UFC в Белом доме оказался хуже турнира MVP? Разбираемся в цифрах

Начало недели ознаменовалось большим турниром UFC Freedom 250, который прошёл в Белом доме. Шикарные декорации, ощущение чего-то исторического, финиши во всех семи боях, болельщики получили удовольствие — что ещё нужно для того, чтобы назвать уникальный турнир успешным? Пожалуй, только хорошие цифры просмотров и другие метрики того, что событие получило нужный отклик.

Если со спортивными итогами UFC в Белом доме и последствиями этих результатов всё более-менее понятно, то с показателями на ТВ и остальным всё посложнее. Для начала вспомним, какие были ожидания от ивента. Дана Уайт высказался смело: «Для фанатов UFC по всему миру это будет уникальный опыт. Мы ожидаем, что турнир UFC в Белом доме соберёт не меньше зрителей, чем Супербоул ». Супербоул — финальный матч сезона НФЛ и, пожалуй, главное спортивное событие года в США. К тому же этот ивент сопряжён с другими сферами: в перерыве могут дать концерты мегазвёзд вроде Рианны или Эминема, а 30-секундный рекламный ролик в паузе по ходу трансляции обходится примерно в $ 7 млн. И самое важное — просмотры. Супербоул в феврале 2026 года посмотрели чуть больше 125 млн зрителей. Можете представить, какой замах взял Уайт.

Первые цифры озвучил комментатор Джо Роган спустя два дня после завершения турнира. Он выдал в медиапространство безумную цифру: «Я не знаю, какой общий итог по суммарным просмотрам этого турнира на данный момент, но, по-моему, в понедельник там было примерно 150 млн. Это было в понедельник. То есть это за ночь после турнира и за понедельник, когда люди, которые не смотрели этот турнир изначально, всё-таки посмотрели, потому что услышали о нём. Но с понедельника до сегодняшнего дня могло посмотреть ещё 50-60 млн людей».

То есть по версии Рогана UFC удалось превзойти Супербоул, но при этом не было источников, которые давали бы приблизительные цифры по просмотрам ивента. Позднее сама платформа Paramount+ отчиталась о просмотрах турнира, и цифры оказались в разы меньше, чем сказал Роган — 17 млн зрителей суммарно, а средняя аудитория составила 8,2 млн. Это данные по США и Латинской Америке . Если брать только Штаты, то немного скромнее — 15,26 млн суммарно и 7 млн в среднем. Ожидается, что позже ещё раскроют данные по другим регионам, однако есть большие сомнения, что в итоге будет достигнута отметка в 150 млн.

Дана Уайт Фото: Chris Graythen/Getty Images

Не забываем при этом, что транслировался турнир полностью по подписке Paramount. Была возможность показать ивент также бесплатно на CBS (соглашение UFC и Paramount предусматривало, что некоторые ивенты будут транслировать там для привлечения новой аудитории), но по какой-то причине решили этого не делать. Тем не менее числа, показанные турниром, – самые крупные в истории Paramount, если брать только события, шедшие в прямом эфире .

Сами по себе показатели хорошие в любом случае, однако есть два момента. Во-первых, Дана Уайт и остальные в очередной раз перегрели ожидания, в том числе заявляя о конкуренции с Супербоулом. Комбинация «17 млн зрителей + исторический турнир, который никто и никогда не повторит», звучит лучше, чем «17 млн зрителей + исторический турнир, но показатели в 7,5 раз ниже, чем у Супербоула». Дана обжигался так с UFC 300, но продолжил это делать. Однако и понять можно — так он тоже привлёк внимание к ивенту. Во-вторых, посыпались сравнения с турниром лиги Most Valuable Promotions, совладельцем которой является Джейк Пол.

Там сразу заявляли, что перебьют UFC в Белом доме. Что в итоге? Те же 17 млн на пике и средняя аудитория в 12,4 млн. В США среднее значение — 9,3 млн зрителей. В любом случае превышает показатели, которые есть у UFC. Джейк Пол тут же отметился постом в социальных сетях: «Первый турнир против 329-го. Ну и где вы, UFC?»

Но без нюансов не обойтись. 17 млн MVP – это пиковая аудитория во время главного боя Ронда Роузи — Джина Карано. У Paramount это просто общий охват по США и Латинской Америке, однако пиковых значений не раскрыли . То есть корректно сравнивать только средние значения по США, и тут MVP лучше. Но есть другой интересный момент — у Netflix, где транслировался MVP, 325 млн платных подписчиков по всему миру, а у Paramount – только 80 млн. В процентном соотношении UFC выигрывает, но надо отметить, что задача по привлечению новых подписчиков на Paramount (если такая была) провалилась. Хотя в вакууме цифры показали хорошие — помним, что это ещё и без Европы и Австралии .

При всём этом за плечами MVP сейчас только один турнир, у UFC их за последний месяц было четыре, а через три недели состоится возвращение Конора Макгрегора, и это тоже соберёт большие просмотры. И нельзя забывать, что ММА остаётся нишевым спортом и привлекать новых зрителей не так просто. Так что основной проблемой UFC в Белом доме остаётся лишь несоответствие ожиданий и итоговых цифр просмотров . Плюс были убытки по продажам билетов и издержкам, однако тут в целом все знали и заявляли, что UFC останется в приличном минусе, но зато сделали историческое событие. Часть затрат удалось отбить — например, продажи мерча превысили предыдущий рекорд в два раза.

Такой грандиозный ивент в любом случае останется единичной историей, как и положено. Уайт уже заявил, что больше за такое не возьмётся: «Я не могу это себе позволить. Мы ни за что не сможем повторить это снова. Я никогда больше не буду проводить турниры в «Сфере», и мы больше никогда не будет проводить такие турниры». Но зато на следующий год могут провести особый ивент для военных. Ждём?