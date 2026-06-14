17 прогнозов и одна крупная ставка на главный бой UFC в Белом доме

Осталось буквально несколько часов до исторического турнира UFC в Белом доме. В главном бою вечера состоится чемпионский поединок в лёгком весе: действующий обладатель титула Илия Топурия встретится с опытным претендентом — Джастином Гейджи.

Разумеется, схватка испано-грузинского спортсмена и американца вызывает огромный интерес. Хотя фаворит, кажется, для многих очевиден: Топурия в очень крутом стиле стал чемпионом в двух весах, у него невероятная ударная техника и безупречное бойцовское резюме. Гейджи же давно считается ветераном ММА, в его защите много дыр, а скорость и реакция далеки от лучших образцов. Тем не менее Джастина не стоит списывать раньше времени — этот парень обожает преподносить сюрпризы, и часть экспертов на его стороне. Мы собрали несколько ключевых мнений.

Джо Роган, комментатор UFC:

«Джастин Гейджи — крепкий орешек. Дело в том, что не стоит думать, будто Джастин не может победить. В ММА может проиграть кто угодно. Людей бьют. Джей Херберт поймал Топурию в первом раунде… и тот упал. Люди забывают, что Гейджи — это хренов таран, чувак. Этот парень любит драться. Это будет тяжёлый бой, чувак», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.

Майкл Биспинг, член Зала славы UFC:

«Я не думаю, что кого-то удивлю, сказав, что, по-моему, Топурия точен как хирург и обладает безумной нокаутирующей силой. У Джастина также есть сила, он нокаутировал Дастина Порье, но разница в том, что мы постоянно видим, как Топурия финиширует соперников. Он нокаутирует соперников одного за другим: Макс Холлоуэй, Алекс Волкановски, Чарльз Оливейра.

Джастин великолепен, это потрясающий боец, мы все его поклонники, однако у Гейджи большой износ в ММА. Он только что прошёл пять раундов с Пимблеттом, получив в итоге сильный урон. Илия говорит о своём единственном ударе. Я думаю, он нанесёт его. Топурия говорит, что сломает челюсть Гейджи в первые 15 секунд. Кто знает, может, мы это увидим», — приводит слова Биспинга портал Bloody Elbow.

Майкл Биспинг Фото: Douglas P. DeFelice/Getty Images

Дрикус дю Плесси, экс-чемпион UFC:

«Гейджи входит в мой топ-5, если не в топ-3 любимых бойцов. Этот парень не провёл ни одного скучного боя за свою карьеру. Он просто не способен участвовать в скучных боях, потому что у него такой стиль. Он всегда выходит в клетку с намерением нокаутировать соперника и устроить настоящую войну. Я большой поклонник Джастина, но в этом бою победит Илия», – сказал дю Плесси в подкасте Fight Forecast.

Майкл Чендлер, боец UFC:

«Если кто-то и способен нокаутировать Илию Топурию, забрать его нолик, его непобеждённый рекорд, его пояс, то это Джастин Гейджи. Особенно если учитывать, как много стоит на кону – день рождения Америки, 250-й юбилей нашей великой нации. Я склоняюсь к победе Гейджи. Считаю, что он сделает работу», — приводит слова Чендлера издание MMAJunkie.

Пэдди Пимблетт, боец UFC и последний соперник Гейджи:

«Илия и Джастин выйдут в октагон и попытаются оторвать друг другу головы. Но все уже списывают Гейджи со счетов, а мы знаем, что так делать нельзя. У меня есть смутное подозрение, что Гейджи может сотворить сенсацию и удивить всех», — приводит слова Пимблетта портал talkSPORT.

Мераб Двалишвили, экс-чемпион UFC:

«Я не знаю, как Джастину нужно драться с Топурией. Я бы сказал, что нужно бороться, но Джастин не борец. Гейджи будет пригибаться и бить, как обычно. Однако Илия изучит его манеру боя и будет бить в те же места. Думаю, этот бой идеально подходит для Топурии, потому что Джастин просто боксирует и бьёт ногами в корпус. Илия делает то же самое, и, если ему удастся коснуться соперника в клинче, он его вырубит», — приводит слова Двалишвили портал talkSPORT.

Деметриус Джонсон, легенда UFC и ONE:

«Если бы мне пришлось выбирать, то поставил бы на победу Илии Топурии нокаутом, потому что этот парень умеет это делать. Топурия постарается вывести Джастина из равновесия, чтобы нокаутировать», — приводит слова Джонсона портал talkSPORT.

