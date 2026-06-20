В UFC не пускает предвзятое отношение? Гончаров покорил Уайта, но остался в России

19 июня в Омске на «G-Drive Арене» прошёл большой турнир – АСА 204. Интерес вызывало не только главное событие вечера. Ещё случилось громкое возвращение в лигу – в клетку вышел Евгений Гончаров. Простой продлился практически два года. Боец столкнулся с Хадисом Ибрагимовым, что должно было стать серьёзной проверкой на прочность. В итоге Гончаров доминировал на протяжении всего поединка, выглядел максимально уверенно . И одержал совершенно заслуженную победу единогласным решением судей. Для Евгения этот триумф стал восьмым подряд, поэтому продолжают ходить активные разговоры, что он может отправиться за океан. Правда, по словам самого россиянина, пока это под большим вопросом.

Последнее поражение Гончарова датируется февралём 2020 года. Тогда россиянин уступил Мухумату Вахаеву сабмишеном. После этого Евгений собрался и начал улучшать статистику. На данный момент профессиональный рекорд бойца составляет приличные 23-3, 1 NC . А серия из побед достигла отметки в восемь успешных поединков. На этом отрезке от рук Гончарова страдали Антон Вязигин (дважды), Даниэль Омельянчук, Тони Джонсон, Вахаев (получилось взять реванш), Алихан Вахаев и Адам Богатырёв. А накануне всё это получилось подкрепить победой в противостоянии с Ибрагимовым.

Стоит отметить, что Евгения сватают в UFC довольно давно. Он действительно имеет отличную статистику. А ещё даже в противостояниях, которые в итоге добираются до судейского решения, выглядит ярко. Но и без этого в копилке тяжеловеса 10 досрочных побед. А ещё Гончаров – очень умный боец для этого дивизиона . Он редко спешит, старается буквально разбирать оппонентов. И на фоне парней, которые любят зарубаться, это зачастую выглядит выигрышным фактором. Евгений умеет в нужный момент поработать на очки, однако никто не отменяет и того, что «инстинкт убийцы» у него в крови.

Евгений Гончаров Фото: ACA MMA

Сага с возможным переходом Гончарова в UFC вспыхнула с новой силой в августе прошлого года. Тогда Сергей Павлович проводил свой поединок на турнире UFC Fight Night 257. В главном бою вечера он одолел Вальдо Кортес-Акосту. А после завершения поединка решил уделить большое внимание своему товарищу – Евгению. Гончаров вышел в клетку, а Десантник обратился к президенту лучшего промоушена на планете: «Дана, можешь дать шанс парню подраться в UFC? Думаю, ты не пожалеешь!»

Позже стало известно, что Гончаров даже вёл активные переговоры с организацией. К сожалению, успехом они не увенчались. А всё потому, что россиянина сгубило предвзятое отношение: «В эти два года я восстанавливался, травмы были, было психологическое опустошение. Я пытался подписаться в UFC, но не удалось мне это сделать. Вроде бы всю жизнь шёл, однако получил свой шанс слишком поздно и по определённым критериям не прошёл. Как-нибудь расскажу на подкасте подробнее, но я буквально одной ногой уже был в UFC. Как я понимаю, Мик Мейнард ко мне отнёсся предвзято, однако все остальные были готовы меня взять. И даже Дана с теплотой говорил и был готов меня взять . У нас была личная беседа после боя Сергея Павловича в Шанхае».

Гончарову 39 лет. Да, это солидный возраст. Но для тяжеловесов он означает самый расцвет. А ведь ситуация в этом дивизионе в UFC не самая простая. Конечно, в топе полно крутых парней, которые активно сражаются в чемпионской гонке. Но пониже… Там настоящая пропасть. И реально мощных бойцов откровенно не хватает. Поэтому Евгений мог бы стать для тяжёлого веса глотком свежего воздуха. Хочется верить, что победа над Ибрагимовым приблизит россиянина к заветной цели. Своими выступлениям он действительно заслужил шанс.