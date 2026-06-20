«Хочу драться за пояс». Шлеменко реально может стать чемпионом АСА в 42 года?

В Омске на «G-Drive Арене» состоялся масштабный турнир ACA 204. Возглавил его легендарный омский боец Александр Шлеменко, который дебютировал в промоушене против болгарского нокаутёра Николы Дипчикова. Дебют получился более чем успешным: Шторм «задушил» опытного соперника во втором раунде, а после боя заговорил о титульных перспективах.

К подписанию Шлеменко в АСА многие отнеслись скептически, и предпосылки для этого были. Александру уже 42 года, в трёх последних поединках он дважды проиграл Владиславу Ковалёву: согласитесь, перспективы контракта с АСА при таких вводных не самые позитивные? Но, конечно, когда речь заходит об Александре, какие-то стандартные расклады перестают работать. Шторма многие списывают ещё со времён трёх поражений подряд в Bellator в 2018 году. С тех пор прошло восемь лет, а Шлеменко всё ещё один из ведущих бойцов страны . Был у него неудачный период и в 2022 году, когда Шторм проиграл Магомеду Исмаилову и Александру Иличу, проведя между этими поражениями ничейный поединок с Клебером Соузой, и тогда Александра тоже провожали на пенсию. Но после него Шлеменко выдал серию из пяти побед, в том числе взяв реванш у Александра Илича и Анатолия Токова.

Так что Шлеменко – уникальный боец, которого, кажется, не берёт возраст и который после неудачных периодов возвращается ещё сильнее и злее. И в поединке с Николой Дипчиковым в клетке действительно был другой Шлеменко, нежели в боях с Ковалёвым: заряженный, мотивированный, агрессивный – и это в 42 года.

Изначально Шторм должен был встретиться на АСА 204 с Рамазаном Эмеевым – экс-бойцом UFC. Эта ремарка для тех, кто думает, что Шторму специально дали на съедение другого ветерана, который ещё и старше Александра. Дипчиков стал запасным вариантом после того, как Эмеев получил травму и выбыл. Шлеменко же был готов провести бой и с Рамазаном.

Александр Шлеменко Фото: RCC MMA

Дипчиков, безусловно, возрастной боец, но при этом крайне опасный. Из 23 побед 20 он одержал нокаутами – и это просто фантастическая статистика. Причём Никола не просто набивал рекорд где-то у себя в Болгарии в поединках с ноунеймами: Дипчиков выступает в лиге ещё с тех времён, когда она носила название АСB. Никола передрался со всеми топовыми бойцами промоушена, в том числе бился в поединке за временный пояс против Магомедрасула Гасанова.

Так что риски у Шлеменко в этом поединке были, и Шторм несколько раз неприятно пропускал от Дипчикова. Однако в остальном Александр провёл очередной классный бой: с фирменным точным бэкфистом, которым едва не уронил Николу, с размашистыми плотными оверхендами, с постоянным давлением и, конечно, с ярким финишем: лоу-кик, которым Шлеменко сбил болгарина с ног, был эталонным.

После боя Шторм говорил о важности своей победы, о том, что финишировал опасного нокаутёра, который уже давно стал крепким бойцом лиги, и что хотел бы подраться за пояс. Несостоявшийся поединок Шлеменко с Эмеевым действительно называли претендентским, в руководстве лиги говорили, что победитель будет претендовать на титул. Увы, с Эмеевым Шторм не подрался, но это не его проблема. Александру дали другого соперника, он с ним справился, и справился уверенно.

Хватает ли этого для получения титульника? Вряд ли. Приходит новый боец, проводит один поединок, пусть даже с рейтинговым соперником, побеждает и дерётся за пояс – не самая логичная ситуация для промоушена. Однако здесь важно отметить несколько моментов. Шлеменко не просто боец, а настоящая легенда: у него огромное имя, за которое, в общем-то, его и подписали в лигу, у него колоссальный опыт. Вряд ли такому бойцу нужно проводить серию претендентских поединков, что-то кому-то доказывать по несколько раз. Шторм уже доказал всё на АСА 204: он в лиге, он в хорошей форме, и он готов к титульнику .

Плюс не стоит забывать, что пояс сейчас свободен. Главная звезда дивизиона и многолетний доминирующий чемпион Магомедрасул Гасанов ушёл в UFC, так что лига нуждается в новом звёздном чемпионе. И кому, как не Шлеменко, давать шанс занять его место ? Конечно, не факт, что Александр этим шансом воспользуется, в лиге полно серьёзных соперников, у которых тоже есть титульные притязания. Но то, что Александр сейчас самое большое имя в дивизионе – это факт. И, кажется, в руководстве промоушена хотят использовать это имя по полной: в лиге заинтересованы в титульнике для Шлеменко, а как он себя в нём проявит, будет зависеть только от него. Выиграть один конкретный поединок даже с серьёзным соперником Шлеменко по силам, он это только что доказал. Так что кто знает, возможно, под конец года Александр в свою коллекцию титулов и наград добавит ещё и чемпионский пояс АСА.

«Александр Шлеменко порадовал и удивил. Многие в него не верили. До боя я говорил, если он хочет выиграть у Дипчикова, ему придётся подключить борьбу. Вы не верили. Вот увидели. Мне интересно увидеть титульный бой Александра. Пояс вакантный. Если ему давать титульный шанс, то это громкий поединок. Что ни говори, он сейчас удосрочил опасного соперника, который роняет людей. Заглядывать и торопиться не будем», — сказал президент АСА Магомед Бибулатов.