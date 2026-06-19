Боец, у которого нет хейтеров. Биография Макса Холлоуэя

В ночь с 11 на 12 июля в Лас-Вегасе, США, состоится турнир UFC 329, который обещает быть не менее интригующим, чем отгремевший недавно ивент лиги в Белом доме. Конечно, связано это с возвращением легендарного Конора Макгрегора, который после пятилетнего простоя снова появится в октагоне. Но вернуться с победой ирландцу будет очень тяжело, потому что в соперниках у него будет не менее известный в мире ММА Макс Холлоуэй. Макс проделал огромный путь на вершину и теперь жаждет поквитаться с Конором за поражение 13-летней давности.

Имя: Макс Холлоуэй

Дата рождения: 4 декабря 1991 года

Место рождения: Гонолулу, Гавайи

Рост: 180 см

Размах рук: 175 см

Рекорд: 27-9

Весовая категория: полулёгкая, лёгкая

Место в дивизионе: четвёртое место в лёгком дивизионе

Команда: Gracie Technics

Прозвище: Благословенный. 4 декабря 1991 годаГонолулу, Гавайи180 см175 см27-9полулёгкая, лёгкаячетвёртое место в лёгком дивизионеGracie TechnicsБлагословенный.

Рос без родителей и дрался с детства

Макс родился и вырос на Гавайях, детство будущего бойца UFC было непростым. Холлоуэй столкнулся с серьёзными проблемами: у матери были серьёзные зависимости, из-за которых воспитанием детей она не особо занималась, а отец ушёл из семьи, и Макс не видел его до того момента, пока не повзрослел.

Макс Холлоуэй в детстве Фото: Из личного архива бойца

«Что есть, то есть. Я разобрался с этим довольно давно. Когда я рос, то хотел связаться с ним, и по какой-то причине мама всегда говорила: «Нет, нет, нет». Наконец, я достиг совершеннолетия, сделал это сам, попробовал, но ничего не вышло. Всё нормально. Я понимаю. Я не испытываю к этому парню никакой злобы. Я должен послать ему свою любовь. Без него меня бы сегодня здесь не было», – вспоминал Макс.

Рос Холлоуэй под присмотром бабушки и дедушки, которым он, конечно, благодарен до сих пор. Именно они повлияли на его характер, научили быть сильным и не надеяться ни на чью помощь.

Макс Холлоуэй с бабушкой и сыном Фото: Из личного архива бойца

Драться Макс начал с детства, несмотря на то что был худощавым ребёнком. Бои, особенно кулачные, были популярны на Гавайях среди молодёжи, собственно, и Макс по примеру многих друзей тоже увлёкся единоборствами. Правда, мотивацией были вовсе не спортивные результаты и желание добиться каких-то высот в спорте.

«Кто не хотел научиться драться? Это невероятно круто — знать, что ты можешь постоять за себя. И некоторые из дерущихся парней были не самыми привлекательными в мире, но у них были девушки. Я подумал, что смогу защитить себя и найти подружку», — рассказывал Макс в одном из интервью.

Холлоуэй начал не с кулачных боёв, а с кикбоксинга. Причём практически сразу стал выступать и проводить поединки – спустя три тренировки заявился на первый любительский бой и выиграл его. До окончания школы Макс занимался кикбоксингом, после чего не менее стремительно стал развивать карьеру в ММА.

Первые успехи и неудачи

Худощавый гаваец ещё в кикбоксинге начал доказывать, что то, как выглядит боец, совершенно не говорит о том, насколько он талантлив. Холлоуэй, будучи парнем с ростом 180 см, практически всю карьеру выступал в полулёгком весе – то есть до 65,8 кг. Например, Макс выше Ислама Махачева, который сейчас правит в полусреднем дивизионе, всего на 3 см ниже бывших чемпионов в среднем весе Дрикуса дю Плесси и Роберта Уиттакера. Но это никогда не смущало Макса. Напротив, при своей комплекции в большинстве случаев он получал преимущество в росте над соперниками, чем отлично пользовался: в ударной технике на дистанции Холлоуэй за годы выступлений в UFC стал одним из лучших бойцов не только своего дивизиона, но и промоушена в целом.

Начинал карьеру в ММА Макс с лёгкого дивизиона, дебютировал в 2010 году, меньше чем за год выиграл четыре поединка, а вместе с ними – титул чемпиона лиги X-1. Перспективный гаваец оказался в UFC и в первом же поединке, который прошёл уже в полулёгком весе, проиграл Дастину Порье. Мало кто понимал, что тогда в октагоне сошлись две будущие звезды лиги: на тот момент и Максу, и Дастину ещё только предстоял путь на вершину.

Макс Холлоуэй с чемпионским поясом Х-1 Фото: Из личного архива бойца

Холлоуэй закрыл поражение от Порье, причём тремя победами, после чего пошли новые неудачи. Макс проиграл Деннису Бермудесу, а затем уступил Конору Макгрегору в их первом поединке. К тому моменту рекорд Холлоуэя стал 7-3, и, казалось, перспективы гавайца в лиге стали улетучиваться. Но, как выяснилось, в следующий раз Макс проиграет только через шесть лет и уже в абсолютно другом статусе.

