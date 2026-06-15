Топурия сам всё испортил. Недооценил Гейджи и жестоко поплатился

Прошедшей ночью аура непобедимой машины Илии Топурии дала мощную трещину — на лужайке Белого дома Джастин Гейджи совершил один из самых больших апсетов в истории UFC. Хайлайт отказался стать очередной легендой, которую остановил Топурия, и устроил чемпиону кровавую баню. Итогом стало решение команды Илии сняться с боя после четвёртого раунда , потому что к тому моменту Гейджи закрыл Топурии оба глаза и разбил нос. Даже перед четвёртым раундом врач не хотел пускать Илию дальше биться, но тот его каким-то чудом уговорил. Только для того, чтобы отдать ещё один раунд на судейских карточках.

Давайте отмотаем время назад. Что было до боя? Привычные обещания от Илии: сказал, что нокаутирует Гейджи в первые две минуты, до этого говорил, что уже победил, а 15 июня все это увидят, изменил в социальных сетях рекорд на 18-0, устроил праздничную (!) вечеринку по поводу своей предстоящей победы и записал видео, где «хоронит» Гейджи, поднося ему особую, белую розу.

Мы уже знаем, что эго у Топурии очень велико, он не упускает случая назвать себя величайшим бойцом в мире. Вот и Гейджи он, скорее всего, просто недооценил . Ну какой на данный момент бэкграунд у Джастина, в которого практически никто не верил? Не так давно он падал в глухой нокаут от Макса Холлоуэя, проигрывал все свои полноценные титульники и всем бойцам, когда-либо бывшим чемпионами UFC, возраст уже близок к критическому (исполнилось 38 лет в ноябре), в последнем бою испытал немало трудностей с Пэдди Пимблеттом, а с грамотной защитой от ударов знаком лишь номинально.

Вот против такого Гейджи Топурия сразу пошёл вперёд и сильно поплатился, потому что либо забыл, либо не захотел учитывать, что у Джастина при всех вводных есть стихийная мощь, которая никуда не делась — он ронял или сильно пробивал практически каждого своего соперника в UFC. Плюс к этому Гейджи очень хорошо вставлял джеб и обрывал Топурии попытки сближения . Это не была какая-то выверенная и филигранная работа передней рукой, однако дистанцию держать удавалось. Помогало и то, что Илия очень топорно сближался, без финтов, просто пытался брать голым давлением.

Другая заготовка Гейджи — ложный тейкдаун и апперкоты из клинча . Джастин очень хорошо ловит соперников этим ударом и примерно через полторы минуты после начала боя подбил Илие таким образом глаз, а Матадор явно дал понять, что прочувствовал попадание. Во втором раунде у Топурии был шанс на финиш, он стал грамотнее сближаться и пробил корпус Гейджи, попытался нокаутировать или засабмитить, но, судя по всему, отдал все силы в этих эпизодах и закислился. На фоне усталости Гейджи дрался лучше, ему это привычнее, а все финты Илии снова пропали: Топурия застаивался, сближался по прямой, постоянно натыкался на жёсткий джеб, побывал в нокдауне – и всё в сумме привело к провалу. На судейских записках на момент остановки боя Гейджи вёл 3-1, то есть Илию спас бы только нокаут .

Недооценка соперника, излишняя самоуверенность, плохой геймплан или, что вполне вероятно, плохое следование геймплану, настрой и подготовка Гейджи — вот главные составляющие апсета. Во многом Топурия виноват сам. Джастин в итоге заслуженно стал полноценным чемпионом UFC, реализовав свой последний шанс. За выслугу лет Хайлайт заслужил такую победу. Пообещал забрать у Топурии «нолик» — и сделал это.

А вот для Илии сейчас огромный вызов. Модель поведения Топурии в медиа и в октагоне тем и чревата, что, пока ты побеждаешь, будешь королём, но когда проиграл… Критика, хейт, насмешки. Илие припомнят абсолютно все его громкие заявления и уже это делают. Вот, например, Теренс Кроуфорд: «Это тот парень, который сказал, что вырубит меня и одновременно отделает меня и Шакура?»

Или Ислам Махачев: «Кто возвышает себя — будет унижен, в этой игре есть уровни. Поздравляю, Джастин, ты заслужил этот пояс больше чем кто-либо».

Теперь интрига, как Топурия и его эго справятся со всем этим потоком и каким он вернётся . Придётся менять приписку в социальных сетях, откатываться назад и начинать всё заново. Но Илия осознанно пошёл по этому пути — пришло время платить. Величие пало.

Пройти опрос можно по ссылке.