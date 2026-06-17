Две суперзвезды UFC пали. Что дальше для Топурии и Перейры?

Долгожданный турнир UFC в Белом доме позади. Главные его итоги: Алекс Перейра не покорил с наскока тяжёлый вес, а Илия Топурия потерпел первое поражение в карьере, не справившись со стихийной мощью Джастина Гейджи. Итого — два самых больших имени турнира возвращаются домой с хорошими гонорарами и с поражениями. А если расширить картину, то увидим, что за какой-то месяц свои бои проиграли три из четырёх суперзвёзд UFC: Хамзат Чимаев, Илия Топурия и Алекс Перейра . Причём в двух случаях это были апсеты, тянущие на сенсацию года.

Ну и теперь встают логичный вопрос — что делать дальше? С Чимаевым понятно, он нацелен на реванш с Шоном Стриклендом, это пройденная история. А что по поводу остальных? Перейра перешёл в тяжёлый вес, набрал для этого около десятка килограммов, но сомневается, что останется в этой весовой категории: «Буду ли я продолжать биться в тяжёлом весе? Не знаю. Надо сесть с командой и обсудить это. Сначала я был в среднем весе, потом – в полутяжёлом, сейчас – в тяжёлом. Надо подумать о продолжении в тяжёлом весе».

По сути, варианта два — вернуться к диетам и согнать снова в полутяжёлый вес либо остаться . Что ждёт Перейру, если он будет и дальше выступать в тяжах? Тут ещё важно, на какую строчку в рейтинге он попадёт (если попадёт). Свою заинтересованность в бое с Алексом давно выражает Джош Хокит, пятый номер дивизиона. Если бразилец хочет заслужить вторую попытку, то это хороший вариант сразу прыгнуть в пятёрку, а звёздное имя должно помочь получить титульник либо сразу после этого, либо через ещё одну победу — над Александром Волковым или Сергеем Павловичем, например.

Но то, как неуклюже смотрелся Перейра в тяжах, наталкивает на мысль, что возвращение в полутяжёлый вес будет лучшим вариантом. Да, там Алекс уже перебил всех, кроме Карлоса Ульберга и, например, Пауло Косты. Однако туда ещё может прийти Хамзат Чимаев, так что это уже три неплохих поединка с точки зрения имён соперников. Примерно столько же в тяжёлом весе, но там и бьют плотнее, и плюсов на бумаге оказалось больше, чем в реальности. Однако важно учитывать, что чемпион в 93 кг Ульберг будет лечиться до конца года, а Алекс хочет быть активным . Давать ему промежуточный бой в весе, где он правил, не очень уважительно и нецелесообразно, в UFC ценят свою звезду, особенно такую лояльную к организации. Поэтому попытка номер два в тяжёлом весе вполне реальна, как раз и Хокит тоже хочет оставаться активным. Я бы расстроился, но не очень сильно удивился такому раскладу: Аспиналл — Ган 2, Перейра — Хокит, Волков — Павлович 2. Либо так, либо бой с Ульбергом в конце 2026-го или в начале 2027-го .

Алекс Перейра после поражения от Сириля Гана Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

У Топурии, как кажется, всё проще. Илия регулярно говорил, что хочет подняться в весе и сразиться с Исламом Махачевым. Поражение от Гейджи наглухо закрыло эту возможность как минимум на год-полтора . А возможно, навсегда. После боя Топурия заявил о реванше: «Джастин, поздравляю. Ты сказал, что оставишь след на моём лице, и ты это сделал. Ты лишил меня зрения на правый глаз уже в первом раунде, а к концу второго – и на левый. Никаких оправданий. У меня был один из лучших тренировочных лагерей в жизни. Я подошёл к бою в отличной форме, хорошо подготовленным и полностью готовым. Просто прошлый вечер был твоим. Такова природа этой игры. Слава и боль всегда идут рука об руку. Я восстановлюсь. Отдохну. И вернусь сильнее, мудрее и гораздо опаснее. И поверь мне – наша история ещё далеко не закончена. Мы обязательно проведём реванш».

Гейджи в незамедлительном реванше не заинтересован, о чём сказал и на пресс-конференции. К тому же какое-то время займёт восстановление Топурии. Поначалу казалось, что у экс-чемпиона всё плохо, но, по инсайдам, всё обошлось небольшим переломом орбитальной кости, и операция ему не потребуется . Однако в лучшем случае Илию в октагоне мы увидим только в конце года. И у него нет ни таких отношений с UFC, как у Перейры, который спасал турниры, ни даже одной защиты пояса, чтобы требовать незамедлительного реванша. Да и бой не был близким.

Если это не титульник с Гейджи (он, допустим, подерётся с Арманом Царукяном или Чарльзом Оливейрой), то с кем встретится Топурия? Самый очевидный вариант — победитель боя между Пэдди Пимблеттом и Бенуа Сен-Дени . Тут UFC выгоднее успех британца, потому что у него есть история конфликта с Топурией, громкий бой будет обеспечен. В результате этого можно снова вывести одного из них на титульник. Есть и немного экстравагантный вариант в лице Маурисио Руффи. Гарантированные искры в бою и, скорее всего, финиш. Да и с Сен-Дени бой не будет скучным. Однако можно оставить и примерно 30-35% вероятности, что получится выбить реванш с Гейджи.

Не менее интересно то, каким вернётся Топурия с точки зрения психологии. Эго уязвлено, первое поражение в карьере получено, тут важно правильно вернуться. Когда-то Илия говорил, что поражение может либо просто стать трудным моментом, либо всё закончить, и сам Топурия в случае неудачи будет учиться на ошибках. Вот и посмотрим. Это актуально и для Перейры, и для Чимаева.