Перейра проиграл из-за судьи? Бразилец не может успокоиться после поражения

Минувшие выходные ознаменовались для фанатов смешанных единоборств историческим турниром – UFC в Белом доме. В соглавном событии вечера сошлись Сириль Ган и Алекс Перейра. А на кону стоял временный чемпионский пояс в тяжёлом весе. Особенной борьбы за него не получилось. Уже во втором раунде француз отправил бразильца в нокаут.

К сожалению, вместо чествований победителя всё начало оборачиваться максимально скандально. Во многом по причине того, что волну стал поднимать Перейра. По ходу второго раунда он был потрясён, однако в момент нахождения на партере дополнительно получил сразу несколько увесистых ударов в затылок . Поатан рассчитывал на то, что в дело включится рефери Хёрб Дин. Но тот никак не отреагировал на произошедшее. И именно это стало основным поводом для возникновения конфликтной ситуации. После завершения поединка Алекса просто не узнать. Он максимально активен в социальных сетях, где никак не может успокоиться.

Началось всё с того, что Перейра словесно накинулся на Дина. И упрекнул того в отсутствии мужества: «У этого парня длинная история такого — грязные удары, удары по затылку. Заранее говорил об этом рефери и просил следить за этим. Если посмотреть видео, там было несколько ударов локтями, которые Сириль нанёс в область затылка. Рефери видел, что удары были запрещёнными, но думал: «Как я могу остановить этот бой?» Это прописано в правилах. Вы не ошибётесь, если остановите бой. Рефери — не мужчина . Он не должен был судить этот бой. Такого парня нужно наказать. Вот так вот. Это очень серьёзная работа».

Затем досталось уже Гану. Перейра уверен, что на самом деле француз успел запаниковать. И именно по этой причине начал наносить запрещённые удары: «После того как он отправил меня в нокдаун, я схватил его за ноги. Ган бил локтями и кулаками. Он был в отчаянии. Сириль нанёс удар, в который сам не верил, и хотел закончить бой любой ценой. Он всегда так делает. Для него это был шанс, который выпадает раз в жизни. Этот парень не раз наносил запрещённые удары».

Стоит отметить, что Перейра не был голословен. Он продемонстрировал многочисленные гематомы на голове. Отметины показывают, что Алекс действительно пропустил большое количество ударов в область затылка. В этот момент Поатан был категоричен. Он вновь упрекнул рефери и даже призвал Дану Уайта избавиться от Дина: «Это изменится только тогда, когда бойцы начнут бороться, чтобы убрать рефери, которые допускают такие ошибки. Давайте предотвратим это, пока то же самое не случится с вами! У нас есть сила для этого! Я гарантирую! Дана, тебе следует преподать ему [Хёрбу Дину] урок, как ты поступаешь с бойцами, когда они наносят ущерб имиджу организации ».

Публикация Перейры Фото: Из личного архива Перейры

После этого Перейра предпринял последнюю попытку воздействовать на организацию. Он заявил, что планирует оспаривать результат поединка с Ганом. Правда, достаточно быстро отказался от такой идеи. Однако заявил, что настаивает на незамедлительном реванше: «Подавать апелляцию всё же не имеет смысла. Если Сириль чемпион, пусть остаётся им. Всё, чего я хочу — это реванш. Хочу получить возможность подраться честно, по правилам. Выйти и показать всё людям».

Стоит отметить, что Хёрб решил не отмалчиваться, а показать свою точку зрения. И выложил большой ролик, который объяснил, почему именно рефери принял решение не останавливать поединок. Правда, говоря откровенно, не особенно убедил публику. При этом Дин пообещал позже выпустить дополнительный видеоролик, на котором ещё более детально будет разобрана вся эта ситуация. Вот только общественность, фанаты и сами бойцы продолжают упрекать Гана в нечестной игре, а Хёрба – в отсутствии внимательности и компетентности.

При этом Сириля действительно обвиняют в том, что он в очередной раз поступил грязно. Нет ничего удивительного в том, что этим занялся Том Аспиналл. Он заявил, что Ган действительно действовал не по правилам: «Ган выглядел отлично. Мне пришлось пересмотреть его бой, так как там Сириль нанёс много нелегальных ударов. Он потряс его джебом, после чего стал размахивать руками, пытаясь добить. Но в целом Сириль смотрелся хорошо».