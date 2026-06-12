Турнир в Белом доме откроет страховщик. Кто такой Стив Гарсия

В ночь с 14 на 15 июня на территории Белого дома в США состоится исторический турнир UFC White House – Freedom 250. Конечно, основное внимание будет приковано к суперзвёздным бойцам. Но не только они станут главными действующими лицами вечера. Открывать ивент будут Диего Лопес и Стив Гарсия. И если бразилец успел завоевать себе имя в лучшей лиге на планете, то американец к этому только идёт.

История Гарсии – путь борьбы и преодоления. В обычной жизни он страховой агент. А в октагоне постоянно рискует своим здоровьем, выходя на поединки с крутыми оппонентами. Сейчас Стив разогнался и вышел на мощную серию побед. Однако именно турнир в Белом доме может стать для него тем самым моментом, когда мечта превратится в реальность.

Гарсии – 34 года. Он родился в Альбукерке. И в детстве не особенно подумывал о карьере профессионального бойца. Всё изменилось в 15 лет. Именно тогда Стив внимательно наблюдал за друзьями, которые вовсю занимались смешанными единоборствами. Естественно, американец хотел проводить время с товарищами, поэтому попробовал прийти в зал . И Гарсию буквально затянуло. Он начал пробовать свои силы, делал первые успехи. В итоге Стив принял решение выступать в небольших промоушенах. И уже после одной (!) победы на профессиональном уровне получил приглашение в Bellator.

Семь поединков в Bellator не сильно продвинули американца к большим высотам. Он провёл их со статистикой 5-2. И в итоге был вынужден сойти с дистанции. Новым пристанищем стала лига Jackson Wink, с помощью которой боец готовился к максимально важному. Он планировал выступить на Dana White's Contender Series 25. Сделать это получилось, Стив победил Десмонда Торреса. Но даже после досрочного триумфа контракт парень не заработал. И всё это выглядело серьёзным ударом на фоне того, что происходило в жизни Гарсии. Он совмещал выступления в MMA с работой страховым агентом. Старался дополнительно обеспечивать семью и лечить дочь. И в итоге лишь в день выступления на Dana White's Contender Series на работе Стива всё-таки узнали, что он дерётся на профессиональном уровне.

Стив Гарсия Фото: DWCS LLC/Zuffa LLC

Жизнь Стива после выступления на Contender всё-таки изменилась. Руководитель фирмы Streamline Insurance Agency, в которой работал американец, принял решение поддерживать Гарсию в финансовом плане. Фактически он стал настоящим спонсором. Это стало наградой за то, что все 10 лет Стив жил в невероятном графике: устраивал утреннюю пробежку, затем совершенно честно отрабатывал свою восьмичасовую смену в офисе, после чего отправлялся на тренировку . Конечно, такая история не могла не подкупить руководителя, который постарался приложить все усилия для продвижения Гарсии.

На этом трудности не закончились. В 2020 году Стива всё-таки подписали в UFC. Счастью не было предела. Боец очень хотел показать себя. Однако стартовал сначала с поражения, а затем – и со статистики 1-2 в лучшем промоушене на планете. Многие стали сомневаться, что у Гарсии получится перевернуть ситуацию. А Чейз Хупер и вовсе выглядел человеком, который может «уволить» американца. Но в итоге Стив сжал зубы и начал очень круто побеждать. С тех пор состоялось семь поединков, все они завершились победами. Причём в шести случаях Гарсия отправлял своих оппонентов в нокаут. Вот такой лютый страховой агент.

Стив Гарсия Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Внезапно Гарсия превратился в участника титульной гонки в полулёгком весе. Однако стоит отметить, что Стива незаслуженно обделяли вниманием со стороны боссов лучшей лиги на планете. Сам американец рассказал, что даже о получении громкого поединка на UFC в Белом доме он узнал лишь по телевизору : «Я действительно ничего не знал. У меня был разговор с UFC, мне ничего не гарантировали, просто хотели узнать, кто я такой. Это был мой первый официальный созвон с Хантером. С Даной я разговаривал раньше, но с Хантером пообщался впервые. Он хотел узнать, кто я такой, убедился, что у меня хороший рекорд, что я американец и всё такое, в общем, устроил мне собеседование, было здорово поговорить с ним. А потом – тишина. Я ничего не слышал. Они упомянули Диего Лопеса как потенциального кандидата. Я, конечно, согласился бы, однако мне сказали, что мой голос, типа, ничего не решает.

Я человек верующий, поэтому просто молился. Сидел дома, отдыхал в кресле, и… какой там бой шел перед Раулем Росасом? Кажется, когда дрались Дрю Добер и Майкл Джонсон, объявили кард в Белом доме, и я подумал: «Ладно, посмотрим, есть ли я там». И увидел своё имя внизу списка. Вот так я и узнал, что дерусь в Белом доме. Когда речь идёт о Белом доме, это совершенно другая игра: нужно получить разрешение, иметь безупречную репутацию, и вокруг должны быть люди с безупречной репутацией. Здесь много нюансов, поэтому я не знаю, во что всё это выльется. У нас есть имя соперника, и это всё, что мне нужно».

Стив Гарсия Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

На турнир в Белом доме у Стива – запредельный заряд. Он уже обещает, что попытается перевернуть игру. И сетует на то, что американцев поставили в не самое выигрышное положение. Но Гарсия рассчитывает, что сполна воспользуется своим статусом андердога и преподнесёт громкую сенсацию. Драматичная история американца показывает, что он на это вполне способен.