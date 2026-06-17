«У этой игры есть уровни». Легко скакать по весам могут только избранные

В ночь с 14 на 15 июня на территории Белого дома в США прошёл исторический турнир UFC White House – Freedom 250. Ивент получился просто фантастическим. Он подарил большое количество ярких боёв и не самых ожидаемых результатов. Особенно показательными получились два главных боя вечера.

Вызывали они любопытство ещё и потому, что два бойца в них выступали в «неродных» дивизионах. Илия Топурия пытался окончательно подчеркнуть свою доминацию в лёгком весе, а Алекс Перейра – перебирался в тяжёлый и шёл за третьим поясом. Любопытно, что оба в итоге провалились. И в очередной раз заставили всех говорить о том, что беспрепятственно скакать по весам получается далеко не всегда.

Стоит отметить, что Топурия поднялся в лёгкий вес чуть раньше, чем встретился с Джастином Гейджи. Однако изначально у него перед глазами был не самый успешный пример. Дивизион пытался покорить легендарный Александр Волкановски . Он провёл два поединка с Исламом Махачевым. Но оба раза капитулировал. Причём во втором бою улетел в жёсткий нокаут. Илию это не смутило. Он перебрался в лёгкий вес, хотя прекрасно понимал, что у некоторых парней там внушительные габариты (особенно через сутки после взвешивания), а также настоящий «динамит» в руках. В итоге, пусть и не с первого раза, представители дивизиона смогли остановить непобеждённого до этого момента Илию. Однако так ли всё однозначно?

Если говорить откровенно, в лёгком весе для Топурии были подготовлены и более громкие вызовы. Но в первом поединке его встречал Чарльз Оливейра. И уже в первом раунде Илия финишировал бразильца. Сначала выбросил комбинацию из двух хуков, а затем оформил красивое добивание. Однако есть очень важный момент. Оливейра всегда славился тем, что даже для лёгкого веса он довольно крупный. Поэтому постоянно вынужден очень много гонять. Изнурительные весогонки приводят к тому, что Чарльз не всегда хорошо себя чувствует во время боёв. А теперь Топурия был вынужден биться с Гейджи. Человеком, который лёгкий дивизион успел прочувствовать и прожить вдоль и поперёк. Естественно, Джастин был на своей территории. Поэтому смог воспользоваться своими сильными сторонами, чтобы добыть победу. Можно говорить смело: так сильно Илию в полулёгком весе никто и никогда не бил .

Илия Топурия Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

У Перейры сложилась схожая ситуация. Он сознательно шёл на то, чтобы подняться в весе. Это позволило Алексу замахнуться на третий чемпионский пояс. Вот только его подвело желание стать огромным. Бразилец эту задачу решил успешно. Однако так и не понял, как с такими габаритами вообще справляться. В итоге Сириль Ган выглядел сильнее, быстрее, техничнее. А Перейра очень быстро выдохся и поплыл. Такой громадный парень, как Алекс, отлично чувствовал себя в других весовых категориях. Но тут столкнулся с тем, что его тело стало намного менее подвижным и пластичным.

Ган же воспользовался своими сильными сторонами шикарно. Нужно понимать, что природные тяжеловесы по ходу долгого выступления в этом дивизионе попросту привыкают к своим габаритам, тяжести тела. Одни переводят это в умение работать в партере, другие – в мощнейшие удары и навык оставаться на ногах. За короткий срок обрести всё это Перейре не удалось. Как итог: бесславное выступление и нокаут во втором раунде . Если говорить совсем откровенно, даже среди тяжеловесов можно найти немало парней, против которых Сирилю было намного тяжелее. Переход в новый вес всегда требует подготовки. Масштабной и очень разносторонней. Пожалуй, Алексу всего этого и не хватило.

Алекс Перейра и Сириль Ган Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Стоит отметить, что вопрос бега по весам довольно давно поднимается в смешанных единоборствах. И действительно – некоторые парни становятся его заложниками. Они пытаются обмануть свою биологию. Но в итоге загоняют себя в тупик. Например, совсем недавно нечто подобное случилось с Хамзатом Чимаевым. Пора признать, что для среднего веса он крупноват. И в промежутке между боями Борз набирает слишком много. В итоге Арман Царукян рассказал, что последние часы перед взвешиванием были адскими для Чимаева: «В последний день ему нужно было согнать 5,5-6 кг. Первые 4 кг было легко, однако затем ему стало плохо ночью, он проснулся и сказал: « Я чувствую себя очень слабым, нет сил . Не знаю, как буду сгонять последние 2 кг». Но мы его заставили. Мы очень на него давили, он не хотел. Он не хотел заканчивать весогонку, однако команда, я, тренеры заставили его сделать это».

Видимо, Хамзат всё прекрасно понимал уже в тот момент. К чему же это привело в октагоне? Чимаев не был похож сам на себя. Он, конечно, старался и выкладывался на максимум. Но выглядело всё так, будто из бойца попросту выкачали все силы. Поэтому всё чаще топовым парням в UFC стоит задумываться о том, чтобы стараться выступать в комфортной весовой категории. А оптимально – в природной. Если человек много гоняет, он выходит в клетку без сил. Если же набирает – то чаще всего не может совладать со своими габаритами и новой мощью соперников.

Об опасности скачков по дивизионам известно довольно давно. И даже Хабиб Нурмагомедов был тем человеком, которого всегда ждали в новой весовой категории. Но Орёл неизменно оставался в лёгком весе. Потому что там чувствовал себя комфортно, идеально управлял своим телом. Да, иногда буквально страдал во время весогонок. Однако в клетке всё равно выглядел эталоном. Любопытно, что отличным отрицательным примером для Хабиба мог стать его заклятый враг – Конор Макгрегор. Давайте вспомним, ведь Ноториус сначала покорил полулёгкий вес, затем – внезапно – прыгнул в полусредний. А в итоге оказался в лёгком. К чему это привело? Пять поединков и три поражения. Причём одна из побед – над ветераном Дональдом Серроне. И за тот бой многие нещадно критиковали ирландца. Так стоило ли постоянно скакать по дивизионам, чтобы в итоге прийти именно к этому?

Да, положительные примеры есть. Однако их не так много, нужно это понимать. Например, со знаком плюс пока отличился Ислам Махачев. Правда, нужно понимать и то, что он пока провёл лишь один поединок в полусреднем весе. Джек Делла Маддалена был разбит. Но никто не гарантирует, что всё так и продолжится. Важно пройти проверку на прочность временем. Ещё один топовый боец, который спокойно поменял весовую категорию, – Джон Джонс. Однако там вообще нужно учитывать сразу несколько моментов. Во-первых, Костяной потратил на подготовку к переходу три года! Во-вторых, он провёл один поединок и ушёл на покой. А если бы дрался дальше? И столкнулся бы с Томом Аспиналлом? Теперь это всё уже нельзя проверить. Но и чрезмерно боготворить Джонса за такое достижение не стоит.