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Гейджи — Топурия, бой 15 июня 2026, главный бой UFC в Белом доме, кто фаворит, кто победит

Гейджи удивит в Белом доме. Джастин — настоящий символ ММА
Игорь Некрасов
Джастин Гейджи
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В Хайлайта мало кто верит, а зря.

В ночь с 14 на 15 июня всё внимание любителей смешанных единоборств будет приковано к грандиозному турниру UFC в Белом доме. Возглавит его титульный поединок в лёгком весе между полноценным и временным чемпионами дивизиона – Илией Топурией и Джастином Гейджи.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Джастин Гейджи

Для Илии Топурии это будет первая защита чемпионского пояса, который он завоевал ещё прошлым летом. Испанец взял паузу в выступлениях из-за семейных проблем, в UFC пошли навстречу одной из главных звёзд промоушена и не стали лишать Илию титула. В поединке за временный пояс встретились восходящая британская звезда Пэдди Пимблетт и закоренелый ветеран дивизиона Джастин Гейджи, и, конечно, в лиге рассчитывали на победу Пимблетта. Пэдди, глядя за спину Гейджи, уже вовсю прогревал потенциальный большой бой с Топурией, но внезапно попал под каток старой школы. Гейджи устроил британцу настоящее избиение и забрал победу судейским решением, снова став временным чемпионом UFC.

Подробнее о стиле Гейджи:
Главный «рубака» UFC. Разбираем, как дерётся Джастин Гейджи
Главный «рубака» UFC. Разбираем, как дерётся Джастин Гейджи

Джастин – настоящий символ ММА. Он похож на тех бойцов, которые стояли у истоков смешанных единоборств, которые проводили по несколько боёв за день и отчаянно рубились в клетке. Практически каждый поединок Гейджи превращается в войну, и благодаря этому Хайлайт обзавёлся многотысячной армией фанатов. 10 бонусов за бой вечера, пять бонусов за выступление вечера, два поединка были признаны боем года – феноменальные показатели Джастина. Он часто ставит зрелищность выше результата, и, возможно, поэтому пока так и не добрался до полноценного титула UFC. Но зато его поединки для многих открыли мир смешанных единоборств. Можно включить практически любой бой Джастина и использовать его в качестве рекламы ММА.

UFC в Белом доме Подробнее

И при всей этой зрелищности, при колоссальном количестве полученного урона Гейджи по-прежнему держится в топе дивизиона. Он претендовал на пояс, когда им владел Хабиб, был одним из претендентов во времена чемпионства Ислама Махачева, а сейчас Джастин и вовсе временный чемпион. Конечно, у Гейджи за это время случались провалы: он обидно проигрывал в титульнике Чарльзу Оливейре, улетал в глухой нокаут от Макса Холлоуэя. Однако после них Гейджи обязательно возвращался на победную серию и сохранял своё место среди топов дивизиона.

Сейчас Гейджи уже 37 лет. Наверняка это один из последних шансов в его карьере стать полноценным чемпионом UFC, если не последний. В случае поражения придётся строить путь на вершину заново, проводить ещё как минимум пару боёв, чтобы снова оказаться возле цели. А возраст Джастина уже играет против него, так что не факт, что он вообще захочет выходить на ещё один титульный забег. Поэтому на турнире в Белом доме Гейджи будет как никогда мотивирован.

Онлайн-трансляция турнира в Белом доме:
UFC в Белом доме: Топурия защищает пояс, у Гейджи последняя попытка стать чемпионом. LIVE
Live
UFC в Белом доме: Топурия защищает пояс, у Гейджи последняя попытка стать чемпионом. LIVE

Конечно, фаворитом в противостоянии является Илия Топурия. Такое невозможно было бы представить ещё три года назад, но за это время испанец стал настоящей суперзвездой ММА. Он снёс Алекса Волкановски, отправил в первый нокаут в карьере крепкого Макса Холлоуэя, поднялся в весе и вырубил Чарльза Оливейру. Так что теперь Илия по праву считается одним из лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий. На стороне Топурии возраст и всё, что к нему прилагается – преимущество в скорости, в тайминге, в работе на ногах, в рефлексах. Да и по физической мощи, судя по последним результатам, Илия не уступает Гейджи.

Но Джастин умеет удивлять. Навыки и собственные преимущества для победы у него есть, мотивация запредельная, да и Топурия ещё не встречался с бойцами, которые бьют так же сильно, как Гейджи – вопрос, у кого будет преимущество в разменах на руках, остаётся открытым. Так что не стоит сбрасывать Хайлайта со счетов – он готов оставить всего себя в самом важном поединке в карьере.

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