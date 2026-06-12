Главный «рубака» UFC. Разбираем, как дерётся Джастин Гейджи

В ночь с 14 на 15 июня на территории Белого дома состоится исторический турнир UFC. В карде вечера собрано семь ярких поединков, но, конечно, отдельного внимания заслуживает титульный бой в лёгком весе между полноценным чемпионом Илией Топурией и обладателем временного пояса Джастином Гейджи.

Имя: Джастин Гейджи

Дата рождения: 14 ноября 1988 года

Место рождения: Тусон, Аризона, США

Рост: 180 см

Размах рук: 179 см

Рекорд: 27-5

Весовая категория: лёгкая

Место в рейтинге: первое (временный чемпион)

Прозвище: Хайлайт 14 ноября 1988 годаТусон, Аризона, США180 см179 см27-5лёгкаяпервое (временный чемпион)Хайлайт

Гейджи – удивительный боец. Крепкий базовый борец прославился как один из самых ярких «рубак» не только лёгкого дивизиона, но и в целом UFC. Зрелищные поединки Джастина принесли ему многотысячную армию фанатов, и это при том, что Гейджи пока так и не добрался до заветного полноценного чемпионского пояса лиги.

Джастин признавался, что, когда пришёл в смешанные единоборства, он обладал только борцовскими навыками: ударная техника была на нуле. Более того, он рассказывал, что толком никогда и не дрался, во что, конечно, сейчас сложно поверить.

Пожалуй, в стилистическом плане карьеру Гейджи можно разделить на три этапа. Первый – это знакомство Джастина со смешанными единоборствами, где он в основном опирался на свою борцовскую базу. В любительских боях Гейджи побеждал в преимущественно в партере, но с переходом в профессиональные ММА Джастин стал сотрудничать с тренером Тревором Уиттманом – они, к слову, до сих пор работают вместе. Уиттман не просто помог Гейджи с ударной техникой, а сделал из него того «рубаку», который появился и заблистал в UFC.

Затем был период, как раз связанный с ранними боями Джастина в лиге Даны Уайта. Он подарил фанатам много ярких эмоций, нарезки с его рубками против Майкла Джонсона, Эдди Альвареса и Дастина Порье собирали миллионы просмотров. Но такой стиль отнимал у Джастина много здоровья и не приносил результата, поэтому Гейджи пришлось перестраиваться: «поздняя» версия Джастина отличается от предыдущей, она стала более прагматичной, хотя последний поединок Хайлайта показал, что «рубака» в нём всё ещё жив.

Если говорить про стиль Джастина в клетке, то, конечно, в первую очередь выделяются его мощнейшие лоу-кики. Многие соперники отмечали, что они наносят колоссальный урон: Гейджи довёл их до автоматизма, и это одно из его главных оружий.

«Хабиб готовился к лоу-кикам и ещё до боя говорил, что, если Джастин будет их бить, он не будет стоять и ждать. Но Джастин хорошо бил — Хабиб немного прихрамывал сначала. Сейчас уже всё прошло», — рассказывал Ислам Махачев после боя Нурмагомедова с Гейджи.

Вряд ли кто-то может назвать Джастина эталонным «технарём», всё-таки база у него борцовская, и работа на руках у него далеко не самая идеальная с точки зрения техники. Поэтому Гейджи не тратит время на работу с дистанции, вы не увидите его в перестрелке джебами. Агрессивный стиль Хайлайта заточен на постоянный прессинг, на сокращение дистанции и на серийные взрывы на ближней дистанции. Плотные размашистые хуки – серьёзное оружие в арсенале Гейджи, часто к ним он добавляет и апперкоты, если оппонент перекрывается в глухом блоке. Излюбленный приём Гейджи в таком случае заключается в том, чтобы одной рукой прихватывать перекрывающегося соперника за голову, а второй — бить. Получается работа из полуклинча, в которой Джастин определённо хорош.

Здесь ещё нужно отметить фирменные оверхенды Гейджи, которые могут доставить хлопот соперникам. Причём зачастую Джастин вкладывается не в один, а в серию последовательных оверхендов со сменой стойки и с провалом корпуса, чем запутывает оппонентов. Чем-то подобные комбинации напоминают пиковую версию Фрэнсиса Нганну: атаки не очень техничные, но зато размашистые и очень плотные.

« Джастин Гейджи бьёт как грузовик . Никто не бил меня сильнее, чем он. Его удары ногами, руками, левый, правый хук, правый апперкот», — рассказывал Хабиб Нурмагомедов.

К агрессивному стилю Гейджи добавляется его постоянная жажда разменов, жажда настоящей войны в клетке: иногда складывается ощущение, что для Джастина закатить рубку гораздо ценнее, чем выиграть поединок. Особенно это проявлялось на старте его карьеры в UFC, позже Хайлайт стал постепенно отходить от этого, однако стоит только сопернику согласиться на откровенный размен – Джастин забывает про все установки и идёт рубиться. Иногда это приносит результат, но чаще в таких эмоциональных эпизодах Гейджи много пропускает и начинает терять контроль в поединке.

Связано это с не лучшей защитой Джастина, с его невысокими скоростью и реакцией. Уклоны корпусом, которые часто использует Гейджи в качестве защиты, не всегда эффективны. За блоком Гейджи тоже не всегда успевает укрываться от ударов, а иногда и вовсе опускает руки во время прессинга, за что соперники его часто наказывают.

Интересно, что базовый борец Гейджи практически не прибегает к этой самой борьбе . Редко можно увидеть, чтобы Джастин сам инициировал проход в ноги: обычно если такое и происходит, то только в моментах, когда много пропускает в стойке. Хотя, казалось, борьба могла бы сделать стиль Гейджи более универсальным. Но, вероятно, Хайлайт просто не хочет тратить силы на партер, потому что и без этого с кардио, особенно в более поздних поединках, когда возраст уже начал давать о себе знать, у Гейджи не всё хорошо.

В сухом остатке Гейджи – идеальный боец в глазах Даны Уайта. Не самый техничный, не самый умный в бойцовском плане, но зато максимально зрелищный. Джастин провёл в UFC 15 поединков и только в двух случаях ушёл из клетки без бонуса за выступление или за бой вечера. Агрессивный стиль, постоянный прессинг, яркие размены, зачастую перетекающие в откровенную драку – это то, чем полюбился Джастин фанатам, и это то, что будет с ним до конца его карьеры.