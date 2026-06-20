Тяжёлые травмы лица и долгое лечение. Как там Топурия после поражения?

Главный итог турнира UFC в Белом доме — Джастин Гейджи разнёс Илию Топурию и отобрал у него титул чемпиона организации в лёгком весе. На пятый раунд Матадор выходить либо не смог, либо не захотел. Александр, старший брат Илии, жестом показал, что бой не продолжится. Позже объяснял: «Он был готов умереть, чтобы выиграть этот бой. Для вас это Эль Матадор. А для меня это мой младший брат. Я обязан был остановить бой».

Сам Илия публично отметился лишь одним комментарием (и убрал строку с рекордом из описания профиля в социальных сетях) : «Джастин, поздравляю. Ты сказал, что оставишь след на моём лице… и ты это сделал. В первом раунде ты лишил меня зрения на правый глаз, а к концу второго — уже и на левый. Никаких оправданий. У меня был один из лучших тренировочных лагерей в жизни. Я вышел в отличной форме, подготовленным и готовым. Прошлая ночь была твоей. Такова природа этого спорта. Слава и боль идут рука об руку. Я восстановлюсь. Отдохну. И вернусь сильнее, мудрее и гораздо опаснее. И поверь мне, наша история с тобой ещё далека от завершения. У нас будет реванш».

Подробнее остановимся на глазах. Дана Уайт на пресс-конференции после турнира заявил, что выглядит всё так, будто у Илии перелом орбитальной кости (она же — глазница). Позже появилась информация от журналиста Ирати Прата, что переломов нет, однако уже через несколько часов он же сообщил, что всё же есть небольшой перелом. Портал ABC через день дал инсайд о переломе обеих орбитальных костей, но без смещения, что позволяет обойтись без операции . Также отмечалось, что Топурии рекомендовали несколько месяцев отдыха, регулярные осмотры и постепенное возвращение к тренировкам.

Выглядело всё довольно жутко ещё после боя, а затем в телеграм-канале выложили фото Илии из больницы со ссылкой на подписчика. По словам менеджера Топурии, серьёзных травм боец не получил , а первое, что спросил Илия при встрече: «Фанаты насладились боем? Шикарный бой, нет?»

Илия Топурия после боя с Джастином Гейджи Фото: Из личного архива Илии Топурии

Друг Топурии и известный телеведущий Пабло Мотос тоже высказался о состоянии спортсмена и добавил новой информации — о переломе носа : «Сегодня утром я был с Илией. У него переломы обеих глазниц и носа. Ему оказали медицинскую помощь, но он до сих пор не мог нормально открыть глаза. Позже мы обсуждали наши планы на лето, шутили, и Топурия сказал одну фразу, которая мне очень понравилась. Он посмотрел на меня почти закрытыми глазами и сказал: «Чемпионы, когда падают, то падают с размахом». Илия уже смотрит в будущее. Также он сказал мне: «Я бы очень хотел провести реванш с Гейджи в Испании».

Что касается официальной информации, то по итогам ивента Топурия получил обязательный отдых в течение 60 дней из-за поражения техническим нокаутом и потенциальное отстранение на 180 дней или до получения разрешения от челюстно-лицевого хирурга. Таким образом, велика вероятность того, что Илия не вернётся в октагон до начала 2027 года, и это в лучшем случае. А скорее всего, отсутствовать экс-чемпион будет около года.

В спортивном плане Топурия потерял тоже немало. Помимо титула в лёгком весе и чистого рекорда, Илия лишился потенциального поединка с Исламом Махачевым и уже не поднимется в полусредний вес за третьим поясом, как минимум в обозримом будущем. В рейтинге pound-for-pound Топурия опустился на пятую строчку. После возвращения Матадору придётся многое навёрстывать.