Шлеменко не стареет! Шторм дебютировал в АСА с досрочной победы

Несмотря на почтенный спортивный возраст, легендарный Александр Шлеменко не только отказывается уходить на пенсию, но и продолжает искать новые спортивные вызовы. К сожалению, с UFC у Шторма так и не срослось, зато в России он ищет себя в новых лигах. Сегодня Шлеменко дебютировал в одном из самых конкурентных российских промоушенов — АСА, куда перебрался после двух поражений от Белаза Ковалёва в RCC. Соперником ветерана должен был стать Рамазан Эмеев, однако тот получил травму, и на замену вышел ровесник Шлеменко, 42-летний болгарин Никола Дипчиков.

Было интересно посмотреть, как покажет себя Шлеменко на новом уровне. Многие сомневались, остался ли у него порох после неудачной дилогии с Белазом. Увы, даже на Шторма влияет возраст: есть ощущение, что ещё пять лет назад Александр легко разбирался с противниками уровня Белаза. Впрочем, сегодняшний оппонент, казалось, вполне подходит Шлеменко по стилю, если учитывать, что Дипчиков тоже возрастной и любит зарубиться в стойке. А на руках переиграть Шторма очень тяжело, особенно если ты не превосходишь его в скорости и реакции.

Первый раунд получился ярким и конкурентным. Шлеменко включал коронные бэкфисты, отлично работал на дистанции и старался контролировать центр клетки. Он казался максимально уверенным и нацеленным на нокаут. Дипчиков выглядел тоже бодро: быстро восстановился после тяжёлого пропущенного удара, успел провести тейкдаун и выцеливал голову россиянина. Оба ветерана демонстрировали хорошую скорость и взрывную работу на руках — зрители явно были довольны. Но всё время не покидало ощущение, что схватка должна закончиться досрочно.

И второй раунд стал последним. Сначала россиянин и болгарин долго рубились в клинче у сетки, упорно работали коленями и кулаками. Потом Александру это надоело, он развернулся и пошёл в центр клетки, абсолютно не боясь, что Дипчиков может набежать сзади. Начался новый размен, и Шторм внезапно встретил соперника идеальным лоу-киком, которым буквально срубил Николу. Александр оказался сверху, нанёс пару ударов, после чего накинул удушающий приём. Дипчиков не стал испытывать судьбу и быстро сдался. Есть 68-я победа Шлеменко в профессиональных ММА!