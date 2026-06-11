Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Лига RAF, вольная борьба, основатели, правила, кто выступает, подписание Хамзата Чимаева, гонорары в лиге, главные звёзды

Заманили даже Чимаева. Что это за лига, где выступают суперзвёзды UFC?
Яхья Гасанов
Всё про лигу RAF
Комментарии
RAF громко шумит, много платит и хочет турнир в Дагестане.

В 2026 году о себе очень громко заявляет лига Real American Freestyle (RAF), которая проводит схватки исключительно по вольной борьбе, но при этом привлекает к своим турнирам много внимания. В первую очередь за счёт привлечения звёздных бойцов. Тут обоюдное сотрудничество — спортсмены зарабатывают вне боёв, а организация раскручивается. Хамзат Чимаев, Арман Царукян, Колби Ковингтон, Люк Рокхолд, Крис Уайдман, Бо Никал, Мераб Двалишвили, Генри Сехудо, Майкл Чендлер, Тони Фергюсон, а вместе с ними борцы элитного уровня Гейбл Стивесон, Кайл Снайдер, Разамбек Жамалов и Абдулрашид Садулаев. Это далеко не полный список спортсменов, которые выступали или подписывались в RAF.

Царукян блистает в борьбе:
Царукян — машина! Переехал члена Зала славы UFC и выкинул его в зрительный зал
Царукян — машина! Переехал члена Зала славы UFC и выкинул его в зрительный зал

Что это вообще за лига? Борцовский промоушен был основан в 2025 году предпринимателем Чадом Бронштейном, Терри Фрэнсисом и Халком Хоганом. Финансирование лиги лежит на глобальной венчурной компании Left Lane Capital. На старте RAF удалось привлечь $ 3,5 млн инвестиций, у лиги есть соглашение с Федерацией борьбы США, что позволяет привлекать борцов уровня NCAA, и партнёрство с UFC. При этом промоушен, судя по всему, запрещает действующим бойцам бороться друг с другом. Так, например, запрещали схватку Царукяна с Ковингтоном, но теперь Колби завершил карьеру, и встрече ничего не мешает. Помимо гонораров, RAF позволяет спортсменам зарабатывать через спонсоров и партнёрства. Есть и соглашение с вещателем — турниры показывает платформа Fox Nation. При этом в RAF не стремятся получить популярность любой ценой — когда схватка Царукяна с Джорджио Пулласом завершилась массовой дракой, руководство лиги это публично осудило.

Схватка Армана Царукяна с Джорджио Пулласом

Схватка Армана Царукяна с Джорджио Пулласом

Фото: RAF

Привлекли к деятельности в организации также Эрика Бишоффа, чей тандем с Халком Хоганом уже прославился в середине 1990-х годов, когда их проект World Championship Wrestling (WCW) даже умудрялся опережать WWE. А на должность главного операционного директора назначили известного тренера по вольной борьбе Исраэля Мартинеса. RAF позиционируют себя как первая профессиональная лига, созданная для нынешнего поколения элитных борцов. Подчёркивается, что в организации хотят популяризировать борьбу, объединив соревнования высокого уровня с элементами развлекательного шоу. Халк Хоган объяснял: «Любительская борьба исторически не предоставляла потенциального карьерного пути для своих лучших спортсменов. После чемпионата NCAA и Олимпиады теперь участники могут попробовать свои силы в профессиональном реслинге вместо того, чтобы устроиться на работу сантехником или электриком. Когда я думаю о UFC и WWE, то сейчас мы вообще им не конкуренты. Однако у нас есть хорошие шансы однажды стать такими же большими, как они».

В RAF используются модифицированные правила United World Wrestling. Схватки состоят из трёх раундов по две минуты, перерыв — 30 секунд. Поединок может завершиться досрочно, если один участник бросит другого на туше либо по ходу схватки образуется преимущество в 10 баллов. В случае равенства по баллам победителем объявляется тот, кто последним набрал очки. Спортсмен также может оспорить решение рефери, запросив видеоповтор. Есть в лиге и пояса в каждом дивизионе.

