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Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй: 12 июля 2026, онлайн-трансляция, все подробности, информация

UFC 329: легендарное возвращение Макгрегора! На пути – Холлоуэй. LIVE
Сергей Сорокин
UFC 329: Конор Макгрегор – Макс Холлоуэй 2
Комментарии
До грандиозного турнира осталось меньше месяца.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 11 на 12 июля состоится следующий номерной турнир – UFC 329. Фанаты смешанных единоборств ждут его с большим нетерпением. А всё потому, что в главном событии вечера состоится возвращение Конора Макгрегора. Его ждёт поединок с Максом Холлоуэем.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгреор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

В соглавном событии сойдутся Бенуа Сен-Дени и Пэдди Пимблетт. Француз вышел на серию из четырёх побед. Англичанин же возвращается после болезненной осечки.

Кроме того, на турнире выступит один россиянин. Поединок в полутяжёлом весе проведёт Никита Крылов. Его оппонентом станет Роберт Уиттакер.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Роберт Уиттакер — Никита Крылов
12 июля 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Роберт Уиттакер
Не началось
Никита Крылов

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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Конор возвращается ради денег? Заработает столько, что не снилось даже чемпионам
Конор возвращается ради денег? Заработает столько, что не снилось даже чемпионам
Где смотреть UFC 329 Дата и время UFC 329 Полный кард UFC 329
Live Сергей Сорокин

💪 «Разберу без проблем, расстреляю в стойке». Макгрегор — о возможном поединке с Гейджи

Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор выразил уверенность, что сможет победить новоиспечённого обладателя титула UFC в категории до 70 кг американца Джастина Гейджи в возможном поединке с ним.

«Что насчёт чемпионского поединка в лёгком или полусреднем весе? Гейджи, когда он в форме, хорош. Но когда не в форме, просто ужасен. Уверен, разберу его без проблем. Хочу спокойно расстрелять его в стойке», — сказал Макгрегор в эфире The Ariel Helwani Show.

12:47 Сергей Сорокин

Где смотреть UFC 329

Посмотреть трансляцию турнира UFC 329 можно на телеканале «Матч Боец». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

12:46 Сергей Сорокин

😱 «В UFC пытались запугать». Макгрегор — о том, что ему предлагали подраться с Пратесом

Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор прокомментировал ситуацию с тем, что его бой с бразильцем Карлосом Пратесом не состоялся, хотя он дал согласие на его проведение.

«В UFC также что-то говорили мне про Карлоса Пратеса, и я ответил: «Да, без проблем. Пришлите контракт». До последних двух недель я соглашался на все варианты и говорил: «Где, чёрт возьми, мой контракт?» Ни контракта, ни чего-либо ещё так и не прислали. Знаете почему? Они хотели снова вернуть меня в категорию до 70 кг. Мне казалось, что они пытаются запугать меня, называя какие-то имена. Пытались заставить меня сказать: «О, в таком случае...» Но я ответил: «Да, без проблем». Так что думаю, они просто кидали мне всякие разные имена», — сказал Макгрегор в эфире The Ariel Helwani Show.

12:46 Сергей Сорокин

Дата и время UFC 329

Турнир UFC 329 состоится в ночь с 11 на 12 июля на «Ти-Мобайл Арене» в городе Парадайс, США. Старт ивента запланирован на 00:00 по московскому времени. Главный кард запланирован на 04:00 мск.

12:46 Сергей Сорокин

🤢 Конор Макгрегор раскрыл, что ему не понравилось в турнире UFC White House

Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор раскрыл, что ему не понравилось в турнире UFC White House — Freedom 250, который прошёл 15 июня в Вашингтоне, США.

«Им следовало бы больше рассказать о наших спортсменах. Нужно же раскручивать звёзд лиги, верно? Нужно продвигать этих ребят. Была прекрасная возможность сделать это, но мне показалось, что она не была использована. Но на этом, собственно, всё и закончилось. Всё остальное, на мой взгляд, было отлично», — сказал Макгрегор в эфире The Ariel Helwani Show.

12:45 Сергей Сорокин

Полный кард UFC 329

  • Конор Макгрегор – Макс Холлоуэй;
  • Бенуа Сен-Дени – Пэдди Пимблетт;
  • Кори Сэндхаген – Марио Баутиста;
  • Брэндон Ройвал – Лонир Кавана;
  • Гейбл Стивесон – Элиша Элиссон;
  • Роберт Уиттакер – Никита Крылов;
  • Люк Райли – Кай Камака;
  • Дамиан Пинас – Сезар Алмейда;
  • Коди Гарбрант – Адриан Янез;
  • Трейси Кортес – Ван Цун;
  • Оде Осборн – Коди Дёрден;
  • Райан Гандра – Закари Риз;
  • Кинг Грин – Терренс Маккинни;
  • Фарид Башарат – Итин Юинг.
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