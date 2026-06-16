Гейджи – великий. В 37 лет остановил главную суперзвезду UFC

В ночь с 14 на 15 июня на территории Белого дома в США прошёл исторический турнир UFC White House – Freedom 250. Главным событием вечера стал титульный поединок в лёгком весе – действующий чемпион Илия Топурия встретился с обладателем временного пояса Джастином Гейджи.

До самого завершения поединка не верилось в то, что американец всё-таки сможет преподнести громкую сенсацию. Но Хайлайт сумел шокировать весь мир. Он продемонстрировал невероятный характер. Был близок к поражению, собрался, смог включить «динамит» в своих кулаках. И просто уничтожил одну из главных суперзвёзд UFC.

Гейджи – невероятно крутой. И хотя бы по той причине, что смог себя полностью пересобрать после не самого удачного поединка с Пэдди Пимблеттом . Преображение выглядит просто фантастическим. Там Джастин допускал достаточно большое количество ошибок, в некоторых моментах сам себя ставил на грань поражения, когда раскрывался слишком сильно. С Илиёй американец работал максимально собранно и организованно. Конечно, что-то всё-таки пропускал. Но сложно было иначе провести весь поединок с таким сильным и грозным оппонентом. При этом Джастин оказался сильнее по общему количеству выброшенных ударов – 119:111. А ещё просто измолотил голову оппонента – 79:55. В такой ситуации нет ничего удивительного в том, как именно Топурия выглядел после поединка.

Гейджи снова показал, в каком порядке находится его «держак». По ходу первых двух раундов могло показаться, что американец откровенно плывёт» Но даже после жесточайших атак от Топурии Джастин выбрасывал свои «размахайки» так опасно, что лицо Илии быстро начала заливать кровь. Хайлайт давно приучил всех, что он очень много пропускает. Но дальше либо падает в глухой нокаут, либо выстаивает. В данном случае – случилось второе. Самым опасным для него был момент с целой чередой ударов по корпусу . В той ситуации казалось, что печень будет пробита, а Гейджи просто рухнет на канвас. Он даже пытался на него «завалиться». Но нашёл волю, чтобы устоять и продержаться.

Джастин Гейджи Фото: Nathan Posner/Getty Images

Американец не просто заставил соперника сдаться «на табуретке». Он действительно заслужил победу. Зачастую бывают случаи, когда боец проигрывает по ходу поединка, но наносит оппоненту травму, после которой тот вынужден сняться. И тогда победа может быть с горьким послевкусием. У Гейджи всё было под полным контролем. Третий раунд он провёл отлично, четвёртый – просто фантастически. Однако ещё более показательными получились записки судей. К пятой пятиминутке Джастин вёл с комфортным запасом. Илию могла спасти только досрочная победа. Никаким другим образом победить было невозможно.

Топурия — Гейджи, записки судей Фото: UFC

Всё, о чём мы говорим, случилось для Джастина в 37 (!) лет . Он впервые повесил на своё плечо полноценный чемпионский пояс UFC. И это великое достижение. После стольких нокаутов, в которых побывал Хайлайт, после тяжёлых поражений. Ведь сразу за осечкой против Макса Холлоуэя многие поспешили списать американца со счетов. Но Гейджи доказал всем, что способен творить настоящие чудеса. Да, Джастин частенько проигрывал. Но никогда не оставлял своих болельщиков без зрелища. Всегда дрался максимально активно, не допускал простоев, поэтому за девять лет в промоушене провёл 16 поединков. За это время заработал 17 (!) бонусов, что говорит о постоянном желании драться красиво, развлекать публику. И после всего этого он тяжёлым трудом добрался до чемпионского статуса.

Конечно, можно говорить о том, что к своему достижению Гейджи шёл долго. Очень. Однако давайте вспомним список чемпионов UFC в лёгком весе, которые сменились за этот календарный отрезок. Конор Макгрегор, Хабиб Нурмагомедов, Чарльз Оливейра, Ислам Махачев, Илия Топурия . В такой компании было бы сложно любому. Но Хайлайт выходил и устраивал настоящие крутые рубки. Поэтому теперь совершенно заслуженно и закономерно повесил чемпионский пояс на своё плечо. При этом с 2020 года у Джастина исключительно соперники экстра-класса. И редко он выходил на противостояния в статусе фаворита. Однако неизменно удивлял мир, за что и полюбился всем.

Джастин Гейджи Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Джастин – великий чемпион. Он проделал грандиозный путь для того, чтобы завоевать полноценный пояс. Проигрывал, но вставал и заново начинал своё продвижение к мечте. И даже по ходу поединка с Топурией был на волоске от поражения, однако выкарабкался. И теперь может быть спокоен. Своё место в Зале славы UFC он заслужил. И историю переписал – в очередной раз!