Кайл Снайдер с поясом RAF

Кайл Снайдер с поясом RAF

Фото: RAF

Большим успехом для RAF стали подписания Хамзата Чимаева и Абдулрашида Садулаева. Хамзат уже на ближайшем турнире встретится с Диллоном Дэнисом, а в лиге (высказывался Исраэль Мартинес) так объясняли этот матчап: «От Дэниса ждут поражения в одну калитку — пусть он и покажет себя против парня с большим именем. Хамзат хочет зайти в вольную борьбу как можно громче. Да и кто не хочет увидеть, как Дэнису надерут задницу? Вот и посмотрим, как всё сложится».

У Чимаева есть незаконченное дело в UFC:
Чимаев готов на всё ради реванша со Стриклендом. Но заслужил ли Борз шанс?
Чимаев готов на всё ради реванша со Стриклендом. Но заслужил ли Борз шанс?

Что касается Садулаева, то он был подписан ещё в январе, но пока не дебютировал. Двукратный олимпийский чемпион рассуждал о подписании так: «Как капитан сборной России я остаюсь верен своей стране и намерен продолжать представлять её на международной арене, в том числе в рамках RAF. Приоритетом для меня всегда были и остаются официальные внутренние и международные старты — чемпионаты России, Европы и мира. Спортивный век короткий. Я отдал этому делу всю свою молодость и на пике карьеры, оказавшись лишённым возможности выступать в главных турнирах, принял решение попробовать свои силы за океаном. RAF — это частная профессиональная организация, такая же как UFC, НХЛ и другие. Выступление в лиге, где собраны ведущие борцы планеты, станет для меня возможностью реализовать свой потенциал и ещё раз заявить об уровне российской школы борьбы. Я уверен в правильности этого решения и уже чувствую поддержку соотечественников из разных уголков страны».

Абдулрашид Садулаев

Абдулрашид Садулаев

Фото: РИА Новости

Дебютирует Садулаев схваткой с Кайлом Снайдером на турнире, который пройдёт 11 июля в Грузии, что говорит о желании RAF стать глобальной лигой, а не просто сосредоточиться на рынке США. Там же пройдут схватки Двалишвили с Сехудо и Царукяна с Куатом Хамитовым. Основатель RAF Чад Бронштейн уже говорил о желании провести турнир в России: «RAF — это борьба, мы не занимаемся смешанными боями. Мы хотим, чтобы у нас выступали борцы высокого уровня. У нас отличные отношения с российскими спортсменами. Мы ещё не были в России, но продолжаем работать в этом направлении. Там есть своя лига PWL. И если борец не подписан в PWL, то мы можем с ним сотрудничать. Мы готовы давать шанс бойцам ММА с борцовской базой. Во время запуска RAF держали в голове идею, что борцам негде выступать в качестве профессионалов. Никакой лиги просто не существовало! Но если борец ушёл в ММА из-за недостатка возможностей выступать по правилам борьбы, то мы будем готовы дать такому спортсмену шанс проявить себя. Что касается России — мы думаем насчёт турнира в Дагестане».

Деньги в RAF тоже, судя по всему, хорошие. Например, Арман Царукян, одна из главных звёзд лиги, признавался, что, хотя ему больше нравится выступать в UFС, гонорары в борьбе немаленькие: «Зарплата в RAF приближается к моим гонорарам в UFC. Да, это лучшее. Однако я наслаждаюсь боями. Мне не нравится гонять вес, но мне нравится драться, поэтому бои в клетке волнуют меня больше, чем выступления в RAF. UFC для меня более захватывающая».

Схватка Армана Царукяна с Юрайей Фейбером

Схватка Армана Царукяна с Юрайей Фейбером

Фото: RAF

А Майкл Биспинг рассказывал о предложении, которое ему делали в RAF: «Они предложили мне полмиллиона долларов за борцовский матч с Тито Ортисом. Клянусь богом. Если бы это был боксёрский поединок — без проблем. Но борьба? Моя шея этого просто не выдержит. Хотя соблазн был велик. Я подумал: «Полмиллиона за небольшой борцовский матч?» Именно такие деньги получают эти парни, а некоторые – даже больше».

Пока в RAF взяли очень хороший темп, при этом никуда не спешат и постепенно развиваются. Ставка на звёзд себя оправдывает, люди приходят смотреть турниры, есть там и свой антураж. В любом случае возникает вопрос, какой запас прочности у RAF? Не получится ли так, что с такими высокими гонорарами в какой-то момент деньги просто закончатся? Однако пока таких признаков не видно, и если получается привлечь даже Чимаева, то и поводов для беспокойства сейчас нет.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android