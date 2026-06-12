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Илия Топурия — Джастин Гейджи, пресс-конференция, 15 июня 2026 — Live, Белый дом, что сказали

Пресс-конференция UFC в Белом доме: Топурия, Перейра и безумный Хокит. LIVE
Сергей Сорокин
Илия Топурия — Джастин Гейджи, пресс-конференция
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В ночь с 14 на 15 июня на территории Белого дома в США состоится исторический турнир UFC White House — Freedom 250. Главным событием вечера станет титульный поединок в лёгком весе — действующий чемпион Илия Топурия встретится с обладателем временного пояса Джастином Гейджи.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Джастин Гейджи

В соглавном событии Алекс Перейра попытается покорить уже третью весовую категорию и будет биться за временный пояс в тяжёлом весе с Сирилем Ганом.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Алекс Перейра — Сириль Ган
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Сириль Ган

Кроме того, на турнире выступят Шон О’Мэлли, Майкл Чендлер, Деррик Льюис и ряд других звёзд UFC. Всего состоится семь поединков.

А в ночь с 12 на 13 июня состоится пресс-конференция. Бойцы получат возможность обратиться друг к другу и провести стердауны.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции и событий вокруг неё.

Сбалансированный и невероятно опасный:
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Live Сергей Сорокин

🔮 Адесанья дал прогноз на бой Перейра — Ган

«Это [переход Алекса Перейры] то, что было нужно дивизиону. Джон Джонс то ли в деле, то ли нет, мы не знаем. А Аспиналл всё ещё восстанавливает здоровье. Алекс пришёл в UFC и одолел всех, кто был на его пути, чтобы сразиться со мной. Потом победил меня, а впоследствии стал чемпионом в полутяжёлом весе. Теперь он готов сделать то, чего ещё никто не делал, даже не пытался, — это что-то из ряда вон выходящее.

Это безумие… Нас ждёт настоящая шахматная партия… Я хочу, чтобы Алекс сделал это, и, честно говоря, думаю, что это пойдёт на пользу спорту, а для него это будет большим достижением — сделать то, чего ещё никто не делал. Это как если бы кто-то впервые поднялся на Эверест… Я просто хочу, чтобы он это сделал.

Видеть, как кто-то добивается такого, и знать, что ты помог ему в этом, — это чертовски круто, чувак. Я правда верю, что у него всё получится, это судьба», — приводит слова Адесаньи портал Bloody Elbow.

13:15 Сергей Сорокин

❌ Дана Уайт опроверг новость о том, что Царукян поставил $ 1 млн на победу Гейджи

«Есть ли хоть доля правды в том, что Арман поставил $ 1 млн? Нет. Насколько я слышал, Арман этого не делал. Это один из его приятелей сделал ставку. Один из его приятелей поставил $ 1 млн на победу Гейджи. Удивительно, но многие приложения для ставок не позволяют делать такие большие ставки», — приводит слова Уайта портал Bloody Elbow.

12:47 Сергей Сорокин

💰 Дана Уайт объявил, что призовой фонд турнира UFC в Белом доме составит $ 1 млн

Президент UFC Дана Уайт объявил во время пресс-конференции, что призовой фонд предстоящего турнира UFC White House — Freedom 250 составит $ 1 млн. Ивент состоится 15 июня в Вашингтоне (США).

За «Бой вечера» последует выплата в $ 300 тыс. обоим бойцам. А за лучшее выступление два бойца по итогам турнира смогут получить по $ 200 тыс.

12:47 Сергей Сорокин

Где смотреть пресс-конференцию перед UFC в Белом доме

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции, в которой отразит все самые интересные события. Также мероприятие можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass.

12:47 Сергей Сорокин

🤔 Статистика против Гэтжи

Гэтжи был только временным чемпионом (дважды) и четыре раза проигрывал тем, кто когда-либо брал полноценный пояс — Хабибу Нурмагомедову, Чарльзу Оливейре, Эдди Альваресу и Максу Холлоуэю.

Дважды Джастин бился за полноценный пояс в лёгком весе и оба раза проиграл — Хабибу и Оливейре.

12:47 Сергей Сорокин

Дата и время пресс-конференции перед UFC в Белом доме

Пресс-конференция перед турниром UFC в Белом доме состоится в ночь с 12 на 13 июня. Она стартует в 03:15 по московскому времени.

12:47 Сергей Сорокин

❗️ Царукян будет страховать поединок Илии Топурии и Джастина Гэтжи в Белом доме

«Что касается следующего боя Армана. Итак, Арман будет страховать поединок [Топурии и Гэтжи] на лужайке Белого дома. Если с этим боем что-то случится, Арман выйдет туда.

То, как он ведёт себя в социальных сетях, действительно впечатляет. Это то, что нужно делать. Когда ты облажался и сделал какую-то глупость, выходи и, *****, заставляй людей бояться тебя», — сказал Уайт в прямом эфире блогерши Нины Драмы на платформе Kick.

12:46 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир UFC в Белом доме

Посмотреть трансляцию турнира UFC White House — Freedom 250 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

12:46 Сергей Сорокин

🦟 Дана Уайт рассказал о проблеме, с которой UFC может столкнуться на турнире в Белом доме

«Президент Трамп два дня назад открыл Розовый сад и пригласил меня туда на ужин. Там было столько мошек… Я подумал: «Вот чёрт…» Как только сел в самолёт, позвонил своему главному продюсеру и сказал: «Давай я расскажу тебе о ситуации с мошками сегодня вечером». Так что когда ты боец, подумай об осветительной решётке, о мощности света… мотыльки, мошки и кто знает, что ещё. Это всё те мелкие детали, о которых мы должны думать. Вот почему я никогда не люблю проводить бои на открытом воздухе», — приводит слова Уайта Home of Fight в социальной сети Х.

12:46 Сергей Сорокин

Дата и время турнира UFC в Белом доме

Турнир пройдёт в ночь на 15 июня в городе Вашингтон, на территории Белого дома. Начало ивента запланировано на 3:00 по московскому времени.

12:46 Сергей Сорокин

☝🏽 Гэтжи: Топурия — второй по сложности соперник в моей карьере. Хабиб — первый

«Илия Топурия на сегодняшний день — это второй по сложности соперник в моей карьере. Хабиб — первый», — сказал Гэтжи на пресс-конференции.

12:45 Сергей Сорокин

Полный кард турнира UFC в Белом доме

  • Илия Топурия — Джастин Гэтжи;
  • Алекс Перейра — Сириль Ган;
  • Шон О’Мэлли — Айманн Захаби;
  • Джош Хокит — Деррик Льюис;
  • Маурисио Руффи — Майкл Чендлер;
  • Бо Никал — Кайл Докас;
  • Диего Лопес — Стив Гарсия.
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