Виталий Слипенко, экс-чемпион АСА:

«Фаворитом считаю Топурию. По уровню он сейчас гораздо сильнее Гейджи и на классе должен перебивать. Илия говорит, что нокаутирует Джастина за первые две минуты, но не думаю, что это будет так. Гейджи тоже опасен своими ударами, поэтому сразу идти с ним в размен не очень круто. А вот перебивать и потом финишировать — это куда логичнее», — сказал Слипенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Усман Нурмагомедов, чемпион PFL в лёгком весе:

«Думаю, Джастин может победить. Для боя с Топурией не нужно обладать выдающимися навыками. Тебе просто нужно уметь бороться и бить его по ногам, а также двигаться. Топурия любит заряжать мощные удары руками в стойке, но после пары раундов он устанет и перестанет бить так же сильно. Я видел его дебют, тот парень боролся с ним и изматывал его. Он не смог его финишировать», — сказал Нурмагомедов в интервью MMAJunkie.

Александр Волкановски, чемпион UFC в полулёгком весе:

«Как только Гейджи откроется, бой будет окончен. Думаю, Илия его нокаутирует. Он не просто так считается фаворитом. Думаю, бой закончится нокаутом в первых двух или, может быть, трёх раундах», — приводит слова Волкановски аккаунт Full Mount MMA в социальной сети Х.

Ислам Махачев, чемпион UFC в полусреднем весе:

«Конечно, Гейджи тоже не списываю со счетов… Старый, сбитый лётчик с большим опытом. Но Топурия более молодой. Будет хороший бой для фанатов. Я считаю, что этот бой точно не пройдёт всю дистанцию, и больше склоняюсь, что Топурия победит», — сказал Махачев в интервью пресс-службе UFC.

Джейк Пол, блогер и боксёр:

«Джастин Гейджи проиграет Илии Топурии на этом турнире. У вас испанец победит белого американца на патриотичном карде Белого дома. Огромная ошибка», — написал Пол в соцсетях.

Колби Ковингтон, экс-боец UFC:

«Гейджи отправляют на заклание… Послушайте, Топурия — лучший боец на планете прямо сейчас, не думаю, что кто-то оспорит это. То, как он финишировал этих парней, Холлоуэя, Волкановски и Оливейру… Он просто на другом уровне прямо сейчас. Илия — в расцвете сил, а Гейджи — на спаде. Нет способа победить старость», — сказал Ковингтон в интервью на YouTube-канале Даниэля Кормье.

Том Аспиналл, чемпион UFC в тяжёлом весе:

«Гейджи может нокаутировать Топурию. Но шансы невелики. Я склоняюсь к победе Илии, и в таком случае это будет нокаут. Топурия возьмёт верх. Бой будет напряжённым. Однако Илия нокаутирует Джастина в третьем или четвёртом раунде. Я просто считаю, что его мощь будет слишком велика. Учитывая то, как Топурия выстраивает свои удары, чередует их и попытки перевода в партер, я думаю, что Илия для Гейджи будет слишком сильным соперником. Джастин за свою карьеру пропустил слишком много серьёзных ударов», — приводит слова Аспиналла портал Bloody Elbow.

Эдди Альварес, экс-чемпион UFC:

«Я сказал Джастину: «Калф-кик — это то, что ты обязан использовать. И я также хотел бы, чтобы он бил ударом на удар Илии. Как только Илия начнёт [атаку], он также должен будет начать, если он хочет поймать его. Я считаю, что лучший удар пройдёт, если он поймает Илию в размене. У Илии слишком хорошее видение для того, чтобы Джастин шёл вперёд. Не думаю, что Джастин сможет пойти вперёд и поймать Илию. У Илии сумасшедшая концентрация, он постоянно следит за происходящим», — сказал Альварес в подкасте Full Send MMA.

Диего Лопес, боец UFС:

«Может ли Гейджи устроить апсет? Да, я так считаю. Это конкурентный бой. Я прочитал кое-что интересное в социальных сетях… Один парень написал: «Волкановски — великолепный соперник, он очень умён, но у него не было нокаутирующей мощи. Чарльз Оливейра имел мощь, однако он не такой точный. Макс Холлоуэй — то же самое, парень не может нокаутировать людей одним ударом. Джастин Гейджи особенный, он может нокаутировать одним тяжёлым ударом». И я подумал: «Хорошо, а в этом есть смысл», — сказал Лопес в подкасте Ариэля Хельвани.

Арман Царукян, боец UFC:

«Думаю, что Топурия победит, но Джастин… это старая школа. Никогда не знаешь, на что он способен. Его списали со счетов ещё во время боя с молодым Рафаэлем Физиевым. Потом — с Пэдди Пимблеттом. Даю 60 на 40 в пользу Топурии», — цитирует Царукяна ММА Fighting.

Однако чуть позже Царукян просто поставил на победу Гейджи $ 1 млн. Это ли не знак поверить в Джастина?