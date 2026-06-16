Перейра ошибся с переходом в тяжёлый вес. Но заслужил уважение за попытку

Грандиозный апсет, которым завершился исторический турнир UFC в Белом доме, оттенил все другие события ивента. Практически всё обсуждение сосредоточилось на падении Илии Топурии, блестящей победе Джастина Гейджи и причинно-следственной связи между этими вещами. Но вообще, если вспомнить, что было незадолго до турнира, самым интригующим безоговорочно считался бой Алекса Перейры и Сириля Гана . Конечно, из-за исторического события — бразилец стал первым, кто пошёл за третьим поясом UFC.

Попытка оказалась неудачной. Во втором раунде Ган уронил Перейру и затем на протяжении минуты пытался финишировать. Алекс выживал как мог, однако принял слишком много урона, и рефери пришлось остановить поединок. После боя Перейра из октагона не ушёл и дал комментарий: «Это был риск, он есть в каждом моём бою. Если бы я не рисковал, то не находился бы там, где нахожусь сейчас. Сегодня всё закончилось таким образом. Буду ли я продолжать биться в тяжёлом весе? Не знаю. Надо сесть с командой и обсудить это. Сначала я был в среднем весе, потом – в полутяжёлом, сейчас – и в тяжёлом. Надо подумать о продолжении в тяжёлом весе».

Перейра уже задумался о том, не прогадал ли он с переходом в тяжёлый вес. И это понятно. Мы видели Алекса в октагоне примерно семь-восемь минут, и даже этого времени хватило, чтобы понять, насколько ему некомфортно в этой весовой категории . Перейра и не был никогда пластичным ударником, а скорее предлагал немного угловатый, но эффективный стиль. Это работало за счёт неплохой скорости в ударах и богатого арсенала, который позволял ловить соперников. В тяжах Алекс мгновенно лишился скорости и резкости. Начал он бой очень бодро, а потом перешёл в режим ожидания — пытался достать до Гана и прочитать его перемещения. В конце первого раунда казалось, что ключик нашёлся, потому что Алекс хорошо сконтрил атаку и потряс Сириля, но это лишь казалось.

Сириль Ган — Алекс Перейра Фото: Chris Graythen/Getty Images

Важность исторического момента с тремя поясами и фанатская любовь перед боем заставили многих менее серьёзно относиться к навыкам Гана . Выглядело это примерно так. Сириль больше Перейры и вообще природный тяжеловес? Ничего, зато Алекс набрал вес (перевесил Гана на взвешивании), и всегда есть левый хук, который Хавьер Мендес сравнивал с водородной бомбой. Ган двигается легче и лучше любого тяжеловеса? У Алекса уже были бои с Адесаньей, который двигается не хуже, однако его поймали. Плюс прикрывались глаза на недостатки Перейры вроде плохой защиты, о чём неоднократно говорили эксперты даже после удачных боёв Поатана. И совсем недооценили умение Гана работать джебом. Француз так разбил нос Аспиналлу, а самого Перейру отправил на канвас. Когда ты дерёшься с Ганом исключительно в стойке, то у тебя будут огромные проблемы. Сириль полностью прочитал Алекса и разобрался: джебы, оверхенды, хорошее и своевременное давление.

Перейра на фоне впечатляющего забега в полутяжёлом весе и успехах по карьере в целом себя переоценил и ошибся с переходом в тяжи . Вышло довольно специфическое зрелище, даже если вынести нокдаун и нокаут за скобки. Совсем не тот Алекс, к которому мы привыкли. Возможно, дело в его подготовленности к переходу. Перейра и сам по себе был крупным, но весить 105-106 кг и гонять в 93 кг — одно, а навесить на себя ещё десяток килограммов — совсем другое. Это был не очень хороший набор веса, Алекс просто добрал массы, но не прочувствовал то, насколько ему будет комфортно в клетке с таким весом.

Сириль Ган — Алекс Перейра Фото: Chris Graythen/Getty Images

Однако сама попытка пойти и покорить уже третью весовую категорию впечатляет и заслуживает уважения . Иначе быть не может — ни один боец в истории UFC даже не пробовал это сделать. Тут надо обладать и сумасшедшей генетикой, и определённой долей смелости, и просто заслужить эту возможность. У Перейры был весь набор – и он рискнул. Риск не оправдался, пояс не взял и не стал ещё большей суперзвездой, но ничего страшного не произошло. За саму попытку Поатан заслужил комплиментов.

Если учитывать результат другого титульника в Белом доме, в ближайшее время не будет никого другого, кто хотя бы попробует завоевать третий титул, так что Перейра пока остаётся уникумом.