое с Белазом говорили давно – было понятно, что вы подерётесь, сейчас анонс состоялся. Довольны?

— Да, на самом деле, сам заждался официального анонса. Всё уже было обговорено, была договорённость о бое, но не было официальной информации. Поединок переносили, сдвигали по срокам. Я готов, осталось дождаться самого выхода на бой.

Михаил Рагозин и Владислав Ковалёв Фото: RCC MMA

— Были определённые причины, по которым сдвигали дату?

— Всё сдвигалось по организационным моментам, у нас сейчас очень много турниров: кулачные бои, бокс, кикбоксинг, ММА. Большой турнир с боем Бивола был, много внимания ему, и у нашей медиакоманды было много работы. Думаю, в связи с этим приняли решение немного турнир сдвинуть. Сначала планировалось провести бой 13 июня, это уже, наверное, не секрет, однако вместо него сделали маленький турнир RCC Intro, это легче по организации. А большой турнир подвинули.

— Такая неопределённость как-то мешает при подготовке? Невозможно же полноценно лагерь начать, не зная даты.

— Не скажу, что прямо мешает. Профессиональный спорт состоит из таких нюансов, подготовительных моментов, которые нужно просчитывать по срокам, по времени. Определённые коррективы приходится вносить, долго приходится тренироваться, держать себя в форме, чтобы не пройти пик, а выйти в максимально хороших кондициях и в лучшей форме.

— Впервые за пять лет вы возглавите большой турнир и проведёте пятираундовый бой. В связи с этим нужно какие-то значимые изменения вносить в лагерь?

— Да, безусловно, изменения внесли. Нужно провести больше времени в клетке, соответственно, больше нужно и тренироваться, и спарринговать. Но кардинальных изменений нет. Один раз у меня был запланирован пятираундовый бой, однако он не прошёл всю дистанцию, это было 10 лет назад в Чехии, дрался за пояс. Бой продлился три раунда. Но я знаю возможности своего организма, много работаю, понимаю, что готов на пять раундов.

— Как вам вообще Белаз в качестве соперника? Есть что-то, в чём он вам уступает?

— Напрямую так громко говорить не привык (смеётся). Это Белаз любит громко разговаривать. Однако я считаю, что могу превзойти его во всех аспектах и выиграть этот бой.

— Рассматриваете этот бой в том числе как возможность громко о себе заявить, получить какой-то медийный буст? Вы и ролики уже снимали к бою.

— Все знают, что Белаз очень популярен в медиапространстве, у него много подписчиков, много людей следит за ним. И это такая ступень, толчок для моей тоже, скажем так, медиакарьеры (смеётся). Плюс он постоянно что-то снимает, выкладывает, мне тоже приходится отвечать. Это интересный опыт, интересная авантюра для меня. Думаю, это даст толчок моей карьере.

— Можете представить себя в роли Белаза? Если говорить о медиаактивности.

— Вообще, возможно. Даже сейчас я не только отвечаю Белазу, просто стараюсь как-то с юмором к этому отнестись, интересно для людей преподнести наш бой. И мне самому это интересно, делаю от души, не скажу, что меня заставляет кто-то. Просто не по 100 историй в день выкладываю, а несколько, но чтобы точно в цель.

— Снилось, как выигрываете пояс?

— Конечно, постоянно.

Михаил Рагозин Фото: RCC MMA

— Возможно в нынешнее время стать звездой в ММА без каких-то громких или хлёстких цитат, а только за счёт боёв?

— Понятие звезды у всех разное. Я считаю, что звёзды на небе светят. Но вообще, возможно, почему нет? Если ты будешь показывать какой-то нереальный уровень, будешь выше всех на голову в клетке или в ринге, то тебя в любом случае заметят. Люди сами заинтересуются, чтобы ты стал популярным, и будут тебя к этому вести.

— У вас был опыт тренировок с Александром Шлеменко, Белаз дважды его побеждал. Есть какие-то реваншистские настроения из-за этого, желание отомстить, может?

— Мы с Александром тренировались очень давно, прошло уже восемь лет. Может, даже больше. Нет никаких реваншистских мыслей, просто выхожу драться за себя, за наш город, за наш клуб.

— Три года назад вы говорили о бое с Магомедом Исмаиловым, два года назад – тоже. Всё ещё есть такое желание или он уже неактуален?

— Сейчас, если реально смотреть на вещи, то, наверное, этот бой уже неактуален. Мне кажется, Магомед не вернётся в профессиональные ММА, у него сейчас вроде бы всё хорошо в телевизионной карьере, в медиапространстве. Зачем ему возвращаться? Он уже немолод. Если там он зарабатывает больше, чем в боях, то такой поединок уже невозможен.

— Есть соперник мечты, если бы можно было выбрать любого бойца в мире?

