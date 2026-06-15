«Кто возвышает себя – будет унижен». Реакция мира на сенсационный бой Топурия – Гейджи

В ночь с 14 на 15 июня на территории Белого дома в США прошёл исторический турнир UFC White House – Freedom 250. Главным событием вечера стал титульный поединок в лёгком весе – действующий чемпион Илия Топурия встретился с обладателем временного пояса Джастином Гейджи.

Победа американца получилась невероятно сенсационной. До поединка мало кто давал ему хоть какие-то шансы. Но Гейджи брутально расправился с оппонентом, заставив доктора остановить поединок после четвёртого раунда. И потряс абсолютно весь бойцовский мир. Естественно, со всех сторон полетели восторженные реакции. Мы собрали их в одном материале.

Первым, конечно, подсуетился Арман Царукян. Он давно находится в не лучших отношениях с Илиёй. И теперь не упустил возможности больно уколоть оппонента. Правда, был совсем немногословен. Он оставил реакцию facepalm и подпись: «Илия «Я сдаюсь» Топурия».

Любопытно, что «красноречие» Армана получилось перебить. Причём сделал это Конор Макгрегор. Он не стал разбрасываться дифирамбами в адрес Гейджи или разносить Топурию. И просто подписал всё двумя словами: «О да!»

Правда, через какое-то время Ноториус вновь вышел на связь. И теперь уже решил поддержать экс-чемпиона: «Он сам сдался. Грустно это видеть. Но он всё же заработал уважение, пусть и с осадком. После этого избиения он станет только сильнее».

После этого заговорил и ещё один человек, которого слухи постоянно связывают с Топурией в плане проведения поединка. Ислам Махачев задел Илию и выразил респект Джастину: « Кто возвышает себя – будет унижен . В этой игре есть уровни. Сдаться в самом большом бою своей карьеры – на такое не каждый способен. Настоящая легенда. Поздравляю, Джастин, ты заслужил этот пояс больше чем кто-либо».

Не упустил возможности поддеть Топурию и Теренс Кроуфорд. В своё время Илия наговорил много неприятных вещей, обращаясь к именитому боксёру. И американец получил возможность ответить: «Это тот самый парень, который говорил, что нокаутирует меня? Ещё говорил, что разберётся со мной и Шакуром одновременно?»

А остальные принялись рассыпаться в восторгах по поводу Джастина. Очень эмоционально Гейджи похвалил Фрэнсис Нганну: «Никогда не списывайте Джастина со счетов. Поздравляю, чемпион! Ты никогда меня не подводил».

Макс Холлоуэй уже занят подготовкой к бою с Конором, поэтому был максимально лаконичен в социальных сетях: «Хайлайт! Просто вау!»

Высказался и Рафаэль дос Аньос, который и похвалил Гейджи, и выразил уважение углу Топурии, принявшему сложное решение: «Настоящие бойцы дерутся до тех пор, пока не умрут. Отличная работа угла Топурии, вовремя остановившего бой. Джастин Гейджи – настоящий зверь! Поздравляю!»

В восторге остался и Белал Мухаммад: «Джастин просто монстр – он заслужил этот момент».

А ещё Гейджи поздравил бывший чемпион организации в полутяжёлом весе Иржи Прохазка, который прекрасно понимает, насколько сложно карабкаться к своей цели: «Этот бой был прекрасной историей. По-настоящему вдохновляющее выступление от обоих бойцов. Поздравления Джастину!»

Кевин Холланд подчеркнул, что бойцы устроили для фанатов настоящий праздник, полноценное шоу: «Это было чертовски зрелищно».

Гейджи совершил невероятный апсет и заставил говорить о себе бойцовский мир. И пока все – в шоке. Есть ощущение, что некоторые только переваривают то, что произошло. Однако факт остаётся фактом. Джастин – новый чемпион организации в лёгком весе.

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