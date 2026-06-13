Бой Льюиса и Хокита затмит всё в Белом доме. Рубка с нокаутом — обеспечены

В ночь с 14 на 15 июня на территории Белого дома в США пройдёт уникальный турнир UFC. В карде вечера всего семь поединков, но все они, безусловно, носят интригу. Особенно привлекает внимание фанатов бой топовых тяжеловесов Джоша Хокита и Деррика Льюиса: есть ощущение, что именно эти парни устроят самый интересный поединок турнира.

Изначально ни Хокита, ни Льюиса не было в карде, однако благодаря Хокиту и его фантастическому поединку против Кёртиса Блэйдса бой с Дерриком пополнил состав исторического ивента. Хокит впечатлил Дональда Трампа на UFC 327, а Льюис является одним из любимых бойцов американского президента, поэтому неудивительно, что именно Деррик составит пару Джошу.

Особой интриги этому поединку добавляет то, что в нём, возможно, будет разыгрываться статус одного из главных претендентов на титул. И это даже несмотря на то, что Хокит идёт на пятом месте в рейтинге, а Льюис – на девятом. Джош сейчас едва ли не главная звезда тяжёлого дивизиона: выдаёт дикие перформансы на пресс-конференциях, привлекая к себе внимание, и, что более важно, зажигает в клетке. Так что победа над Льюисом, особенно если она будет яркой, вполне может позволить Джошу обойти в титульной гонке и россиян Александра Волкова с Сергеем Павловичем, и тем более Вальдо Кортес-Акосту, который недавно проиграл.

Ну а если победит Льюис и, опять же, если сделает это в фирменном для себя брутальном стиле, то он как минимум займёт место Хокита в топ-5 дивизиона, а как максимум – тоже впишется в титульную гонку. Деррик уже дважды дрался за пояс UFC, причём если в первый раз титульник ему дали после побед над Марчином Тыбурой, Фрэнсисом Нганну и Александром Волковым, то вот второй шанс он получил после серии из четырёх побед, но в боях с далеко не самой сильной оппозицией. Если учитывать симпатии Дональда Трампа, руководства UFC, а также то, что Льюис – главный нокаутёр в истории лиги, да ещё и с американским паспортом, не стоит удивляться, если Деррика в случае победы могут продвинуть очень высоко в титульной гонке.

Так что и Хокит, и Льюис будут максимально настроены проявить себя, и оба умеют закатывать зрелищные бои. Деррик подарил лиге и фанатам множество брутальных нокаутов, он может быть опасен как на старте поединка, так и в конце, когда от него уже никто ничего не ожидает. У Льюиса очень мощные удары, и если он акцентированно попадает по сопернику, то чаще всего оппоненты падают .

Хокит тоже любит рубиться в клетке. Он, конечно, не обладает таким нокаутирующим ударом, как Льюис, но хорош в серийной работе, что доказал в бою с Блэйдсом. Однако Блэйдс не так опасен в стойке, как Деррик: размены с Льюисом могут стать фатальными для Джоша. Поэтому будет интересно посмотреть, изменит ли он свой стиль в зависимости от соперника или же станет так же зарубаться и на турнире в Белом доме.

На бумаге поединок Хокита и Льюиса выглядит одним из самых интригующих в карде и обещает быть самым зрелищным. Рекордсмен лиги по количеству нокаутов против небитого проспекта с идеальным рекордом 9-0 и восемью финишами в активе – вывеска точно для любителей ярких разборок. И в таком противостоянии довольно сложно выделить фаворита. Даже не так. Фаворитом всё-таки является более молодой и перспективный Хокит, но вот сможет ли он оправдать статус фаворита – большой вопрос. Если Джош рискнёт откровенно рубиться с Льюисом, то это может плохо для него закончиться. Деррику может хватить всего одного удара, а если учитывать, что Джоша «болтало» даже после попаданий Блэйдса, шансы у Льюиса на победу точно есть. Особенно в начале поединка, когда у Деррика ещё будет полно сил.