— Не хочется заглядывать за спину Белазу и думать о каких-то других соперниках, однако я уже представлял и мне было бы интересно провести бой с Ринатом Фахретдиновым. Он ушёл из UFC непобеждённым. Да, он дрался там в 77 кг, но я знаю, что он много веса гоняет и в России раньше выступал в 84 кг. Такой бой был бы очень интересен лично для меня, проверить свой уровень, зная, что человек дрался в UFC и одержал там шесть побед.

Ринат Фахретдинов Фото: Jeff Bottari/Getty Images

— В UFC сейчас заходит много средневесов из России. Возникают мысли, что могли бы попробовать, или это ушедший поезд?

— Да, хоть и говорят, что в UFC сложно попасть, но мы видим, что наших бойцов подписывают. Однако всё равно нужны связи. Нужен тот, кто за тебя поговорит, чтобы тебя подписали. Пётр Ян? Ну, пока это не сильно актуально и не сильно реально. Да я и не рвусь, у меня есть домашняя мечта, все мысли о поясе RCC. Я считаю, что RCC – это достойная и сильная лига. Быть чемпионом в ней — всё, о чём я думаю.

— Белаз постоянно говорит о UFC. Со стороны как видите, есть у него шансы там о себе заявить?

— Почему нет? Я думаю, все шансы есть. Он ещё достаточно молод, успеет вернуться после поражения от меня, закрыть его, выиграть несколько боёв и подписаться в UFC. Он очень медийный, интересный. Всё вполне возможно. Плюс я знаю, что у него есть американская виза, так что никаких сказок тут нет.

— Следите за своей весовой категорией в других лигах? Как вам бой Чимаева и Стрикленда, недавно прошедший?

— Честно, бой чуть-чуть удивил. Я ожидал и говорил до боя, что Стрикленд может навязать тяжёлый поединок Чимаеву. Считал, что Хамзат либо быстро финиширует, либо может подустать, просесть. Однако я думал, что это случится после второго, в конце третьего раунда, может быть, но произошло гораздо раньше. Тут удивило, как он на этом фоне, когда казалось, что всё, «бензобак» во втором раунде закончился, неплохо провёл оставшиеся раунды. Конкурентные, близкие. Ну и решение можно было отдать и туда, и туда, однако я считаю, тут решило, что Стрикленд дрался дома. Чуть-чуть политика всё-таки сыграла свою роль.

— Очень сильно бой раскручивался, где-то даже грязно. Не осталось никакого осадка или недоумения от того, что непосредственно перед боем и после никакого конфликта уже не было?

— Было немного удивительно, что человек столько лишнего и очень плохого наговорил… Хамзат спокойно после боя надел на него пояс. Не знаю, мы все разные люди, у всех свои мысли в голове, своё видение этой ситуации. Одно дело то, что пишут в интернете и транслируют в медиа. Может, на самом деле они дружески общались, а их менеджеры переписывались в интернете. Не могу судить, потому что сам не участник этого конфликта.

— В прошлом году Пётр Ян вернул пояс, не так давно он перенёс операцию. Интересна его трилогия с Мерабом или хотели бы другой бой?

— В любом случае трилогия будет интересной, у них счёт 1-1. Что Мераб в первом бою победил безоговорочно, что Пётр во втором поединке его разобрал по полочкам. Третий бой будет решающим, поставит точку в их противостоянии. Плюс мы все видели, что во втором бою Мераб много пропускал и всё равно шёл вперёд, был очень зрелищный поединок. Для меня как для профессионала тот бой был очень красочным, содержательным. С удовольствием посмотрю третий поединок, но думаю, что у Мераба мало шансов и Пётр его заберёт.

Пётр Ян Фото: Getty Images

— Со спортивной точки зрения выбрали бы Ян — Мераб 3 или Ян — Нурмагомедов?

— Сложно судить. С точки зрения спорта оба боя очень интересные. Это максимально конкурентные и сильные соперники, каких сейчас вообще можно в мире подобрать. Наверное, эта тройка и есть лучшие в мире в этом дивизионе. И любой из боёв между ними будет максимально конкурентен и интересен.

— Можно сказать, что сейчас у Петра наступил второй пик? Или тогда, когда он впервые взял титул, он был ещё не на пике, а сейчас вышел на него?

— Думаю, да, это второй пик. Но он всегда был в хорошей форме, сильно не скатывался. Однако именно психологически чувствовалось, что тогда, когда он впервые завоевал пояс, Пётр был такой злой, голодный, агрессивный в боях. Сейчас это снова чувствуется. Не знаю, где он нашёл в себе этот голод, как смог его вернуть, но в боях прямо искры летят от него, это видно.

— Финально спрошу — как часто вам хотелось бы биться?

— Я бы хотел драться максимально часто. Я уже немолод в рамках спорта, в тренировочных лагерях тоже приходится нелегко уже, когда постоянно работаешь, спаррингуешь. В клетке ты, по сути, делаешь то же самое, только тебе ещё за это платят. Поэтому хотелось бы драться чаще, но пока не получается, только раз в полгода примерно. Ну, хотя бы так, не без боёв совсем (смеётся).