Гегемония в UFC

За эти шесть лет Холлоуэй выдал феноменальную серию из 13 побед. Макс превратился в настоящего гегемона дивизиона: Каб Свонсон, Джереми Стивенс, Чарльз Оливейра – лишь часть соперников, которых победил гаваец. А дальше пошли доминирующие выступления Холлоуэя на высочайшем уровне: он нокаутировал Энтони Петтиса, дважды финишировал легендарного Жозе Альдо, а потом сделал из перспективного на тот момент Брайана Ортеги боксёрскую грушу. Макс казался просто непобедимым: его феноменальная работоспособность, его ударная техника, его безграничное кардио поражали.

Холлоуэй тех времён – лучшая версия Макса, которая была за всю его карьеру. Правильный, тактичный и уважительный вне поединков и настоящий монстр для соперников в клетке: Холлоуэй не имел критиков и хейтеров ни среди фанатов, ни даже среди соперников.

Трилогия с Волкановски и переход в другой вес

Первое поражение Макса после длительной серии случилось снова в поединке с Дастином Порье. Тогда Бриллиант уже выступал в лёгком весе и был одним из претендентов на титул, а Макс, будучи доминирующим чемпионом в полулёгком дивизионе, поднялся в весе и предпринял попытку стать временным чемпионом. Попытка оказалась неудачной: переход Холлоуэя оказался неподготовленным, и более мощный Порье перебил Макса в стойке и выиграл пояс.

Вернувшись в полулёгкий вес, Холлоуэй успешно защитил титул, победив Фрэнки Эдгара, но затем его настиг, пожалуй, самый неудобный соперник в карьере. Речь про Алекса Волкановски, который прервал гегемонию гавайца в дивизионе. В следующих семи поединках Холлоуэй трижды встречался с австралийцем – и трижды проиграл. Все поражения были судейским решением, некоторые из них казались весьма спорными, но тем не менее Макс повстречал бойца, с которым так и не смог справиться. Причём между поражениями от Волкановски гаваец по-прежнему уверенно побеждал всех остальных соперников: например, устроил настоящее избиение Келвину Каттару, нанеся 445 точных акцентированных ударов и установив рекорд UFC. Поэтому Макс принял решение снова подняться в лёгкий вес в надежде стать чемпионом там.

Очередная перезагрузка

В последних четырёх боях у Холлоуэя была исключительно топовая оппозиция, и справлялся с ней Макс с переменным успехом. Его феноменальная победа над Джастином Гейджи на UFC 300 в поединке за пояс BMF, в котором он брутально вырубил одного из опаснейших ударников лёгкого веса под самый гонг, невероятно повысила котировки гавайца. Он получил шанс вернуть себе титул в полулёгком весе, потому что к тому моменту Волкановски уже проиграл Топурии. Однако возвращение в родной вес оказалось неудачным: Илия также нокаутировал и Макса, причём Холлоуэй впервые в карьере проиграл нокаутом и окончательно решил сконцентрироваться на выступлениях в лёгком весе.

Макс Холлоуэй — Джастин Гейджи (нокаут) Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Макс успешно поквитался с Дастином Порье за два поражения, победив Бриллианта на глазах у его родной публики в последнем его поединке в карьере, и казалось, что он скоро доберётся до титула. Но в последнем поединке Макс безоговорочно уступил Чарльзу Оливейре, который все пять раундов валял гавайца в борьбе и забрал у него титул BMF.

Тем не менее Холлоуэй по-прежнему остаётся одним из лучших бойцов полулёгкого и лёгкого дивизионов. Правда, теперь Максу предстоит очередное испытание и очередной скачок в весе – реванш с Конором Макгрегором пройдёт уже в полусреднем дивизионе.

Сын – главная мотивация

Практически параллельно с дебютом Холлоуэя в UFC у него родился сын Раш – пожалуй, главная мотивация бойца. Если вы зайдёте в социальные сети, то увидите, что большинство фотографий в профиле Макса с сыном. Раш – его сын от первой супруги, гавайской модели Кайманы Паалухи. С ней Макс разошёлся в 2014 году, а официальный развод состоялся в 2017-м, при этом сын остался именно с Холлоуэем. Макс водит сына на свои поединки, его часто можно увидеть в первых рядах зрительного зала и, конечно, в клетке после боёв. Мини-Благословенному, как окрестили Раша, кажется, нравятся бои, поэтому кто знает: возможно, лет через 10 в октагоне UFC будет сиять уже другой Холлоуэй.

Сейчас Макс женат во второй раз. Избранницей Холлоуэя стала Алесса Куизон – гавайская сёрфингистка, с которой Макс долго был в отношениях, после чего сделал ей предложение.

Макс со второй женой Алессой и сыном Рашем Фото: Из личного архива бойца

У Холлоуэя есть свой благотворительный фонд — The Holloway Foundation. В основном он, конечно, направлен на поддержку молодого населения Гавайев. Макс никогда не забывает о своём трудном детстве и старается помогать тем, кто оказался в похожих ситуациях. Кроме этого, Холлоуэй развивает спорт и образование на родине, за что, конечно, получает ещё больше уважения от болельщиков. Для понимания масштаба личности Макса на Гавайях: мэр Гонолулу, родного города Макса, сделал 15 декабря официальным праздником – Днём Макса Холлоуэя.