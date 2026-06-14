У Царукяна семь побед в 2026-м, но все — в борьбе. Вы ещё не устали от этого?

Резюме Армана Царукяна в 2026 году впечатляет, если рассматривать только имена в вакууме. Семь побед, а среди побеждённых – Тони Фергюсон, Мухаммад Мокаев, Юрайя Фейбер, Лэнс Палмер и бонусом к ним Джорджио Пуллас (дважды) и Килон Джимисон. Но это всё было в борьбе, а не в ММА. Если сначала люди подшучивали над тем, что Царукян проходит побочные квесты, пока ждёт новостей из UFC, то сейчас схватки с его участием и ажиотажа особенного не вызывают, и от них уже просто устали .

За это же время в UFC у Армана были следующие достижения: выражал готовность подстраховать бой за пояс BMF между Чарльзом Оливейрой и Максом Холлоуэем, появлялись слухи про возможный бой летом с Бенуа Сен-Дени, и изначально он был запасным бойцом на титульный бой Илии Топурии и Джастина Гейджи. Об этом сообщил Дана Уайт, однако в итоге Царукян заявил о другом варианте: «Буду ли на турнире в Белом доме 14 июня? Если меня впустят. Меня не приглашали. Ситуация такова, что я в запасе на главный бой. Если что-то случится, то я прилечу, сделаю вес, пройду взвешивание и подерусь. Пойду на это только в случае, если выступлю. Просто проходить взвешивание не буду. Я тренируюсь, чтобы быть готовым в случае необходимости. Но это не та подготовка, которую делают к конкретным боям. У меня нет имени и уверенности, что это произойдёт. Если мне позвонят за один-два дня до боя, я не сделаю вес. За неделю до турнира — соглашусь».

Схватка Армана Царукяна с Тони Фергюсоном Фото: RAF Wrestling

В итоге страховать бой будет полулегковес Диего Лопес, тоже выступающий на турнире. А Царукян в эти выходные спокойно разобрался с Тони Фергюсоном в схватке на турнире лиги RAF — 10-0 . Практически без конкуренции. Лёгкие деньги для Армана и вполне сопоставимые, а то и превосходящие тот гонорар, который ему выплатили бы за подстраховку титульника в Белом доме. Однако статус запасного даёт и другие привилегии. Относительно недавно Колби Ковингтон, пропавший с радаров после победы над Хорхе Масвидалем, вернулся, стал запасным на титульник Камару Усмана с Леоном Эдвардсом, а затем стал следующим в очереди. Лояльность в UFC ценят высоко.

Арман, будучи вторым номером лёгкого веса, за последние два года провёл всего два боя — прошёл Оливейру раздельным решением судей и финишировал Дэна Хукера. Конечно, Царукян уже давно главный претендент на титул, но уже пора привыкнуть, что в ММА не особо часто руководствуются принципами справедливости, а ориентируются на то, что здесь и сейчас. Условно, если здесь и сейчас (если быть точнее, на UFC 329 в июле) Бенуа Сен-Дени финиширует Пимблетта, может ли он обойти Царукяна в титульной гонке? Если Арман будет занят только выступлениями в RAF, то почему бы и нет?

Однозначно нужно отдать должное Царукяну за то, как быстро и сильно он прокачал медийность. Видео в социальных сетях, коллаборации с популярными блогерами, взаимодействия с Ниной Драмой, активность в борьбе — это заставляет говорить об Армане и позволяет ему постоянно быть на слуху . Всё вроде бы хорошо, однако позволяет ли претендовать на титульник? Выглядит так, что Царукян просто увлёкся медийным аспектом и заработками в борьбе. Ничего плохого в этом нет, но страховка титульника в Белом доме и какая-нибудь победа над условным Сен-Дени дала бы Арману куда больше дивидендов с точки зрения продвижения к поясу.

Одноклубник Царукяна Пэт Дауни уверен в обратном: «Этого парня фактически задвигали в сторону, он постоянно оставался ни с чем в отношениях с UFC, но он больше не находится в позиции слабого, когда приходится просить и умолять о боях. Сейчас он полностью перевернул ситуацию. UFC будет умолять его вернуться: «Арман, пожалуйста. Не мог бы ты ненадолго отвлечься от своих сторонних проектов и снова подраться у нас? Пожалуйста. Мы понимаем, что сейчас ты зарабатываешь больше денег и без нас». И это очень умный ход с его стороны».

Арман Царукян Фото: RAF Wrestling

Действительно ли это так? Есть сомнения, потому что такое можно представить разве что в отношении Конора Макгрегора. Даже за Джона Джонса в итоге не стали держаться. А в лёгком весе сейчас как раз стадия активного обновления, появляются новые имена, которые быстро продвигаются вперёд. А у Царукяна всё ещё нет ничего по следующему бою в UFC — только предположение самого Армана, что осенью он мог бы провести реванш с Оливейрой за пояс BMF .

А из того, что уже анонсировано, разве что схватки с Колби Ковингтоном и Куатом Хамитовым. С первым это был бы интересный матч-ап, но многим уже настолько приелись выступления Царукяна в борьбе, что и это не вызывает того интереса, который мог бы быть. Возможно, всё же пора переключиться на UFC? Побочные квесты можно считать пройденными, медийка стала лучше. Теперь можно направить побольше усилий на получение титульника в UFC.