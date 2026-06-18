«Преднамеренно калечит людей. Чудовище». Что не так с новым соперником Ислама Махачева

Накануне стало известно, что Ислам Махачев проведёт первую защиту чемпионского пояса в полусреднем весе против Иана Гарри. Правда, многие высказывают опасения. Есть ощущение, что россиянину будет крайне непросто. И не только потому, что ирландец очень пластичен, цепок, неудобен. Важный момент заключается и в том, что всё чаще Иана называют «грязным» бойцом, способным на коварные и даже жестокие поступки в клетке. Поэтому Гарри вряд ли станет для Ислама лёгкой прогулкой. Вероятно, к поединку с Махачевым ирландец заготовит сразу несколько «приёмчиков».

Имя: Иан Гарри

Дата рождения: 17 ноября 1997 года

Место рождения: Портмарнок, Ирландия

Рост: 191 см

Размах рук: 191 см

Рекорд: 17-1

Весовая категория: полусредняя

Место в дивизионе: первое

Команда: Chute Boxe Academy

Прозвище: Будущее. 17 ноября 1997 годаПортмарнок, Ирландия191 см191 см17-1полусредняяпервоеChute Boxe AcademyБудущее.

Сейчас у Гарри профессиональный рекорд 17-1. А в UFC он подписывался со статистикой 7-0. К тому моменту Иан успел стать настоящей звездой Cage Warriors. И даже завоевать титул в полусреднем весе . Побеждал ирландец разнообразно, но в глаза бросалась его ударная техника, в которой основное внимание стоит уделить одному важному факту. Гарри очень любит атаковать в одно место. Он находит уязвимую точку в обороне оппонента, облюбовывает её и затем начинает методично обрабатывать. В итоге зачастую его соперники уходили из клетки с болезненными гематомами и серьёзными проблемами со здоровьем.

В UFC стиль Гарри немного изменился. Если раньше он славился активностью и желанием любой ценой финишировать оппонента, то в лучшем промоушене на планете подход был существенно скорректирован. Сейчас у Иана серия из шести поединков, которые добирались до судейского решения. И это указывает на две очень важные особенности ирландца. Во-первых, он обладает очень приличным «бензобаком», что максимально важно в титульных противостояниях. И два пятираундовых боя в UFC Гарри уже провёл, таким опытом обладает . Во-вторых, Иан действительно стал максимально неудобным, готов терпеть и работать на очки. Именно по этой причине пять боёв за этот отрезок остались именно за ним.

Иан Гарри Фото: Cooper Neill/Getty Images

При этом в последнее время Иана стали слишком часто упрекать в том, что он ведёт «грязную игру». А ветеран Олег Тактаров и вовсе не стеснялся в выражениях, когда рассуждал о качествах ирландца и его шансах на итоговый успех: «Есть ли у Гарри шансы? Ноль. А вот то, что он может Исламу проткнуть глаз или повредить колено – это пожалуйста. Иан – чудовище. Я бы вообще не разрешал ему выступать на профессиональном уровне. Он преднамеренно калечит людей. Это животное, которое нельзя подпускать к боям вообще ».

Гарри продолжают упрекать именно за то, о чём говорилось выше. Его методичная работа по уязвимым точкам соперников приводит к тому, что чаще всего оппонентам приходиться очень долго восстанавливаться после поединков. Например, так было против Нила Магни, которого Иан буквально разбивал по ходу боя. И, наверное, должен был спокойно финишировать. Но вместо этого продолжал постоянно наносить удары по повреждённой ноге, всячески показывая желание нанести побольше физического урона. Кроме того, ирландец демонстративно показывал американцу средний палец. А после боя заявил, что сознательно вёл себя именно таким образом: « Я хотел почувствовать себя на стороне правосудия . Его слова были настолько отвратительными… Ему должно быть стыдно за одну мысль поднять руку на ребенка. Я не мог оставить это без внимания. Поэтому растянул бой на три раунда. И Нил уехал домой на инвалидном кресле. Надеюсь, он сядет и подумает над своими словами».

Иан Гарри и Нил Магни Фото: Cooper Neill/Getty Images

Ещё одна не самая приятная история случилась во время поединка с Шавкатом Рахмоновым. Все изначально прекрасно знали, что у бойца из Казахстана есть проблемы с коленом. И, естественно, Гарри решил воспользоваться сложившейся ситуацией. Иан выбросил за поединок 42 акцентированных удара. И ровно 50% из них – по ногам. Большинство – в область повреждённого колена. Естественно, по ходу всего боя было видно, насколько тяжело справляться с этим Шавкату. Он героически вырвал победу, однако после поединка вновь оказался на операционном столе. И лечил именно колено, которое сильно пострадало. Многие заявляют, что Иан намеренно нанёс сопернику тяжелейшую травму, чтобы на долгое время выбить из строя одного из главных претендентов на участие в титульнике.

Теперь свой бой с ирландцем получил Махачев. И, говоря откровенно, это выглядит достаточно тревожно. Ислам, судя по последним новостям, восстанавливался от травмы руки. И очень не хочется, чтобы Гарри попытался этим воспользоваться.