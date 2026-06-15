Бесконечный пафос, политика и нокауты. Турнир в Белом доме удался?

В США состоялся грандиозный турнир, который прошёл прямо на территории Белого дома. В карде вечера было всего семь поединков, но само событие, конечно, вошло в историю смешанных единоборств. Октагон на улице, выход бойцов прямо из резиденции президента Штатов, огромная фан-зона, размещённая в непосредственной близости от Белого дома, появление звёзд спорта мирового масштаба, скандалы и даже исковые заявления, и, конечно, безумные главные события вечера – всё это и многое другое стало частью необычного ивента лиги.

Когда пошли первые разговоры об этом турнире, то возникало много вопросов, как вообще удастся организовать что-то подобное. Стало очевидно, что октагон придётся размещать прямо на улице, а это уникальное событие для UFC, которое несло за собой определённые риски. Мало того, что бойцам непривычно выступать на свежем воздухе, потому что и тренировки, и поединки всегда проходят в закрытых помещениях, так ещё и свои коррективы могла внести природа. Например, президент UFC Дана Уайт заявлял, что столкнулся с проблемой мошек и насекомых, которых на территории Белого дома было огромное количество, и эту ситуацию пришлось в срочном порядке решать.

Джастин Гейджи выходит на бой, турнир UFC в Белом доме — 2026 Фото: Saul Loeb/Getty Images

Другая проблема заключалась в погодных условиях. За несколько дней до турнира стало известно, что в Вашингтоне прогнозируется не только дождь, но и гроза, что могло повлиять на проведение ивента. Конечно, над октагоном был натянут большой тент, который защищал и клетку, и зрительские места от прямого дождя, но сильный ветер вполне мог доносить капли до настила. Один из участников турнира Шон О’Мэлли рассказывал, что он проводил тренировки в том числе и на мокром покрытии, чтобы быть готовым ко всему. Вряд ли ему это сильно пригодилось, но всё же. Начало турнира, к слову, пришлось перенести на час как раз из-за погодных условий. Организаторы пережидали грозу, которая, по словам Даны Уайта, была единственной возможной причиной каких-то задержек или переносов.

Октагон на улице оказался не единственным новшеством необычного турнира. Естественно, был задействован и сам Белый дом, из которого бойцы выходили в клетку – выглядело это достаточно пафосно. Пафоса и политики вообще хватало: начиная с пролёта истребителей над октагоном во время исполнения американского гимна и с наличия американских военных в парадной форме по всему периметру до различных символов США, например, на шортах и перчатках бойцов или на специальных платьях ринг-гёрлз. А ещё были подготовлены уникальные пояса, которые вручались победителям титульных поединков. Турнир официально был посвящён 250-летию независимости Штатов, поэтому всё вокруг буквально кричало об этом событии, а в перерывах между боями на экранах крутили различные документальные кадры, посвящённые истории страны.

Пролёт авиации, турнир UFC в Белом доме — 2026 Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Но у турнира был ещё один повод. Дело в том, что День независимости в США празднуют 4 июля, а вот ивент UFC провели за две недели до него. И совпал он, конечно, по счастливой случайности с днём рождения Дональда Трампа. Президент Штатов является давним поклонником смешанных единоборств и UFC, в конце 2000-х годов он даже основал собственный промоушен Affliction, в котором, например, выступал Фёдор Емельяненко. Ради того, чтобы провести турнир в день 80-летнего юбилея Трампа, в UFC пошли на перенос ивента с субботы на воскресенье, что далеко не всем пришлось по душе.

Турнир вообще пытались остановить через судебный иск: группа активистов обвинила UFC и Трампа в том, что они незаконно используют территорию Белого дома для коммерческого мероприятия. Но, конечно, ничего из этого не вышло: дело было оперативно рассмотрено в суде, и истцам отказали из-за слабой доказательной базы.

Конечно, фанаты UFC ожидали от исторического мероприятия и исторический кард. Лига долго не оглашала список участников, а в фантазиях болельщиков всплывали супербои Джона Джонса и Фрэнсиса Нганну, Илии Топурии и Ислама Махачева, а также возвращение Конора Макгрегора – в общем, в идеальном мире фанатов кард был фантастическим. Но на деле в UFC объявили список из шести пар, где только две можно было действительно отнести к разряду по-настоящему больших и звёздных поединков. Позже добавился ещё один бой, который тоже вряд ли выглядел чем-то уникальным и интригующим. Айманн Захаби, Стив Гарсия, Кайл Дакас – вот такие бойцы оказались в карде исторического турнира, что вызвало вопросы и критику у зрителей. Многие посчитали, что список бойцов для такого события оказался весьма скромным.

