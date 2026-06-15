Сенсация года! Гейджи победил Топурию в Белом доме и стал чемпионом!

Исторический турнир в Белом доме завершался чемпионским поединком в лёгком весе. Фаворитом, конечно, был действующий обладатель титула: Илия Топурия шёл с рекордом 17-0 и успел завоевать два пояса главного промоушена мира. Грузинский испанец в трёх последних боях нокаутировал трёх легенд — Александра Волкановски, Макса Холлоуэя и Чарльза Оливейру. Против чемпиона говорил разве что годовой простой, который произошёл из-за семейных проблем и тяжёлого развода. Но со спортивной точки зрения казалось, что Топурия попросту обязан побеждать, и побеждать досрочно.

Джастин Гейджи, конечно, никаким подарком для Илии не был. 37-летний американец, которого начали списывать уже пару лет назад, словно обрёл второе дыхание: перебил в реванше Рафаэля Физиева, сенсационно победил Пэдди Пимблетта и по праву завоевал своё место на турнире у Белого дома. Но от возраста не уйдёшь, и даже в победных поединках было видно, что у Джастина начали проседать скорость и реакция. Прибавьте к этому не самую крепкую челюсть, и станет понятно, почему Топурия с его потрясающей ударной техникой выглядел тем, кто отправит Гейджи в тяжёлый нокаут. Тем не менее Джастин всегда умел преподносить сюрпризы и сегодня тоже обещал сенсацию.

Бой начался с джебов от претендента, Топурия же стремился занять центр октагона. Грузинский спортсмен неплохо зацепил соперника уже на первой минуте, пробив через руку. Гейджи ответил несколькими отличными джебами, быстро разбив лицо чемпиону. Илия постоянно шёл вперёд, не слишком задумываясь о защите. За минуту до перерыва он едва не забил Джастина у сетки, пошатнув его несколькими мощнейшими ударами. Впрочем, американец отвечал встречными ударами и не выглядел реально потрясённым, а на лице у него и вовсе не было никаких повреждений.

Второй раунд начался в том же ключе — Топурия безостановочно шёл вперёд и выкидывал точные силовые удары, Гейджи отвечал ударами на отходах. Чемпион переключился на удары в корпус, которыми изматывал претендента. Именно удары в печень в итоге заставили Джастина упасть на канвас, где Илия начал его добивать. В итоге чемпион зачем-то переключился на попытки поймать американца на приём, с которыми тот, базовый борец, вполне уверенно справился, пусть и проиграл раунд вчистую.

Третья пятиминутка стартовала не в таком высоком темпе, как предыдущие. Топурия очевидно нацеливался на нокаутирующий удар, Гейджи втыкал неплохие джебы. На третьей минуте Джастин внезапным попаданием справа потряс Топурию и потом неудачно попытался выйти на удушающий приём. Залитый кровью Илия поднялся в стойку, где выглядел несколько растерянным. Претендент снова хорошо попадал, подключал апперкоты и боковые. За минуту до перерыва Илию снова болтануло и он начал отходить, очевидно опасаясь мощности Гейджи.

Илия Топурия после боя Фото: Andrew Harnik/Getty Images

В перерыве доктор хотел остановить поединок из-за разбитого правого глаза Топурии, но в итоге бой продолжили. На старте четвёртого раунда претендент провёл неплохой тейкдаун, после которого снова начался жёсткий размен в стойке. Окровавленный Илия продолжал лететь вперёд, попадал и сразу слишком много пропускал в ответ. Раунд Топурия проиграл, а после него проиграл и бой, который всё-таки остановили его секунданты. Сенсационная победа Джастина Гейджи!