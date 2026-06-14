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Хамзат Чимаев — Диллон Дэнис, массовая драка, потасовка, RAF 10, результат схватки, исход, кто победил, что случилось, конфликт

Из «дружеской» схватки — в массовую драку. Чимаев и Дэнис рубились «стенка на стенку»
Сергей Сорокин
Чимаев и Дэнис зарубились «стенка на стенку»
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Хамзата пришлось уносить из потасовки на руках.

В ночь с 13 на 14 июня состоялся турнир RAF 10. Борцовский ивент изначально выглядел максимально интересно. А всё потому, что собрал под своё крыло большое количество звёзд. Особенно внимательно фанаты следили за главным событием. Там Хамзат Чимаев проводил схватку с Диллоном Дэнисом. Скандальный оппонент, недавнее поражение в UFC… Всё располагало к тому, что Борз должен был показать что-то интересное. Но исход, пожалуй, удивил даже самую искушённую публику. И лишний раз продемонстрировал, что даже борцовские турниры могут отличаться «огнём».

Диллон Дэнис Подробнее
Хамзат Чимаев Подробнее

Стоит отметить, что изначально вряд ли кто-то ждал чего-то необычного и скандального. Особенно на фоне того, как проходила битва взглядов. Многие рассчитывали, что там соперники дадут волю эмоциям. Однако вместо этого всё прошло достаточно по-дружески. Оппоненты много улыбались, даже немного побратались после стердауна. Никакого напряжения между Чимаевым и Дэнисом не чувствовалось. Поэтому никаких невероятных ожиданий от самой схватки уже не было. Хамзат подходил к ней очевидным фаворитом, Диллон – записным аутсайдером.

Сама схватка проходила под полным контролем Чимаева. Вряд ли кто-то рассчитывал на обратное. Борз много раз демонстрировал качество своей борьбы. Вышел делать это в очередной раз. И за минуту с небольшим до конца вёл со счётом 2:0. Но в этот момент у Дэниса, видимо, не выдержали нервы. Он попытался провести на Хамзате удушающий приём, чем сильно удивил вообще всех. Судья остановил схватку и принял решение дисквалифицировать американца. Но Чимаева это не особенно устраивало. Он был намерен разобраться с обидчиком собственноручно. Поэтому начал словесную перепалку с лежащим оппонентом.

Нужно понимать, что «дружеский» стердаун немного ввёл всех в заблуждение. Борз и Дэнис довольно часто высказывались друг о друге далеко не комплиментарно. Напротив, всячески оскорбляли друг друга, задевали. А ещё можно вспомнить слова Хамзата на пресс-конференции. Он списал спокойный фейс-ту-фейс на то, что на арене было большое количество охранников: «Не будь охраны, ты был бы мёртв, брат. Тебе понадобится много людей, чтобы оттащить меня».

Хамзат Чимаев

Хамзат Чимаев

Фото: Chris Unger/Getty Images

В итоге слова Чимаева оказались пророческими. Очень быстро словесная перепалка переросла в рукоприкладство. Не сдержался Хамзат, который ударил лежащего соперника ногой. А дальше – понеслось. Со всех сторон на ковёр полетели представители команд, фанаты, все подряд. Завязалась массовая драка «стенка на стенку». Причём для парней она прошла совершенно по-разному. Борза практически сразу подняли на руки и буквально вынесли с места событий. Он, конечно, упирался и пытался разобраться с американцем, однако в итоге оказался вдали от эпицентра. А вот на Дэниса посыпался целый град ударов со всех сторон. Пришлись отбиваться и пытаться обойтись «малой кровью».

ВИДЕО

Чимаев одержал первую победу в промоушене RAF и сразу же стал участником громкой потасовки. Хамзат в последнее время практически всегда в эпицентре чего-то скандального. Достаточно просто вспомнить, как он ударил Шона Стрикленда во время стердауна перед UFC 328. Теперь же – новый скандал. Но складывается ощущение, что всё это играет Борзу лишь на руку. Арман Царукян даже без боёв в лучшей лиге на планете всегда остаётся на слуху за счёт скандальных историй. Видимо, Чимаев решил пойти по тому же пути.

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