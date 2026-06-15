Главный безумец UFC снова выиграл! Хокит избил любимца Трампа

В США на территории Белого дома проходит исторический турнир UFC. В карде вечера состоялся поединок между двумя топовыми тяжеловесами: пятым номером рейтинга, восходящей звездой дивизиона Джошем Хокитом и рекордсменом промоушена по количеству нокаутов Дерриком Льюисом.

Изначально этого поединка не было в программе грандиозного турнира. Но Джош Хокит, который ещё не так давно был профессиональным игроком в американский футбол, сейчас набирает невероятную популярность. Его необычные, а порой даже безумные перформансы на пресс-конференциях и агрессивный трэш-ток привлекают внимание фанатов. Хокит оскорбляет всех соперников, иногда достаётся даже бойцам из других дивизионов – например, Илии Топурии, медианедели перед турнирами с его участием превращаются в сольный концерт американца. При этом, конечно, Джош зажигает ещё и в клетке. Его безумный бой с Кёртисом Блэйдсом, в котором бойцы побили рекорд по количеству акцентированных ударов среди тяжеловесов, не оставил равнодушным Дональда Трампа. После победы Хокита на UFC 327 президент США попросил Дану Уайта включить его в кард турнира в Белом доме.

Соперника долго искать не пришлось. Оппонентом Хокита стал другой американец и один из любимых бойцов Трампа Деррик Льюис. В последних боях Чёрный зверь не особо радует своих фанатов выдающимися результатами: он проиграл пять поединков из восьми. Но при этом Льюис остаётся опаснейшим бойцом, который может завершать поединок одним ударом и украшать любой турнир. Деррик, например, не пустил в элиту дивизиона бразильца Таллисона Тейшейру, который шёл без поражений и сносил одного соперника за другим, но с ударной мощью Льюиса бразилец не совладал. Так что и в бою с Хокитом, где Джош был явным фаворитом, Деррик вполне мог удивить.

Хокит на старте поединка пытался впечатлить публику различными эффектными киками, в том числе вертушками, но все они приходились по воздуху, а сам Джош несколько раз падал на канвас. Сближаться с Льюисом Хокит опасался, а Деррик никуда не торопился и ждал, пока соперник подойдёт ближе. В начале третьей минуты первого раунда Хокит перевёл огромного соперника в партер, где стал выбрасывать жёсткие удары по лежащему Льюису. Деррик пытался спастись, меняя позиции, но Хокит продолжал избивать оппонента, а на последних секундах решил выйти на рычаг локтя. Правда, заставить сдаться Льюиса он не сумел, и бой неожиданно для многих добрался до перерыва.

Второй раунд начался с разменов с дистанции, Льюис включил прессинг, если его неспешные поступательные движения можно так назвать, защитился от очередного прохода в ноги и донёс несколько акцентированных попаданий, после которых Хокит был вынужден спасаться за счёт челнока. Но затем Джош перехватил инициативу, стал больше попадать с дистанции по уставшему Льюису, а Деррик не успевал реагировать на атаки соперника. По количеству ударов Хокит заметно превосходил Чёрного зверя, но в откровенные размены по-прежнему не ввязывался, опасаясь физической мощи Льюиса. Во второй половине раунда оба сильно замедлились, но Джош сохранил силы на финиш. Деррик пропустил очередную серию, пошатнулся и упал, Хокит бросился добивать, но рефери почти сразу остановил поединок — защищаться Льюис уже не мог.

Хокит одержал очередную победу и остаётся непобеждённым бойцом, который теперь точно вмешается в титульные расклады в тяжёлом весе.