Здесь, конечно, нужно принимать во внимание политическую подоплёку турнира: что он проводился в преддверии Дня независимости США, поэтому в карде, естественно, было много американцев. А для того, чтобы местные бойцы могли порадовать победами, О’Мэлли, например, дали в соперники не самого статусного Захаби, а Бо Никалу, звёздному американскому бойцу, предоставили возможность побить Кайла Дакаса с рекордом 4-4 в UFC.

Оба, кстати, с поставленной задачей справились. О’Мэлли в фирменном стиле нокаутировал Захаби с дистанции во втором раунде и теперь значительно повысил свои шансы на титульный реванш с Петром Яном. А Никал оформил красивый нокаут, сначала пробив фронт-кик в голову, а затем добавив мощную серию на руках.

Вообще, старт турнира выдался достаточно ярким на нокауты – в первых пяти поединках было пять зрелищных финишей. Диего Лопес, проваливший старт боя, вырубил Стива Гарсию, Маурисио Руффи без проблем избил Майкла Чендлера, а безумный Джош Хокит финишировал Деррика Льюиса. Так что матчмейкеры, оказалось, постарались на славу.

В перерывах между поединками зрители, находившиеся непосредственно у октагона, слушали живое выступление оркестра, приветствовали неожиданное появление Тайсона Фьюри, который стал почётным гостем турнира, и продолжали изучать историю Штатов по документалках на экранах. А вот в фан-зоне было куда жарче: там несколько десятков тысяч человек развлекались под концерт музыкальных групп и проводили время интереснее, чем те, что был на территории Белого дома. Кстати, в фан-зону пытался попасть чемпион UFC Шон Стрикленд, но он ещё до турнира получил официальный запрет на посещение мероприятия из-за критики в адрес Дональда Трампа. И, конечно, был выведен из фан-зоны службой безопасности, чего он, видимо, и добивался.

Шона Стрикленда выводят с турнира UFC в Белом доме Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Основное внимание фанатов было приковано к двух главным поединкам вечера. Историческому турниру нужны были и бои, которые войдут в историю. Вряд ли чьё-то выступление в первых пяти парах вечера могло претендовать на такой статус, а вот два последних поединка – вполне. Алекс Перейра шёл за третьим поясом: никому ещё не удавалось стать чемпионом в трёх весовых категориях UFC, и титулованный кикбоксёр, в которого не особо верили в начале его пути в ММА, был в шаге от этого достижения.

Однако шаг этот сделать не сумел. Переход в тяжёлый вес дался Алексу сложно: на фоне Сириля Гана Перейра выглядел грузным и медленным. Бразилец напропускал уже в первом раунде, а во втором француз оформил жёсткий финиш. Перейра, казалось, пережил тяжёлое добивание от Гана в партере, сумел подняться в стойку, но там полетели размашистые серии, на которые Алекс уже не реагировал. В руководстве UFC, конечно, делали ставку на Перейру: исторический рекорд на историческом турнире был бы чем-то особенным. Однако Алекс не потянул ту ношу, которую взвалил на себя сам и которую отчасти взвалил на него промоушен.

У лиги оставался ещё один шанс на что-то глобальное и запоминающееся – бой Илии Топурии с Джастином Гейджи. Вряд ли победа Илии в преддверии Дня независимости США в Белом доме над главной американской звездой лёгкого дивизиона подходила для этого, а вот апсет в виде победы Гейджи точно был бы выдающимся событием. За Гейджи, кажется, болели абсолютно все, кто находился возле Белого дома – и он надежды оправдал. Фантастический бой Илии и Джастина опроверг все разговоры о том, что на бумаге это миссматч. Гейджи пережил тяжелейший второй раунд, в котором Топурия был близок к финишу, а затем устроил чемпиону настоящее избиение. На полностью разбитое лицо Илии было больно смотреть, а врач хотел снять испанца ещё после третьего отрезка. В итоге Топурия принял колоссальный урон и в четвёртом раунде, после чего секунданты всё же сняли его с боя. Шикарная точка, которая сопровождалась салютом – ещё один пункт в копилку пафосных мероприятий. Интересно, запустили бы салют в случае победы Топурии?

Турнир UFC в Белом доме, конечно, войдёт в историю смешанных единоборств как один из самых необычных ивентов. Вопросы к политизации мероприятия и к его излишнему пафосу есть, если учитывать, что UFC всё-таки международная организация, в которой выступают далеко не только американцы. Но спортивная составляющая турнира, которая изначально подвергалась критике, вышла на первый план. Семь финишей в семи боях, нокауты на любой вкус, даже от Бо Никала, падение Перейры и, конечно, настоящая война Топурии и Гейджи – со спортивной точки зрения это точно заявка на турнир года. А по общему масштабу, по интересу, по объёму подготовки турнир в Белом доме уникален.

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