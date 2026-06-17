UFC 329: легендарное возвращение Макгрегора! На пути – Холлоуэй. LIVE

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В ночь с 11 на 12 июля состоится следующий номерной турнир – UFC 329. Фанаты смешанных единоборств ждут его с большим нетерпением. А всё потому, что в главном событии вечера состоится возвращение Конора Макгрегора. Его ждёт поединок с Максом Холлоуэем.
В соглавном событии сойдутся Бенуа Сен-Дени и Пэдди Пимблетт. Француз вышел на серию из четырёх побед. Англичанин же возвращается после болезненной осечки.
Кроме того, на турнире выступит один россиянин. Поединок в полутяжёлом весе проведёт Никита Крылов. Его оппонентом станет Роберт Уиттакер.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
💪 «Разберу без проблем, расстреляю в стойке». Макгрегор — о возможном поединке с Гейджи
Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор выразил уверенность, что сможет победить новоиспечённого обладателя титула UFC в категории до 70 кг американца Джастина Гейджи в возможном поединке с ним.
«Что насчёт чемпионского поединка в лёгком или полусреднем весе? Гейджи, когда он в форме, хорош. Но когда не в форме, просто ужасен. Уверен, разберу его без проблем. Хочу спокойно расстрелять его в стойке», — сказал Макгрегор в эфире The Ariel Helwani Show.
Где смотреть UFC 329
Посмотреть трансляцию турнира UFC 329 можно на телеканале «Матч Боец». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
😱 «В UFC пытались запугать». Макгрегор — о том, что ему предлагали подраться с Пратесом
Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор прокомментировал ситуацию с тем, что его бой с бразильцем Карлосом Пратесом не состоялся, хотя он дал согласие на его проведение.
«В UFC также что-то говорили мне про Карлоса Пратеса, и я ответил: «Да, без проблем. Пришлите контракт». До последних двух недель я соглашался на все варианты и говорил: «Где, чёрт возьми, мой контракт?» Ни контракта, ни чего-либо ещё так и не прислали. Знаете почему? Они хотели снова вернуть меня в категорию до 70 кг. Мне казалось, что они пытаются запугать меня, называя какие-то имена. Пытались заставить меня сказать: «О, в таком случае...» Но я ответил: «Да, без проблем». Так что думаю, они просто кидали мне всякие разные имена», — сказал Макгрегор в эфире The Ariel Helwani Show.
Дата и время UFC 329
Турнир UFC 329 состоится в ночь с 11 на 12 июля на «Ти-Мобайл Арене» в городе Парадайс, США. Старт ивента запланирован на 00:00 по московскому времени. Главный кард запланирован на 04:00 мск.
🤢 Конор Макгрегор раскрыл, что ему не понравилось в турнире UFC White House
Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор раскрыл, что ему не понравилось в турнире UFC White House — Freedom 250, который прошёл 15 июня в Вашингтоне, США.
«Им следовало бы больше рассказать о наших спортсменах. Нужно же раскручивать звёзд лиги, верно? Нужно продвигать этих ребят. Была прекрасная возможность сделать это, но мне показалось, что она не была использована. Но на этом, собственно, всё и закончилось. Всё остальное, на мой взгляд, было отлично», — сказал Макгрегор в эфире The Ariel Helwani Show.
Полный кард UFC 329
- Конор Макгрегор – Макс Холлоуэй;
- Бенуа Сен-Дени – Пэдди Пимблетт;
- Кори Сэндхаген – Марио Баутиста;
- Брэндон Ройвал – Лонир Кавана;
- Гейбл Стивесон – Элиша Элиссон;
- Роберт Уиттакер – Никита Крылов;
- Люк Райли – Кай Камака;
- Дамиан Пинас – Сезар Алмейда;
- Коди Гарбрант – Адриан Янез;
- Трейси Кортес – Ван Цун;
- Оде Осборн – Коди Дёрден;
- Райан Гандра – Закари Риз;
- Кинг Грин – Терренс Маккинни;
- Фарид Башарат – Итин Юинг.