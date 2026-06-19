АСА 204: дебют Шлеменко в новой лиге и возвращение бывшего чемпиона. LIVE

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19 июня в Омске на «G-Drive Арена» пройдёт большой турнир АСА 204. Главным событием вечера станет поединок в средней весовой категории — звезда российских ММА Александр Шлеменко дебютирует в лиге и встретится восьмым номером рейтинга Николой Дипчиковым. Изначально соперником Шторма должен был стать Рамазан Эмеев, занимающий второе место в дивизионе, но он выбыл из-за травмы и его заменил болгарский нокаутёр.
В соглавном событии вечера сойдутся тяжеловесы — бывший чемпион АСА Евгений Гончаров возвращается и встретится в громком поединке с экс-бойцом Хадисом Ибрагимовым.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
😔 Эмеев прокомментировал снятие с поединка против Шлеменко на ACA 204
«Приветствую всех! В последних спаррингах получил серьёзную травму, экстренно сделали операцию, и в связи с этим пришлось отменить бой. Любой спортсмен при подготовке всегда находится в зоне риска получить травму. Я всегда отношусь к подготовке особенно, стараюсь максимально обезопасить себя от травм, но не всё от нас зависит. Многие хотели увидеть этот бой и лет 10 говорили о нём. Спасибо за понимание, и здоровья всем! Саше желаю без травм пройти хорошую подготовку и показать красивый бой», – написал Эмеев в социальных сетях.
Где смотреть турнир АСА 204 с боями Шлеменко и Гончарова
Трансляция основного карда турнира ACA 204 будет доступна на телеканале «Матч! Боец». Посмотреть все поединки можно на официальном сайте промоушена.
🤔 Президент АСА: бой с Дипчиковым очень опасный для Шлеменко
Президент АСА Магомед Бибулатов прокомментировал анонс поединка россиянина Александра Шлеменко и болгарина Николы Дипчикова, который состоится 19 июня на турнире ACA 204 в Омске.
«Бой с Дипчиковым очень опасный для Шлеменко. Дипчиков — это человек, который давно дерётся в АСА и давно входит в топ-10. Это нокаутёр, который любой бой может завершить одним ударом. Повторюсь, это очень опасный поединок для Шлеменко. В то же время чего только Шлеменко не видал за свою насыщенную карьеру. Шлеменко готовился под Эмеева, значит, он провёл хорошую подготовку. Думаю, к противостоянию с Дипчиковым он будет готов на 100%. Это большой шанс для Шлеменко.
Возможно, в случае победы в предстоящем поединке Александр будет претендентом на пояс. Да, мне было интересно посмотреть на встречу Шлеменко и Эмеева. Но, к сожалению, этот бой сорвался. Потому что Эмеев получил очень тяжёлую травму. Мы даже близко не представляем, когда он сможет вернуться в бои. Рамазан, к сожалению, получил травму на спаррингах с Хайбулой Мусаловым. Так бывает… Это жёсткий вид спорта, где иногда спарринги бывают тяжелее самих боёв. Безусловно, афиша Шлеменко — Эмеев была громче и лучше. Этот поединок давно хотели организовать в других лигах, а мы готовы были это сделать, но помешала серьёзная травма Рамазана. Вообще о многих поединках говорят, а организовываем их мы. В заключение пожелаю Рамазану Эмееву здоровья и скорейшего выздоровления», — сказал Бибулатов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Дата и время турнира АСА 204
Турнир АСА 204 состоится 19 июня в Омске на «G-Drive Арена». Начало ивента запланировано на 13:40 по московскому времени, основной кард стартует в 18:40.
🇷🇺 Шлеменко: мне UFC не нужен. Хочу развивать наш российский бренд
«Мне UFC не нужен. Мне приятно выступать здесь. Я не стремлюсь туда. Хочу развиваться здесь, хочу развивать наш российский бренд. Хочу, чтобы мы были впереди планеты всей. Пускай кто-то посмеётся, обвинит меня в квасном патриотизме. Но я говорю это от души. Я люблю свою страну.
В последнее время турниры UFC стали для меня менее интересны. Они поменяли концепцию развития. Перестали вкладываться в звёзд, в раскрутку новых звёзд. Просто штампуют турниры. Зачастую ты не понимаешь, кто там дерётся. Конвейерная система. Я слежу в UFC за нашими бойцами», — приводит слова Шлеменко MMA.Metaratings.
Полный кард турнира АСА 204 с боем Шлеменко
Основной кард:
Александр Шлеменко — Никола Дипчиков;
Евгений Гончаров — Хадис Ибрагимов;
Алексей Шуркевич — Черси Дудаев;
Мухумат Вахаев — Антон Вязигин;
Руслан Шамилов — Дмитрий Арышев.
Предварительный кард:
Глеб Хабибуллин — Александр Грозин;
Александр Матмуратов — Магомед Сулумов;
Леонардо Силва — Сулим Баталов;
Марк Хульм — Артём Фролов;
Шамиль Абдулаев — Руслан Габараев;
Оганес Восканян — Николай Алексахин;
Нашхо Галаев — Висенте Варгас;
Владислав Янковский — Владимир Васильев;
Эльдар Мунапов — Вячеслав Свищев;
Александр Трескин — Валерий Дашкевич;
Ахмед Магомедов — Тамерлан Темиров.