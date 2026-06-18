Ангел или демон? Ган крутой, но надоел всем

В ночь с 14 на 15 июня на территории Белого дома в США прошёл исторический турнир UFC White House – Freedom 250. Ярким и интересным получилось соглавное событие. Сириль Ган брутально разобрался с Алексом Перейрой. Он отправил бразильца в нокаут уже во втором раунде.

Правда, не обошлось без скандала, который с каждым днём становится всё громче. Во время боя показалось, что Ган нанёс потрясённому бразильцу сразу несколько запрещённых ударов. Всё это подхватил и сам Перейра, который упрекает судью, обвиняет Сириля и намерен подавать апелляцию.

Складывается ощущение, что против Гана просто начинает играть его реноме. Никто особенно не спешит защищать Сириля. А всё потому, что у него не лучшая история в этом плане . В последнее время всё это лишь усугубляется. Началось всё ещё в тот момент, когда француз сражался с Александром Волковым в реванше. Да, позже стало известно, что уже в первом раунде Ган получил тяжёлое повреждение. И в итоге после экватора поединка Сириль буквально выживал. Тем удивительнее, что судьи отдали ему победу раздельным решением. В итоге после поединка все стали огульно обвинять Гана. И даже говорили о том, что француз совершенно незаслуженно стал победителем претендентского поединка.

На этом злоключения Сириля не закончились, а только начались. Он получил титульное противостояние с Томом Аспиналлом. Казалось, что это прекрасная возможность всё и всем доказать. Ган шикарно проводил первый раунд, доминировал и выглядел здорово. Но в итоге ткнул оппоненту пальцами в глаза (в этом его упрекали и раньше), после чего поединок был остановлен. В итоге бой был признан несостоявшимся, а все вновь бросились обвинять Сириля в «грязной игре» . Для самого Гана вся эта ситуация обернулась максимально неприятно. Он смотрелся реально круто, шёл уверенно и выглядел идеально подготовленным. А в итоге остался без пояса, с травмированным соперником и морем критики.

Том Аспиналл Фото: Chris Unger/Getty Images

И теперь новый скандал. Который разгорается всё громче. Началось всё с того, что Алекс опубликовал фотографию с многочисленными гематомами, которые можно найти в области затылка. Причём всё это он подписал максимально категорично: «Это изменится только тогда, когда бойцы начнут бороться, чтобы убрать рефери, которые допускают такие ошибки. Давайте предотвратим это, пока то же самое не случится с вами! У нас есть сила для этого! Я гарантирую!»

Пост Алекса Перейры Фото: из личного архива Алекса Перейры

А затем Перейра разошёлся окончательно. Он намекнул на то, что результат поединка с Ганом будет обжалован. И призвал Дану Уайта уволить рефери, который обслуживал этот бой: «Дана, тебе следует преподать ему [Хербу Дину] урок, как ты поступаешь с бойцами, когда они наносят ущерб имиджу организации».

Во всей этой ситуации становится даже немного обидно за Гана. Углубимся в историю его выступлений. В UFC Сириль с 2019 года. И за это время француз наколотил приличный профессиональный рекорд в лучшей лиге на планете – 11-2 (1 NC) . Причём нужно понимать, что проигрывал он только невероятным парням – Фрэнсису Нганну и Джону Джонсу. В первом случае – лишь единогласным решением судей. Против страшного нокаутёра Сириль смотрелся очень достойно. Да, потерялся в поединке с Джонсом. Но история показывает, что Джон – уникальный. А большинство других оппонентов француз просто переехал.

Ган продолжает оставаться одним из самых быстрых и техничных тяжеловесов. Он очень крутой ударник. Может даже показаться удивительным то обстоятельство, что Сириль перебил по значимым ударам абсолютно всех соперников. А ещё Сириль прекрасен в плане точности. Он настреливает около 61,7% ударов, которые достигают цели. А это просто феноменальный показатель. И на фоне всего этого парня с такими данными лишь огульно ругают. Сложно найти людей, которые хоть раз не попытались бы обвинить Сириля в «грязной игре» или несправедливых победах.

Сириль Ган и Алекс Перейра Фото: Chris Graythen/Getty Images

Складывается ощущение, что Гану нужно провести очень серьёзную работу над имиджем. Он действительно талантливый и крутой боец. Но за ним тянется шлейф не самых «чистых» историй, что сильно бьёт по всему статусу. А Сириль совершенно точно хотел бы войти в историю не в качестве скандального чемпиона. Пока же француз всем порядочно надоел. Однако у него по-прежнему есть шанс всё исправить.