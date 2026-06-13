Не все рады турниру UFC в Белом доме. Дана Уайт уже отвечает в суде

В ночь с 14 на 15 июня на территории Белого дома в США состоится исторический турнир UFC White House – Freedom 250. Уникальное событие приковывает к себе внимание фанатов со всего мира. Большинство болельщиков – просто в восторге от происходящего. Они с нетерпением ждут, когда стартует грандиозный праздник спорта. Но, кажется, с таким пиететом к турниру отнеслись далеко не все. Более того, в сторону UFC даже был направлен судебный иск . Конечно, организация изначально заручилась безусловной поддержкой президента США Дональда Трампа. И сам ивент во многом был и его инициативой. Однако ситуация всё равно получилась не самой однозначной.

Что же случилось? Истцами выступили ветеран войны во Вьетнаме из Вирджинии Пол Романо, а также активистка Сьюзан Дуглас. Они назвали мероприятие глубоко коррумпированным. Особенно неравнодушных возмутило, что Трамп официально предоставил UFC и лично Дане Уайту «беспрепятственный доступ к Белому дому и мемориалу Линкольна для проведения частного коммерческого спортивного мероприятия». Естественно, основная мысль заявителей заключалась в том, что UFC извлечёт огромную прибыль, используя федеральную землю . А такая ситуация, очевидно, противоречит законодательству. Кроме того, иск решила поддержать и организация Public Integrity Project, что лишь придало ситуации громкости.

Выдержку из заявления Дуглас опубликовал портал MMA Junkie. Стоит отметить, что девушка не особенно стеснялась в выражениях. И высказывала свои обвинения открыто: « Президент передал два самых почитаемых памятника Америки частной корпорации, чтобы он и его союзники могли нажиться на этом . Это коррупция. Эти памятники принадлежат всем нам, американцам, а не Дане Уайту, не рекламодателям вроде Crypto.com и не Дональду Трампу. Мы просим суд применить закон, поскольку администрация отказывается это делать».

Арена готова к проведению турнира Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Любопытно, что вопрос рассмотрели очень быстро. Уже в ночь с 12 на 13 июня стало известно, что дело проанализировал федеральный судья Амит Мехта. И на основании имеющихся данных было принято решение отклонить заявленные требования истцов. Суд постановил следующее: заявители не смогли доказать, что действия властей напрямую затрагивают их права. Кроме того, по мнению Мехты, организаторы не наносят непоправимого ущерба окружающей среде, а сама конструкция носит временный характер и будет демонтирована уже 15 июня – сразу же после завершения турнира. Поэтому особенного вреда вся эта ситуация не несёт.

В решении суда отмечается, что арена, получившая название The Claw, вызвала критику со стороны противников мероприятия, которые называли её «уродливой» и «гротескной». Тем не менее суд не увидел достаточных оснований для отмены турнира. Кроме того, в пользу промоушена сыграло и то, что организация продемонстрировала желание быстро устранить любые возможные негативные последствия. По данным суда, UFC планирует потратить около $ 700 тыс. на восстановление газона Белого дома после завершения мероприятия . Естественно, такое желание не могло сыграть промоушену в «минус».

Ситуация разрешилась для UFC без особенных проблем. Можно сказать, что Дана отделался лёгким испугом. А сам турнир постепенно начинает обрастать всё более скандальным флёром. «Осадочек» после такого иска совершенно точно остался. А сама ситуация наглядно продемонстрировала, что далеко не все довольны проведением грандиозных событий в таких уникальных локациях. И в будущем организации придётся продумывать всё несколько раз. Правда, и изначально не было ощущения, что у промоушена может что-то пойти не так. Если уж в боксе получили разрешение на возведение временной арены на фоне одного из чудес света – египетских пирамид, то почему нельзя провести громкое событие мира MMA на лужайке Белого дома?