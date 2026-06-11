Октагон-гёрлз в цветах США и раздевалки в офисе Эйзенхауэра. Креатив от UFC в Белом доме

Уникальный и исторический турнир UFC в Белом доме всё ближе. На лужайке резиденции президента США уже возвели октагон и всю конструкцию, которая нужна для показа ивента. Так как локация турнира необычная, то и интересных деталей вокруг немало . Например, Илия Топурия по приезде в Вашингтон проводил тренировки на улице, чтобы привыкнуть к высокой влажности и к самой обстановке — ивент тоже будет на открытом воздухе. А его соперник, Джастин Гейджи, в последнюю неделю ездит тренироваться в главный зал ФБР.

Есть и другие моменты. Уже было известно, что выпущена специальная кастомная экипировка в цветах флага США, в которой бойцы провели фотосессию . Но понравилось далеко не всем фанатам. Более того, один из участников турнира, бывший чемпион UFC Шон О’Мэлли, открыто раскритиковал эксклюзивную форму: «Не знаю, можно ли мне об этом говорить, но они уродливые. Мои были уродливые. Они не розовые — ладно, я носил другие цвета и раньше. Я не откажусь от боя, потому что шорты не розовые. Покрашу волосы в розовый — пофиг. Но я просто думаю: они что, зашли на Fiverr и сказали: «Эй, у нас тут парни дерутся на лужайке Белого дома, можете что-нибудь придумать?» Они мне не понравились. Я действительно верю, что разобью Айманна. Я разобью ему нос. Я хочу увидеть, насколько красными станут мои белые шорты от его крови. Это даже круто. Но в целом они мне, блин, не понравились».

Шон О’Мэлли и Майкл Чендлер Фото: Mike Roach/Getty Images

Для титульных боёв готовы особые пояса, которые тоже украшены символикой, посвящённой 250-летию независимости Америки . Центральную часть нового пояса украшает флаг США, а ниже римскими цифрами обозначена дата независимости – 1776 год. Дональд Трамп продемонстрировал эти титулы ещё месяц назад: Это новые чемпионские пояса. Неплохо, правда? Думаю, это будет крупнейшее событие, которое мы когда-либо проводили в Белом доме. В Белом доме, как правило, не проводят спортивные мероприятия. А здесь соберутся величайшие чемпионы. Это лучшие бойцы в мире. Вы сами можете это понять, просто посмотрев на них. Приглашаются все. Приглашается вся наша страна. Вход свободный».

Пояс UFC для турнира в Белом доме Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Специальные костюмы в американских цветах получат также октагон-гёрлз . Такое практикуется не очень часто, но, например, подобное было на UFC Noche в «Сфере». Там перед каждым боем появлялись девушки в разных нарядах и с интересным макияжем, отсылающим к деталям мексиканской культуры. В случае с UFC в Белом доме всё попроще, заявлено восемь разных костюмов, но отличаются они разве что фасоном, потому что расцветка примерно похожа. Тем не менее это свежий взгляд и для турнира вполне подходит.

Кастомные перчатки тоже имеются. Обычно это чёрные перчатки с красной и синей лентами на запястьях, чтобы обозначить стороны «А»и «Б». В этот раз просто сделали цветные перчатки — красные и синие , на которых отпечатаны лого турнира и американский флаг на застёжке.

Специальные перчатки для турнира UFC в Белом доме Фото: UFC

Пока неизвестно, будут ли придумывать что-то особенное для настила, но как минимум подготовились к возможным изменениям в погоде. По словам Даны Уайта, у UFC заготовлены три настила, которые в случае необходимости будут перестилать: «Октагон был установлен. У нас три настила, так что, если что-то пойдёт не так, мы снимем один канвас и постелем другой». При этом сам октагон находится под специальной установкой, которая в том числе нужна для защиты от дождя.

В очередном эпизоде UFC Embedded также были показаны раздевалки, которые оборудованы прямо в здании Исполнительного офиса Эйзенхауэра . Это историческое правительственное здание, расположенное в комплексе Белого дома. В нём размещаются административный персонал президента США, офис вице-президента, Совет национальной безопасности и Управление по бюджету. Построено сооружение было в конце 1800-х годов, а изначально это было запланировано как здание Государственного департамента, Военного департамента и Военно-морского департамента. С 1999 года архитектурное строение носит имя 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра.

Менеджер по организации мероприятий UFC Роджер Плантс рассказал о планах промоушена на здание: «Когда начнётся первый бой, здесь должно быть максимум пять команд, то есть около 20 человек. Места тут, я думаю, вполне достаточно. Это намного больше, чем многие раздевалки, в которых мы работаем. Я работал на турнире в «Сфере», был на Fight Island. Но это, безусловно, самые необычные и исторически значимые раздевалки, в которых нам доводилось находиться. Мы только что осмотрели все рабочие помещения для вечера боёв и подготовили две группы раздевалок — красную и синюю. По четыре раздевалки в каждой зоне. Здесь, конечно, совершенно особая атмосфера. Эти помещения выглядят гораздо интереснее, они более исторические. Это совсем не типичная раздевалка. Но в остальном это должен быть обычный турнирный вечер. Ничего экстраординарного происходить не должно — именно на это мы и рассчитываем. Надеюсь, когда бойцы приедут сюда, несмотря на всё, что окружает их в этих стенах, они будут чувствовать себя так, словно это самый обычный вечер боёв. А сейчас, когда всё готово, выглядит это действительно очень неплохо».