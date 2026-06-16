Дебют Шлеменко в АСА и турнир UFC. Главные поединки недели

Нынешняя неделя подарит любителям единоборств много интересных противостояний. В российских ММА особняком стоит турнир АСА 204 в Омске: там в промоушене дебютирует легендарный Александр Шлеменко, а также состоится бой топовых тяжеловесов Хадиса Ибрагимова и Евгения Гончарова. В UFC проведут очередной турнир серии Fight Night, и, конечно, не обойдётся неделя без профессионального бокса.

19 июня. Александр Шлеменко – Никола Дипчиков

В Омске состоится большой турнир по смешанным единоборствам АСА 204. В главном событии вечера выступит, пожалуй, самый известный омский боец Александр Шлеменко, который дебютирует в новом для себя промоушене. Шторм на пятом десятке подписал контракт с АСА и изначально должен был провести поединок против бывшего бойца UFC Рамазана Эмеева. Но Эмеев получил серьёзную травму, и Александру нашли другого соперника. Им стал болгарский ветеран Никола Дипчиков. Для Шлеменко это будет возвращение в клетку после второго поражения от Владислава Ковалёва на RCC: Шторм взял паузу, после чего принял решение сменить лигу. Дипчиков же выступает в АСА давно, зарекомендовал себя как нокаутёр с очень плотным ударом, большинство своих победных поединков заканчивает именно нокаутами.

19 июня. Хадис Ибрагимов – Евгений Гончаров

В карде турнира АСА 204 пройдёт интересный поединок двух тяжеловесов. Бывший чемпион лиги и победитель Гран-при Евгений Гончаров возвращается в промоушен после почти двухлетнего простоя. Гончаров предпринимал попытки попасть в UFC, на одном из поединков Сергея Павловича, в котором Гончаров был секундантом, Десантник даже обратился к Дане Уайту с просьбой подписать друга. Но Евгений так и не оказался в лучшей лиге мира и вернулся в АСА. В соперниках у него окажется не менее известный и медийный боец Хадис Ибрагимов. Бывший боец UFC, чемпион лиг М-1, «Наше дело», Hardcore Boxing, Ural FC, Hardcore MMA. Бойцы активно раскачивают очный поединок, предлагают друг другу разные пари, в том числе денежные, так что бой обещает быть крайне интересным. Гончаров не проигрывал с 2020 года, у него семь побед подряд, у Ибрагимова в последних девяти боях рекорд

20 июня. Николай Чибисов – Шамиль Исаев

В Екатеринбурге пройдёт турнир по профессиональному боксу от RCC. В карде вечера в ринг выйдет известный кулачник Николай Чибисов, который в последнее время пробует проявить себя в боксе. Дебютировал он ещё в 2022 году с поражения, после чего сосредоточился на кулачке. Но в 2025 году вернулся к боксу, одержал три победы, две из которых в этом году, и готов продолжить удачную серию. В соперниках у него будет Шамиль Исаев. Исаев – мощный панчер, в активе которого пять побед в семи поединках, в четырёх из них он финишировал своих соперников. А поединок панчера и кулачника точно должен быть интересен зрителям – на бумаге он выглядит крайне интригующе.

20 июня. Райан Гарнер – Майкл Магнези

В Саутгемптоне пройдёт вечер профессионального бокса. В главном событии турнира зрители увидят титульный поединок во втором полулёгком весе. Третий номер рейтинга WBC Райан Гарнер и Майкл Магнези разыграют временный пояс организации. Гарнер идёт с безупречным рекордом 19-0, десять побед он одержал нокаутами. Райан будет выступать в родном городе и является фаворитом противостояния, но у Магнези точно есть свои аргументы. У Майкла не менее солидный рекорд 26-2, и для него этот поединок тоже большой шанс заявить о себе. Победитель противостояния получит возможность встретиться с полноценным чемпионом организации О'Шаки Фостером.

В ночь с 20 на 21 июня. Манель Капе – Кёдзи Хоригути

В UFC после прогремевшего турнира в Белом доме состоится ивент серии Fight Night. Возглавят его два топовых представителя наилегчайшего веса Манель Капе и Кёдзи Хоригути. Хоригути – опытнейший японский боец. Первый заход в UFC у него был ещё в 2013 году, тогда он выиграл четыре поединка, но затем уступил в титульнике Деметриусу Джонсону. После этого Кёдзи решил сменить лигу, стал чемпионом и в Rizin, и в Bellator, а в прошлом году неожиданно решил вернуться в UFC. И возвращение это оказалось удачным: Кёдзи выиграл у Тагира Уланбекова и Амира Альбази и поднялся на пятую строчку в рейтинге. В соперниках у него будет Манель Капе, известный российским болельщикам по поражению от Мухаммада Мокаева. Мокаев после того поединка был уволен из UFC, а вот Капе одержал три победы и сейчас занимает вторую строчку в рейтинге. Так что их бой с Хоригути вполне можно рассматривать как претендентский. Интересно, что они встречались между собой во времена выступлений в Rizin, тогда Кёдзи одержал досрочную победу.

Манель Капе Фото: Alex Bierens de Haan/Getty Images

В ночь с 20 на 21 июня. Леон Шахбазян – Леван Чохели

В карде турнира UFC в промоушене дебютирует ещё один боец по фамилии Шахбазян. Старший брат Эдмена Шахбазяна – Леон Шахбазян – добрался до лучшей лиги мира. Первую попытку попасть в UFC Леон принял ещё в 2019 году, но тогда проиграл в Претендентской серии. Нельзя сказать, что с тех пор Шахбазян выдал какую-то выдающуюся серию побед: он провёл четыре боя, выиграв только два из них. Тем не менее, в UFC решили дать ему шанс. Соперником Леона будет Леван Чохели, который тоже дебютирует в лучшей лиге мира. До этого он выступал в Bellator, а последний поединок провёл в сентябре 2024 года.