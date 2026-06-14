UFC в Белом доме: Гейджи горит желанием лишить Топурию «нолика». LIVE

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В ночь с 14 на 15 июня на территории Белого дома в США состоится исторический турнир UFC White House — Freedom 250. Главным событием вечера станет титульный поединок в лёгком весе — действующий чемпион Илия Топурия встретится с обладателем временного пояса Джастином Гейджи.
В соглавном событии Алекс Перейра попытается покорить уже третью весовую категорию и будет биться за временный пояс в тяжёлом весе с Сирилем Ганом.
Кроме того, на турнире выступят Шон О’Мэлли, Майкл Чендлер, Деррик Льюис и ряд других звёзд UFC. Всего состоится семь поединков.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
👍 Пресс-конференция UFC в Белом доме собрала 180 тыс. зрителей на YouTube
Пресс-конференция турнира UFC Freedom 250, состоявшаяся накануне в Вашингтоне (США), в пиковые моменты привлекла 180 тысяч одновременных зрителей на YouTube. Это меньше, чем результат в 210 тысяч, зафиксированный в прошлом месяце во время пресс-конференции перед боем бывшего чемпиона UFC в среднем весе Хамзата Чимаева и американца Шона Стрикленда.
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👏 «Историческое событие». Илия Топурия восхитился Даной Уайтом из-за турнира в Белом доме
Непобеждённый 29-летний чемпион UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия комплиментарно отозвался о президенте промоушена Дане Уайте.
«Без сомнения, Дана Уайт — один из людей, которыми я больше всего восхищаюсь. То, что ты построил, и событие, которое ты организовал, поистине историческое. Пресс-конференция у Мемориала Линкольна...» — написал Топурия в социальной сети Х.
👊 «Не беспокоюсь о его ударке». Захаби — о поединке с О'Мэлли на турнире в Белом доме
Канадский боец UFC в наилегчайшем весе Айманн Захаби высказался о предстоящем поединке с Шоном О'Мэлли на турнире в Белом доме 15 июня.
«Когда мне задали вопрос на пресс-конференции, я чувствовал себя круто. Я был рад, потому что, наверное, ему [О'Мэлли] уже задали столько вопросов. Люди вроде бы знают, кто он такой, знают, что он из себя представляет. И я подумал, что круто, что они задали вопрос мне, чтобы люди наконец могли понять мою позицию. Моя точка зрения уникальна, как я уже сказал, я рад, что болельщики поддерживают его, но, в конце концов, ты ничего не можешь поделать. Я дерусь с ним в клетке один на один. Никто не может ему помочь.
Тот факт, что это происходит в Вашингтоне, ничего не меняет. И, мне кажется, болельщики забывают об этом, а я хочу этого боя. Я не могу дождаться, чтобы выйти туда. Я взволнован. Я не боюсь этого парня. Его ударка меня не пугает. Для меня Жозе Альдо был самым авторитетным, самым крутым и самым опасным ударником в дивизионе, и я пережил это. Я не очень беспокоюсь об ударке Шона О’Мэлли», — приводит слова Захаби издание MMA Fighting.
🎲 Остин Траут: Деррик Льюис сейчас в отличной форме, у него даже кубики пресса появились
Бывший чемпион мира по боксу Остин Траут, который тренируется вместе с тяжеловесом UFC Дерриком Льюисом, рассказал о подготовке американца к поединку с Джошем Хокитом на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме 15 июня.
«Деррик тренируется безумно. Деррик сейчас находится в отличной форме, кажется, у него даже кубики пресса появились. Деррик очень мотивирован на этот бой», — приводит слова Траута портал Bloody Elbow.
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😏 Захаби — о скептиках перед турниром в Белом доме: в клетке много непредсказуемого
Канадский боец UFC в наилегчайшем весе Айманн Захаби высказался о скептических настроениях по поводу его поединка с Шоном О'Мэлли на турнире в Белом доме.
«Людям придётся узнать меня после этого боя. Людям придётся выяснить, кто я такой. Мне кажется, что я также на любителя. Нужно послушать, как я говорю, несколько раз, чтобы узнать меня. Я не вписываюсь в какой-то определённый тип. О'Мэлли — вы сразу улавливаете суть. Со мной сложнее. Так что это придёт, когда будет нужно, но я счастлив в ожидании.
Слушайте, многие говорят об этом бое больше из-за О'Мэлли, чем из-за меня, потому что я не работаю в социальных сетях так, как он. Теперь я наконец пытаюсь продвигать социальные сети, я чувствую, что сейчас есть смысл уделять этому время, я чувствую, что я гораздо более разносторонний боец. Я в колоссальных масштабах работал и игнорировал все возможные отвлекающие факторы, чтобы убедиться, что я действительно цельный боец, и теперь это просто очевидно.
Я дам вам цитату: «За всё стоящее в жизни нужно бороться». У меня и Джастина Гейджи у обоих такая борьба, но это не значит, что нас можно сбрасывать со счетов. У нас много сердца и много решимости, и мы побеждали в важные моменты раньше. Почему мы не можем победить в важные моменты здесь? В клетке много непредсказуемого, и мне интересно посмотреть, как он выступит, и мне интересно посмотреть, как выступлю я», — приводит слова Захаби MMA Fighting.
🤔 Статистика против Гэтжи
Гэтжи был только временным чемпионом (дважды) и четыре раза проигрывал тем, кто когда-либо брал полноценный пояс — Хабибу Нурмагомедову, Чарльзу Оливейре, Эдди Альваресу и Максу Холлоуэю.
Дважды Джастин бился за полноценный пояс в лёгком весе и оба раза проиграл — Хабибу и Оливейре.
Где смотреть турнир UFC в Белом доме
Посмотреть трансляцию турнира UFC White House — Freedom 250 можно на телеканале «Матч Боец». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
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«Президент Трамп два дня назад открыл Розовый сад и пригласил меня туда на ужин. Там было столько мошек… Я подумал: «Вот чёрт…» Как только сел в самолёт, позвонил своему главному продюсеру и сказал: «Давай я расскажу тебе о ситуации с мошками сегодня вечером». Так что когда ты боец, подумай об осветительной решётке, о мощности света… мотыльки, мошки и кто знает, что ещё. Это всё те мелкие детали, о которых мы должны думать. Вот почему я никогда не люблю проводить бои на открытом воздухе», — приводит слова Уайта Home of Fight в социальной сети Х.
Дата и время турнира UFC в Белом доме
Турнир пройдёт в ночь на 15 июня в городе Вашингтон, на территории Белого дома. Начало ивента запланировано на 3:00 по московскому времени.
☝🏽 Гэтжи: Топурия — второй по сложности соперник в моей карьере. Хабиб — первый
«Илия Топурия на сегодняшний день — это второй по сложности соперник в моей карьере. Хабиб — первый», — сказал Гэтжи на пресс-конференции.
Полный кард турнира UFC в Белом доме
- Илия Топурия — Джастин Гэтжи;
- Алекс Перейра — Сириль Ган;
- Шон О’Мэлли — Айманн Захаби;
- Джош Хокит — Деррик Льюис;
- Маурисио Руффи — Майкл Чендлер;
- Бо Никал — Кайл Докас;
- Диего Лопес — Стив Гарсия.