Турнир UFC в Белом доме — это политика. Почему?

В ночь на 15 июня, в понедельник, в Вашингтоне, на южной лужайке Белого дома пройдёт исторический турнир UFC Freedom 250. Ивент получился спонтанно — президент США Дональд Трамп заявил, что планирует турнир в своей резиденции, Дана Уайт ухватился за идею и реализовал её. Цена шикарных и завораживающих видов во время мероприятий UFC (оцените выходы бойцов на финальную пресс-конференцию в неделю турнира) составила примерно $ 60 млн.

Однозначно это большое событие и для ММА, и для спортивного мира в целом. Скорее всего, никогда больше такого не будет, так что UFC переписывает историю. Вау-эффект присутствует, внимание привлечено. Но при этом очевидно, что от политического подтекста тут тоже никуда не деться , локация турнира сама по себе это генерирует. Конечно, если абстрагироваться от этого аспекта, то UFC в Белом доме — без преувеличений грандиозное событие. Однако критики и обвинений в политизированности мероприятия хватает.

Не секрет, что Трамп любит бои. Он посещал ивенты UFC и до того, как начался его второй срок на посту президента США, и после. А намного раньше 80-летний (день рождения у Дональда в день турнира — 14 июня) политик пытался запустить свой промоушен Affliction и помогал UFC, предоставляя им площадку для проведения турниров. Так что и дружба Трампа и Уайта не удивляет, хотя Дана признаётся, что иногда хочется отобрать у президента доступ к социальной сети Х (ранее — Twitter). Когда о турнире в Белом доме только начали говорить и пошла первая волна критики, Уайт защищал Трампа : «Джордж Буш был фанатом бейсбола, Обама — фанатом НБА, а Трамп — фанат UFC. Не думаю, что тот факт, что кто-то из них был фанатом, сделал какой-либо вид спорта слишком политизированным».

Не сказать, что это сильно спасло, потому что своё недовольство проявляли даже люди, непосредственно относящиеся к UFC . Действующий чемпион Шон Стрикленд на протяжении полугода негативно высказывался о турнире, а потом сообщил, что его не пустят на ивент за высказывания о Трампе, Израиле и Эпштейне. Это, на секундочку, единственный американский чемпион UFC прямо сейчас, если мы берём только мужские весовые категории. Комментатор Джо Роган во время эскалации конфликта США и Ирана тоже рассуждал о турнире: «Звучит безумно. Я понимаю, что там будет очень высокий уровень безопасности, сильный стресс… Странно проводить турнир UFC в Белом доме в разгар чёртовой войны. Я надеюсь, что война закончится к июню, но, честно говоря, не уверен, что это произойдёт. Будет странно делать такое масштабное мероприятие, где все соберутся в одном месте в одно время».

Дональд Трамп и Дана Уайт Фото: Julia Demaree Nikhinson — Pool/Getty Images

И это мы не поднимаем темы с организацией ивента, насекомыми, погодой и прочими нюансами, которые сопровождают турнир. Политики тоже высказались против. Хантер Байден заявил, что решение провести ивент в Белом доме превращает спортивное событие в источник разногласий и заставляет фанатов занимать политические стороны . А сенатор Марк Келли, хоть и любит UFC, тоже не поддерживает турнир: «Приоритеты Дональда Трампа в корне неверны. Я фанат UFC, но это не для фанатов. Это вечеринка по случаю дня рождения Трампа и его богатых друзей. Это коммерческий бой, в то время как фанаты дома вынуждены платить, чтобы посмотреть его, а бойцы потеют в душной 32-градусной жаре Вашингтона. Я не буду смотреть это. Это нелепо. Президент построил стадион на лужайке государственного здания, они проведут взвешивание у мемориала Линкольна… В каком-то смысле это священное место».

Согласно результатам опроса Reuters/Ipsos среди населения, турнир в Белом доме тоже не пользуется популярностью. Только 16% из опрошенных одобрили проведение ивента, 46% назвали идею неуместной , остальные воздержались от ответа. Отвечали в опросе порядка 4500 человек. Можно было сослаться на разногласия партий, однако среди республиканцев поддержка замысла Трампа тоже не очень высокая — 31%.

Фанатов понять можно, они не получат доступа к историческому событию, а будут смотреть его из парка «Эллипс». А чуть более 4000 билетов были распределены между военными, политиками и селебрити. Об этом знали заранее, и люди задавались вопросом, какой смысл в этом шоу, если реальные фанаты не смогут там присутствовать? При этом все, конечно, понимали, что ситуация сложится именно таким образом. То есть это тоже вполне политический ход, направленный на то, чтобы собрать вокруг себя влиятельных людей с именем , показать им шоу, продемонстрировать народу, что все эти люди – рядом с президентом.

Это обычный способ, чтобы завязать хорошие отношения с большими фигурами. Скорее всего, для президента это основной мотив, послуживший толчком для идеи турнира в Белом доме. Трамп пользуется возможностью и даёт Дане Уайту и UFC шанс на историческое событие, но заодно извлекает пользу для себя. Плюс ко всему в США популярен практически любой спорт. UFC, конечно, не может полноценно конкурировать с НБА, НХЛ, МЛБ и другими, но своя аудитория у них есть. И Трамп завоёвывает у них ещё больше популярности.

Дональд Трамп с бойцами UFC Фото: Sipa USA/ТАСС

Кандидат политических наук и американист Виктория Журавлёва в интервью Sports.ru также говорила о важности спорта для политиков: «Спорт — уровень организации внутри элиты. Элитный спорт позволяет договариваться о сделках, встречаться лоббистам, финансистам, президентам, конгрессменам вроде бы на нейтральной площадке. То есть спорт – канал взаимодействия власти и общества, потому что он важен для американского общества . И спорт – пространство для неформального взаимодействия элиты».

Итого, предположим, что Трамп пытается через турнир взаимодействовать одновременно и с народом (делает для них историческое шоу, такого просто больше не будет), и с высшими кругами. Кроме того, стоит лишний раз проговорить, что российских бойцов на турнире нет . Вроде бы планировался Ислам Махачев, но его бой с Илией Топурией завернули, о чём ходят разные теории: травмы, деньги. В Белом доме, на турнире, который так или иначе связан с политикой, не особо нужны россияне. Пожалуй, с организацией всё равно идеально не сложилось — как минимум с фанатами проблемы есть, однако, возможно, это стоит той пользы, которую Трамп в итоге извлечёт из идеи проведения масштабного ивента. Да и определённая часть болельщиков будет ассоциировать имя президента с тем, что он провернул то, что не сделали и не сделают другие.

Ну а мы как фанаты, которые и не претендовали на просмотр вживую, просто посмотрим и оценим уникальный турнир. Два титульника, Алекс Перейра и Илия Топурия, ряд других ярких бойцов, сумасшедший Джош Хокит, безусловный любимец UFC Диего Лопес. Ждём, что этот турнир даст фанатам именно с точки зрения спорта.