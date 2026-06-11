Заманили даже Чимаева. Что это за лига, где выступают суперзвёзды UFC?

В 2026 году о себе очень громко заявляет лига Real American Freestyle (RAF), которая проводит схватки исключительно по вольной борьбе, но при этом привлекает к своим турнирам много внимания. В первую очередь за счёт привлечения звёздных бойцов. Тут обоюдное сотрудничество — спортсмены зарабатывают вне боёв, а организация раскручивается . Хамзат Чимаев, Арман Царукян, Колби Ковингтон, Люк Рокхолд, Крис Уайдман, Бо Никал, Мераб Двалишвили, Генри Сехудо, Майкл Чендлер, Тони Фергюсон, а вместе с ними борцы элитного уровня Гейбл Стивесон, Кайл Снайдер, Разамбек Жамалов и Абдулрашид Садулаев. Это далеко не полный список спортсменов, которые выступали или подписывались в RAF.

Что это вообще за лига? Борцовский промоушен был основан в 2025 году предпринимателем Чадом Бронштейном, Терри Фрэнсисом и Халком Хоганом . Финансирование лиги лежит на глобальной венчурной компании Left Lane Capital. На старте RAF удалось привлечь $ 3,5 млн инвестиций, у лиги есть соглашение с Федерацией борьбы США, что позволяет привлекать борцов уровня NCAA, и партнёрство с UFC . При этом промоушен, судя по всему, запрещает действующим бойцам бороться друг с другом. Так, например, запрещали схватку Царукяна с Ковингтоном, но теперь Колби завершил карьеру, и встрече ничего не мешает. Помимо гонораров, RAF позволяет спортсменам зарабатывать через спонсоров и партнёрства. Есть и соглашение с вещателем — турниры показывает платформа Fox Nation. При этом в RAF не стремятся получить популярность любой ценой — когда схватка Царукяна с Джорджио Пулласом завершилась массовой дракой, руководство лиги это публично осудило.

Схватка Армана Царукяна с Джорджио Пулласом Фото: RAF

Привлекли к деятельности в организации также Эрика Бишоффа, чей тандем с Халком Хоганом уже прославился в середине 1990-х годов, когда их проект World Championship Wrestling (WCW) даже умудрялся опережать WWE. А на должность главного операционного директора назначили известного тренера по вольной борьбе Исраэля Мартинеса. RAF позиционируют себя как первая профессиональная лига, созданная для нынешнего поколения элитных борцов. Подчёркивается, что в организации хотят популяризировать борьбу, объединив соревнования высокого уровня с элементами развлекательного шоу. Халк Хоган объяснял: «Любительская борьба исторически не предоставляла потенциального карьерного пути для своих лучших спортсменов. После чемпионата NCAA и Олимпиады теперь участники могут попробовать свои силы в профессиональном реслинге вместо того, чтобы устроиться на работу сантехником или электриком. Когда я думаю о UFC и WWE, то сейчас мы вообще им не конкуренты. Однако у нас есть хорошие шансы однажды стать такими же большими, как они».

В RAF используются модифицированные правила United World Wrestling. Схватки состоят из трёх раундов по две минуты, перерыв — 30 секунд. Поединок может завершиться досрочно, если один участник бросит другого на туше либо по ходу схватки образуется преимущество в 10 баллов. В случае равенства по баллам победителем объявляется тот, кто последним набрал очки. Спортсмен также может оспорить решение рефери, запросив видеоповтор. Есть в лиге и пояса в каждом дивизионе.

Кайл Снайдер с поясом RAF Фото: RAF

Большим успехом для RAF стали подписания Хамзата Чимаева и Абдулрашида Садулаева. Хамзат уже на ближайшем турнире встретится с Диллоном Дэнисом, а в лиге (высказывался Исраэль Мартинес) так объясняли этот матчап: «От Дэниса ждут поражения в одну калитку — пусть он и покажет себя против парня с большим именем. Хамзат хочет зайти в вольную борьбу как можно громче. Да и кто не хочет увидеть, как Дэнису надерут задницу? Вот и посмотрим, как всё сложится».

Что касается Садулаева, то он был подписан ещё в январе, но пока не дебютировал. Двукратный олимпийский чемпион рассуждал о подписании так: «Как капитан сборной России я остаюсь верен своей стране и намерен продолжать представлять её на международной арене, в том числе в рамках RAF. Приоритетом для меня всегда были и остаются официальные внутренние и международные старты — чемпионаты России, Европы и мира. Спортивный век короткий. Я отдал этому делу всю свою молодость и на пике карьеры, оказавшись лишённым возможности выступать в главных турнирах, принял решение попробовать свои силы за океаном. RAF — это частная профессиональная организация, такая же как UFC, НХЛ и другие. Выступление в лиге, где собраны ведущие борцы планеты, станет для меня возможностью реализовать свой потенциал и ещё раз заявить об уровне российской школы борьбы. Я уверен в правильности этого решения и уже чувствую поддержку соотечественников из разных уголков страны».

Абдулрашид Садулаев Фото: РИА Новости

Дебютирует Садулаев схваткой с Кайлом Снайдером на турнире, который пройдёт 11 июля в Грузии, что говорит о желании RAF стать глобальной лигой, а не просто сосредоточиться на рынке США . Там же пройдут схватки Двалишвили с Сехудо и Царукяна с Куатом Хамитовым. Основатель RAF Чад Бронштейн уже говорил о желании провести турнир в России: «RAF — это борьба, мы не занимаемся смешанными боями. Мы хотим, чтобы у нас выступали борцы высокого уровня. У нас отличные отношения с российскими спортсменами. Мы ещё не были в России, но продолжаем работать в этом направлении. Там есть своя лига PWL. И если борец не подписан в PWL, то мы можем с ним сотрудничать. Мы готовы давать шанс бойцам ММА с борцовской базой. Во время запуска RAF держали в голове идею, что борцам негде выступать в качестве профессионалов. Никакой лиги просто не существовало! Но если борец ушёл в ММА из-за недостатка возможностей выступать по правилам борьбы, то мы будем готовы дать такому спортсмену шанс проявить себя. Что касается России — мы думаем насчёт турнира в Дагестане ».

Деньги в RAF тоже, судя по всему, хорошие. Например, Арман Царукян, одна из главных звёзд лиги, признавался, что, хотя ему больше нравится выступать в UFС, гонорары в борьбе немаленькие: « Зарплата в RAF приближается к моим гонорарам в UFC . Да, это лучшее. Однако я наслаждаюсь боями. Мне не нравится гонять вес, но мне нравится драться, поэтому бои в клетке волнуют меня больше, чем выступления в RAF. UFC для меня более захватывающая».

Схватка Армана Царукяна с Юрайей Фейбером Фото: RAF

А Майкл Биспинг рассказывал о предложении, которое ему делали в RAF: « Они предложили мне полмиллиона долларов за борцовский матч с Тито Ортисом . Клянусь богом. Если бы это был боксёрский поединок — без проблем. Но борьба? Моя шея этого просто не выдержит. Хотя соблазн был велик. Я подумал: «Полмиллиона за небольшой борцовский матч?» Именно такие деньги получают эти парни, а некоторые – даже больше».

Пока в RAF взяли очень хороший темп, при этом никуда не спешат и постепенно развиваются. Ставка на звёзд себя оправдывает, люди приходят смотреть турниры, есть там и свой антураж. В любом случае возникает вопрос, какой запас прочности у RAF? Не получится ли так, что с такими высокими гонорарами в какой-то момент деньги просто закончатся? Однако пока таких признаков не видно, и если получается привлечь даже Чимаева, то и поводов для беспокойства сейчас нет.