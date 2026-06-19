Махачев vs Макгрегор. Такое возможно или без шансов?

Одно из главных последствий прошедшего турнира UFC в Белом доме — мы лишились шансов увидеть бой Ислама Махачева и Илии Топурии. Ещё месяц назад это активно обсуждалось, и потенциальный поединок первого и второго номеров рейтинга P4P казался вполне вероятным, однако Джастин Гейджи обрушил эту линию повествования. К этому противостоянию уже не вернутся. Махачев лишился боя с человеком, обладающим громким именем, но часто бывает так, что, когда одна возможность закрывается, тут же приоткрывается другая .

В июле в октагон возвращается Конор Макгрегор и будет биться в полусреднем весе с Максом Холлоуэем. Ирландец не входит в рейтинги UFC и не бился пять лет, однако при этом уже рассуждает о потенциальном титульнике в лёгком или полусреднем весе. Соответственно, Махачев ему тоже интересен: «Я думаю, что Гейджи… Когда всё идёт по плану – он хорош, он неплох. Но когда что-то идёт не так – он ужасен. Я был бы не против боя с ним. Я не против разрядиться по Гейджи. А с Исламом у нас есть история. Это полусредний вес, он бьётся с моим земляком-ирландцем, с которым я тренировался и которого знаю . Я открыт к поединку с любым из них».

Конор Макгрегор Фото: Getty Images

Несмотря на то что сейчас практически все скептически оценивают перспективы Макгрегора, нет ни единого сомнения, что любой поединок и любая активность с участием Конора привлекает огромное внимание фанатов. У Махачева за всю карьеру такого большого боя именно с точки зрения раскрутки и медиасоставляющей не было, так что и для него такой поединок будет интересен. Топурия отпал сам по себе, а больше нет никого, кто смог бы стать хотя бы плохой заменой Макгрегору.

Хавьер Мендес, тренер Ислама, тоже высказался о поединке: «Если это произойдёт, то вполне может стать самым большим боем в истории UFC. Честно говоря, Конор обладает огромным потенциалом. Если бы у меня был список желаний, это был бы именно этот бой, потому что я хочу повторить поединок с ним. У нас ведутся переговоры с командой Конора. Если он победит Макса, это точно случится . Один из крупнейших боёв в истории спорта».

Сам Махачев отвечал на вопрос о бое с Конором ещё два года назад: «Почему нет? Было бы глупо отказываться от такого. Конечно, я бы подрался с Конором. Когда у меня будет следующий бой? Октябрь или ноябрь? Могу подраться с Макгрегором в августе или сентябре. Этот парень уже не тот, что прежде. Не хочу говорить о нём плохо, но все это знают — он не тот, что был раньше. Когда дрался с Хабибом, он был в хорошей форме, это был боец высокого уровня, но сейчас, после злоупотребления алкоголем, он уже не тот».

Прежде всего важно отдавать отчёт в том, что шанс на бой Махачев – Макгрегор есть, однако он, по сути, всего один — многое должно для этого сойтись . А вот факторов против такого противостояния гораздо больше. Во-первых, нужны победы Махачева над Ианом Гарри и Макгрегора над Холлоуэем. Если первое вполне вероятно, и Ислам будет выходить фаворитом, то с Конором сложнее: простой, травмы, вредные привычки, пик формы далеко позади, возраст. Очень много всего.

Ислам Махачев Фото: Getty Images

И даже в случае апсета и победы Макгрегора не всё гладко. Да, конечно, это огромное имя в мире ММА, и Конор может получить титульник, даже не входя в рейтинги . Но всё же это всего одна победа за шесть с половиной лет – и одержана она будет над бойцом из лёгкого веса. Можно сделать такой бой, понимая, что это большая возможность устроить титульный поединок с участием Макгрегора — в Paramount будут счастливы, фанаты покритикуют, однако всё равно с интересом посмотрят. Правда, придётся в очередной раз отодвинуть всю очередь претендентов в полусреднем весе. Главное попасть в нужные даты — Макгрегор заявил, что по контракту у него есть бой в апреле 2027-го, за месяц до этого закончится Рамадан, то есть это не очень удобное время для Махачева.

Противостояние Макгрегора с Исламом точно реальнее, чем было ещё два-три месяца назад, оно возможно , но, повторюсь, для этого должно многое сойтись. В первую очередь нужна победа Конора, а на бумаге шансов пока маловато. Даже Ислам говорил об этом: «Возвращение Макгрегора — это хорошо для UFC. Это громкое имя в нашем виде спорта. Что до поединка, то у него непростой соперник. Холлоуэй против Конора — я думаю, Макс может выиграть в этом бою».

И тем не менее в ММА всё случается, и ситуация меняется крайне быстро, так что почему бы и нет?