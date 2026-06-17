Махачев идёт по стопам Хабиба? Ислама ждёт защита титула против яркого ирландца

Ислам Махачев – лидер рейтинга P4P и самый сильный боец в UFC прямо сейчас. Правда, с его последнего поединка прошло довольно большое количество времени. Фанаты заждались того момента, когда в лучшей лиге на планете подготовят анонс на возвращение россиянина в клетку. И вот это случилось. Стало известно, что следующий свой поединок Махачев проведёт на турнире UFC 330, запланированном на 16 августа. А соперником Ислама станет 28-летний талантливый ирландец – Иан Гарри. Россиянина ждёт первая защита чемпионского титула в полусреднем весе.

Махачев имеет профессиональный рекорд 28-1. Не так давно он тотально доминировал в лёгком весе. Но достаточно быстро принял решение забраться повыше. Перешёл в полусредний дивизион и оформил победу в титульном противостоянии. Без особенных проблем Ислам поставил в тупик Джека Делла Маддалену. И после этого момента многие ждали, что новым соперником россиянина станет Илия Топурия. Но сам Махачев не раз говорил, что его планы прочно связаны именно с полусредним весом, опускаться ниже он не собирался.

Тем временем в списке претендентов выстроилась целая очередь. И все фамилии выглядели очень перспективно. Шли разговоры и про Карлоса Пратеса (серия из трёх нокаутов и 7-1 в UFC), Майкла Моралеса (19-0 и семь ярких побед в лучшей лиге на планете). Но всё это время казалось, что промоушен хочет подготовить для Ислама именно противостояние с крутой историей, интересной подоплёкой. Так и получилось.

Ислам Махачев с чемпионскими поясами Фото: Cooper Neill/Getty Images

Противостоять россиянину будет яркий, талантливый и очень скандальный ирландец – Гарри. Иан имеет профессиональный рекорд 17-1. А единственное поражение он потерпел единогласным решением судей в противостоянии с Шавкатом Рахмоновым. Но после этого успел переехать сначала всё того же Пратеса, а затем и Белала Мухаммада. В UFC ирландец успел расправиться сразу с несколькими статусными оппонентами. А главное, Иан – максимально неудобный и «колючий» соперник, который вполне может доставить Махачеву проблемы. Он умеет классно обороняться, уходить от тейкдаунов, работать на очки. И поэтому Ислам может получить самого неудобного полусредневеса в оппоненты.

А ещё противостояние может получить особую перчинку. Гарри с самого начала признавался всем, что именно Конор Макгрегор вдохновил его на то, чтобы заниматься смешанными единоборствами. Иан всячески старался копировать Ноториуса, идти по его стопам. А теперь ещё и получил своё статусное титульное противостояние с россиянином. Вряд ли кого-то сильно удивит, если Гарри попытается затащить Конора в свой угол. И очень интересно, будет ли секундировать Махачева его старший товарищ – Хабиб Нурмагомедов . Если да, то российско-ирландское противостояние получит новый виток.

А у карьеры Ислама всё больше пересечений с путём Хабиба. Тот тоже проводил первую защиту чемпионского пояса – против ирландца. Да, это было то самое противостояние с Конором. Правда, у Махачева это всё происходит в полусреднем весе. Но совпадение – примечательное. Все прекрасно помнят, чем именно завершилась битва Орла и Ноториуса. Теперь свою историю пишет Ислам. И он намерен лишь закрепить свою доминацию в полусреднем дивизионе.