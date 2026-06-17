UFC 329: легендарное возвращение Макгрегора! На пути – Холлоуэй. LIVE

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В ночь с 11 на 12 июля состоится следующий номерной турнир – UFC 329. Фанаты смешанных единоборств ждут его с большим нетерпением. А всё потому, что в главном событии вечера состоится возвращение Конора Макгрегора. Его ждёт поединок с Максом Холлоуэем.

В соглавном событии сойдутся Бенуа Сен-Дени и Пэдди Пимблетт. Француз вышел на серию из четырёх побед. Англичанин же возвращается после болезненной осечки.

Кроме того, на турнире выступит один россиянин. Поединок в полутяжёлом весе проведёт Никита Крылов. Его оппонентом станет Роберт Уиттакер.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.