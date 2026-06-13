5 причин не пропускать турнир UFC в Белом доме

В ночь с 14 на 15 июня на территории Белого дома в США состоится исторический турнир UFC White House – Freedom 250. Начало ивента запланировано на 3:00 мск. Посмотреть трансляцию можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Смотреть ивент стоит обязательно. Всё потому, что у него по-настоящему исторический характер. А как может быть иначе, когда событие принимает лужайка Белого дома? Естественно, к турниру будет приковано запредельное внимание фанатов. И посмотреть будет на что, в этом можно не сомневаться. А мы собрали пять причин, по которым пропускать грандиозный UFC White House – Freedom 250 – настоящее преступление.

Причина №1 – главные суперзвёзды лиги. Да, пожалуй, в списке далеко не все парни, которых можно причислить к этому статусу. Но появление Илии Топурии и Алекса Перейры в клетке – это уже праздник . Грузино-испанский чемпион долго прогревал своё возвращение, поэтому смог существенно повысить ожидания от него. А Алекс – это всегда ярко, интересно и с намёком на нокаут. Кроме того, не стоит забывать и про остальных крутых парней. Джастин Гейджи – ветеран и настоящая легенда, Сириль Ган – любимец французской публики. Поэтому практически каждый фанат найдёт для себя такое главное действующее лицо, за которым ему захочется последить более пристально.

Причина №2 – два крутых титульника . Разве в смешанных единоборствах есть «блюдо» вкуснее? Разборки за пояс всегда привлекают к себе запредельное внимание. Тем более такие вывески. Топурия и Гейджи – два мощных ударника. Поэтому в противостоянии всё вполне может завершиться досрочно, чего и ждут болельщики. А у Перейры и Гана ещё более любопытная интрига. Алекс пытается покорить уже третий для себя дивизион. Это подчёркивает крутость вывески. А Ган рассчитывает отстоять честь тяжёлого веса, который он и будет представлять в этой паре. Конечно, оба поединка – с приставкой «топ».

Участники турнира на встрече с Дональдом Трампом Фото: Scott Taetsch/Zuffa LLC

Причина №3 – новые имена и лица. Стоит отметить, что не суперзвёздами едиными живёт и дышит турнир. Есть и парни, которым только предстоит доказать свою состоятельность в этой истории. Например, первым в клетку выйдет Стив Гарсия. Обычный страховой агент в итоге превратился в крутого бойца, который выступит на историческом турнире. Отдельного внимания заслуживает Джош Хокит . Он совсем недавно в UFC, однако успел громко заявить о себе и нарваться на Перейру. Поэтому некоторые успели даже напророчить ему скорый титульник, если и Джош, и Алекс заберут свои противостояния. Ивент может стать моментом славы для парней, о которых до этого момента было слышно не так много.

Причина №4 – ожидается большое количество нокаутов. Если разбирать весь кард, в нём достаточно сложно найти противостояния, которые однозначно должны добраться до судейского решения. Напротив, большинство вывесок заточено на быструю развязку. Да, в спорте бывает всякое. И нельзя исключать ситуацию, при которой фанаты увидят семь вердиктов. Но стоит включить трансляцию хотя бы для того, чтобы проверить это на практике.

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Ну и причина №5 – настоящая история. Никогда ещё турнир от UFC не проходил в таком грандиозном месте. Конечно, были интересные локации. Навсегда запомнилась фанатам «Сфера». Но лужайка Белого дома… Кроме того, всё это совпадает с днём рождения Дональда Трампа. Естественно, президент США не откажет себе в удовольствии превратить событие в нечто грандиозное. Поэтому можно ожидать по-настоящему крутой ивент с большим количеством активностей, различных ярких моментов. Уже бросилось в глаза внимание к деталям: раздевалки, октагон-гёрлз. И есть ощущение, что сам ивент порадует большим количеством сюрпризов.