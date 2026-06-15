Вояж в тяжёлый вес не удался. Ган снёс Перейру за полтора раунда

В ночь на 15 июня в Вашингтоне, США, на южной лужайке Белого дома прошёл исторический турнир UFC Freedom 250. В рамках соглавного события бразилец Алекс Перейра бился за временный пояс в тяжёлом весе с недавним претендентом на титул Сирилем Ганом.

Едва ли не главный спортивный сюжет турнира в Белом доме, который активно обсуждали все последние недели, это переход Перейры в тяжёлый вес. Исторический момент — никто в истории ещё даже не пытался стать чемпионом в трёх весовых категориях, не говоря уже непосредственно о завоевании трёх поясов. Перейра был чемпионом в среднем весе, в полутяжёлом весе, стал абсолютным любимцем фанатов, и они ждали, что в Белом доме устрашающий бразилец вновь перепишет историю. Интересное наблюдение — на взвешивании Алекс, ещё три года назад выступавший в среднем весе, перевесил природного тяжеловеса Сириля Гана.

Что касается французского бойца, то такой любви фанатов, какую получает Перейра, он не снискал. Зато для Гана бой в Белом доме стал уже пятым титульником в UFC. В августе 2021 года Сириль победил Деррика Льюиса и стал временным чемпионом, затем проигрывал в боях за полноценный пояс Фрэнсису Нганну и Джону Джонсу, а с Томом Аспиналлом бой был признан несостоявшимся. В пятом заходе Ган должен был поприветствовать одну из главных суперзвёзд лиги и поставить перед Перейрой тяжёлую задачу в лице тяжеловеса, которого очень сложно переиграть в стойке. Правда при этом Сириль был небольшим андердогом в этом поединке.

Перейра начал без раскачки — с хай-кика, но Ган принял удар на блок. Спустя несколько секунд Алекс попробовал ещё раз и с тем же результатом. Ган хорошо работал передней рукой, жёстко попадал джебом и очень легко перемещался. Перейра пробовал давить, привычно работал лоу-киками, однако несколько раз чувствительно пропустил в голову. Скорость Сириля ожидаемо стала проблемой для Поатана. В самой концовке раунда Алекс поймал Гана и пошатнул француза, но прозвучал гонг. Плюс стоит отметить, что уже в первой пятиминутке Сирилю пришлось менять стойку — результат киков Перейры.

Во втором раунде всё закончилось. Ган джебом посадил Перейра на канвас, а дальше началась борьба за выживание от бразильца. Алекс «съел» несколько чистых ударов в добивании, умудрился перетерпеть и встать, но не восстановился, а Ган уже не упустил момента. Перейра пропускал, зажимался к сетке, явно «плыл» и в итоге несколько мощных серий от Сириля вынудили рефери вмешаться и зафиксировать победу француза.

Ган оказался сильнее, мощнее и во второй раз стал временным чемпионом UFC в тяжёлом весе. Перейра в любом случае вошёл в историю, как первый, кто попытался взять три пояса, но пока переход в тяжи не удался.