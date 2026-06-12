Перейра станет величайшим бойцом в истории ММА, если победит в Белом доме?

До турнира UFC в Белом доме остаётся буквально пара дней: бойцовский вечер состоится в ночь на 15 июня мск. Первый бой стартует в 3:00 мск, главный поединок — около 6:00. Неудивительно, что напряжение растёт как для бойцов, так и для организаторов. Глава промоушена Дана Уайт решил раскачивать UFC Freedom 250 в числе прочего через Алекса Перейру и его величие. Напомним, бразилец поднялся в тяжёлый вес и в соглавном бою подерётся с Сирилем Ганом за временный чемпионский пояс. Радостный Дана отметился вот таким смелым заявлением.

Дана Уайт глава Ultimate Fighting Championship «Если Алекс Перейра завоюет третий пояс UFC, то, как мне кажется, он станет не просто величайшим бойцом ММА в истории по моему мнению, но и по общему признанию. Этот парень раньше выступал в среднем весе. Поэтому если он завоюет пояс в тяжёлом весе, то будет довольно сложно спорить с тем фактом, что он является лучшим в истории ММА».

И вот тут, конечно, поперхнулся Джон Джонс. Ведь на протяжении многих лет именно Дана Уайт был главным рупором мнения, что Джонс — величайший боец в истории смешанных единоборств. Глава UFC высказывался по данному поводу едва не каждый месяц и достаточно агрессивно реагировал на иные точки зрения: особенно его выводило, когда Джонса ставили ниже Фёдора Емельяненко. Но после того, как между Джонсом и Уайтом пробежала чёрная кошка на фоне неучастия бойца в турнире у Белого дома, влиятельный функционер решил сделать ставку на восхваление другого своего спортсмена.

Справедливо ли Дана заранее готовит для Перейры «трон» лучшего бойца в истории ММА? Вроде бы Алекс действительно идёт за уникальным достижением — своим уже третьим поясом UFC. С другой стороны, этот конкретный титул не будет носить полноценного статуса, потому что реальный чемпион Том Аспиналл продолжает восстанавливаться после травмы глаза, которую ему нанёс тот самый Ган. Ну и в целом крайне сомнительно, чтобы человек с 16 профессиональными ММА-боями в карьере на данный момент мог претендовать на такое почётное звание, как лучший боец в истории своего спорта.

Да, в активе Перейры есть шикарная история противостояния с Исраэлем Адесаньей в среднем весе, однако закончилась она падением бразильца в глухой нокаут и переходом на категорию выше. В полутяжёлом весе Алекс одолел Иржи Прохазку и ещё несколько крепких соперников, быстро добрался до чемпионского пояса и потом разменялся победами с Магомедом Анкалаевым. Крутая история? Очень. Величайшая? Точно нет.

Каких реальных суперзвёзд побил Перейра за карьеру? Абсолютно попадает под такое определение Адесанья. Туда же — Шон Стрикленд, Ян Блахович и Анкалаев, все трое были чемпионами UFC или являются таковыми по сей день. С большой натяжкой можно добавить Прохазку, который проиграл бразильцу сразу дважды. На этом — всё. И давайте сравним хотя бы с соперниками Джонса, который зачистил полутяжёлый вес полностью, а потом ещё и успешно защищал пояс в тяжёлом весе. Даниэль Кормье, Стипе Миочич, Александр Густафссон, Чейл Соннен, Лиото Мачида, Виктор Белфорт, Маурисио Руа — все эти парни или уже в Зале славы UFC, или где-то рядом с ним. Поднимать список достижений Фёдора Емельяненко даже нет смысла, просто сравните, что значит для ММА имя Фёдора и что — Перейры.

Пожалуй, лучше остальных по данной теме высказался знаменитый Мэтт Браун, который по полочкам разложил, почему Перейра никогда не приблизится к званию величайшего бойца в истории.

«Чистой воды промоутерская болтовня. Дана говорит ровно то, что должен говорить, чтобы продать билеты и трансляцию. Ни один адекватный человек на это не купится. Ну, может, какой-нибудь оголтелый бразильский фанат Перейры, который включает UFC раз в год, и поверит. Но любой, кто хоть немного разбирается в ММА, лишь посмеётся над этим. Люди путают понятия «самый титулованный» и «величайший». Если Алекс выиграет, он станет уникальным коллекционером поясов, тут спору нет. Но это история как с Флойдом Мейвезером — он самый богатый и успешный, однако ни один серьёзный историк бокса не поставит его на первое место в списке лучших за все времена. Перейра пришёл в UFC с рекордом 3-1, провёл горстку боёв и прыгает по весам. Как его можно сравнивать с Джонсом или Жоржем Сент-Пьером, которые годами зачищали свои дивизионы и уничтожали легенд одну за другой?».

В похожем ключе выступил и Даниэль Кормье: «Я сказал Алексу, что не согласен [с утверждением], что он станет величайшим, если завоюет третий титул UFC. На мой взгляд, он ещё не стал величайшим. Ему нужно защитить титул в тяжёлом весе. Как мне кажется, стать чемпионом в трёх весовых категориях — это одно из величайших достижений в истории. Но я пока не готов поставить его выше Сен-Пьера или Хабиба. Джон Джонс… Вы знаете, как я к этому отношусь».

Даниэль Кормье Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Перейра прошёл великий путь. Из спивающегося автомеханика бразилец превратился сначала в звезду кикбоксинга, а потом ещё и покорил UFC. Его потрясающая харизма и уникальная эффективность в октагоне навсегда войдут в историю смешанных единоборств, даже если Алекс не дотянется до третьего титула. Однако Перейра всё ещё очень далёк от того, чтобы считаться лучшим бойцом в истории ММА. И если учитывать возраст, вряд ли когда-нибудь будет всерьёз претендовать на подобное звание.