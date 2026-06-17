84 года на двоих — ветераны-нокаутёры дадут огня! Дебют Шлеменко в ACA запомнится надолго

Дата и время турнира ACA 204

19 июня в Омске на «G-Drive Арене» состоится огненный турнир – ACA 204. Он запланирован на 15:00 по московскому времени.

В соглавном событии вечера выступит Евгений Гончаров. Его попытается проверить на прочность Хадис Ибрагимов.

Но запредельный интерес омской публики вызывает главное событие. Там столкнутся россиянин Александр Шлеменко и болгарин Никола Дипчиков.

Шторм возвращается в клетку после поражения от Владислава Ковалёва. Реванш с Белазом, как и первый бой, получился неудачным. Дипчиков свой последний поединок также проиграл. Поэтому для каждого из ветеранов этот бой будет носить принципиальное значение.

Прямая трансляция турнира ACA 204

Трансляция всего турнира ACA 204 будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч». Также посмотреть все поединки можно на официальном сайте промоушена.

Полный кард турнира ACA 204

Александр Шлеменко – Никола Дипчиков;

Евгений Гончаров – Хадис Ибрагимов;

Мухумат Вахаев – Антон Вязигин;

Алексей Шуркевич – Черси Дудаев;

Руслан Шамилов – Дмитрий Арышев;

Глеб Хабибуллин – Александр Грозин;

Магомед Сулумов – Александр Матмуратов;

Сулим Баталов – Леонардо Сильва;

Марк Хульм – Артём Фролов;

Шамиль Абдулаев – Руслан Габараев;

Оганес Восканян – Николай Алексахин;

Дэнис Сильва – Александр Трескин;

Нашхо Галаев – Висенте Варгас;

Владислав Янковский – Владимир Васильев;

Эльдар Мунапов – Вячеслав Свищёв;

Рустам Асуев – Валерий Дашкевич;

Ахмед Магомедов – Тамерлан Темиров;

Альберт Мисиков – Шарабутдин Магомедов.

Материалы о турнире и его главных звёздах

Прогноз на бои турнира ACA 204

Президент АСА Магомед Бибулатов поделился ожиданиями от поединка между российскими тяжеловесами Евгением Гончаровым и Хадисом Ибрагимовым.

«Евгений Гончаров против Хадиса Ибрагимова — один из самых ожидаемых боёв года в АСА. Ребята давно раскачивают это противостояние в режиме весёлого трэш-тока. Не могу назвать фаворита в этом поединке. Гончаров давно не дрался, но он экс-чемпион, у него была очень сильная оппозиция. Ибрагимов ярко залетел в лигу, нокаутировав Даниила Мацола. В этом бою будем ждать нокаут. Но главное — мы наконец увидим этот поединок», — сказал Бибулатов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Также Бибулатов прокомментировал анонс поединка россиянина Александра Шлеменко и болгарина Николы Дипчикова.

«Бой с Дипчиковым очень опасный для Шлеменко. Дипчиков — это человек, который давно дерётся в АСА и давно входит в топ-10. Это нокаутёр, который любой бой может завершить одним ударом. Повторюсь, это очень опасный поединок для Шлеменко. В то же время чего только Шлеменко не видал за свою насыщенную карьеру. Шлеменко готовился под Эмеева, значит, он провёл хорошую подготовку. Думаю, к противостоянию с Дипчиковым он будет готов на 100%. Это большой шанс для Шлеменко.

Возможно, в случае победы в предстоящем поединке Александр будет претендентом на пояс. Да, мне было интересно посмотреть на встречу Шлеменко и Эмеева. Но, к сожалению, этот бой сорвался. Потому что Эмеев получил очень тяжёлую травму. Мы даже близко не представляем, когда он сможет вернуться в бои. Рамазан, к сожалению, получил травму на спаррингах с Хайбулой Мусаловым. Так бывает… Это жёсткий вид спорта, где иногда спарринги бывают тяжелее самих боёв. Безусловно, афиша Шлеменко — Эмеев была громче и лучше. Этот поединок давно хотели организовать в других лигах, а мы готовы были это сделать, но помешала серьёзная травма Рамазана. Вообще о многих поединках говорят, а организовываем их мы. В заключение пожелаю Рамазану Эмееву здоровья и скорейшего выздоровления», — сказал Бибулатов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.