Возрастные чемпионы тормозят UFC. Когда мы увидим звёзд в клетке?

В UFC – тренд на возрастных чемпионов. Минувшие выходные лишь подтвердили этот тезис. Джастин Гейджи в блестящем стиле разбил Илию Топурию и завоевал титул в лёгком весе. И всё это – в 37 лет. Конечно, все восприняли ситуацию с восторгом. Во-первых, испано-грузинский боец успел прилично достать всех своими высказываниями, которые лишь нужно было подтвердить в клетке. И сделать это не получилось. Во-вторых, под занавес карьеры американец всё-таки добился заветной цели. Но есть у всего этого и подводные камни. Возрастных чемпионов в организации становится всё больше. А титульные поединки проводятся всё реже.

Сейчас в UFC лишь один молодой чемпион – Джошуа Ван . Ему – 24. А теперь можно загибать пальцы, когда мы смотрим на возраст других обладателей титула. Петру Яну – 33, Александру Волкановски – 37, Гейджи – 37, Исламу Махачеву – 34, Шону Стрикленду – 35, Карлосу Ульбергу – 35, Тому Аспиналлу – 33. Молодых людей в этом списке, откровенно говоря, нет. Как и нет тех, кто дерётся постоянно, активничает и часто выходит в клетку. Более того, с возрастом становится намного сложнее избегать травм, неприятных повреждений. Поэтому многие вынуждены отсиживаться между своими поединками достаточно долгий промежуток времени. А теперь можно разобрать практически каждого.

Например, Ян очень часто после своих поединков занимается здоровьем. В 2024-м и 2025-м он проводил по два поединка. Но тогда на кону не стояло так много. Теперь же он – чемпион. И форсировать события не собирается от слова «совсем». Предыдущий выход в клетку датируется декабрём прошлого года. Сейчас – июнь. И даже близко организация не объявляла, когда Пётр выйдет защищать свой чемпионский пояс. Мераб Двалишвили постоянно борется со своими «болячками», Шон О’Мэлли только подрался, у Умара Нурмагомедова назначен бой. Вот и получается, что увидеть Яна в клетке можно будет в конце года – при лучших раскладах.

Пётр Ян Фото: RCC MMA

Волкановски свой поединок в 2026 году уже провёл. 1 февраля столкнулся с Диего Лопесом. И победил его в реванше единогласным судейским решением. Не особо придаёт оптимизма то, что с 2024-го Александр бьётся исключительно раз в году. И есть опасения, что история повторится. Конечно, Мовсар Евлоев очень ждёт свой шанс. Однако есть ощущение, что его заставят провести ещё один поединок в рамках чемпионской гонки. А Волкановски пока наберётся сил, окончательно восстановится и придёт в себя. Вряд ли кто-то сильно удивится, если в клетку Александр в следующий раз выйдет только в 2027 году.

Гейджи тоже пока не планирует возвращаться в октагон. Причём говорит об этом открыто. Он только-только подрался с Илией Топурией. И в 2026 году это уже второй его поединок. Кроме того, Джастин уже возрастной. Поэтому он заявил, что не рассчитывает оказаться в октагоне в этом году. И шанс на это – мизерный: «Я уже дрался дважды в этом году, и очень редко вы видите меня дважды за год, так что шанс, что я вообще рассмотрю возможность снова драться в этом году, с учётом того, через что я прошёл, очень, очень, очень маленький . Мне нужен отдых».

Джастин Гейджи Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Зато следующий чемпион порадует нас совсем скоро. Махачев будет проводить первую защиту титула в полусреднем весе. Этот поединок пройдёт на турнире UFC 330, запланированном на 16 августа. А соперником Ислама станет 28-летний талантливый ирландец – Иан Гарри. При этом дальше быстрого возвращения в клетку ждать не стоит. Да, в 2025 году россиянин успел провести два поединка. Но там был не самый статусный оппонент в лице Ренато Мойкано. А после Дастина Порье в 2024-м Махачев восстанавливался достаточно долго. Вот и теперь Ислам не станет форсировать события, можно практически не сомневаться.

Стрикленд – ещё один парень, который пытается драться часто. Но после поединка с Хамзатом Чимаевым ему, кажется, придётся взять длительную паузу. И в 2026 году мы его вряд ли увидим. «Придётся это переварить», — написал Стрикленд в социальной сети X, перечислив повреждения: разрыв акромиально-ключичного сустава второго типа, расширенный SLAP-разрыв пятого типа, а также частичный надрыв вращательной манжеты плеча с тендинозом. По данным атлетической комиссии Нью-Джерси, Стрикленд отстранён на неопределённый срок в связи с полученными травмами.

А два оставшихся дивизиона – в совсем сложном положении. Карлос Ульберг только недавно праздновал победу над Иржи Прохазкой. Вот только теперь он выйдет в клетку очень не скоро. В апреле новозеландец уже называл сроки своего восстановления. И выглядели они не особенно оптимистично: «Работать в UFC PI просто потрясно. Очень рад прогрессу в реабилитации. Мы готовились к операции, думая, что восстановление займёт от шести до восьми месяцев . Но знаете, судя по тому, как идут дела сейчас, прошла всего неделя, а мы уже неплохо продвинулись. Думаю, у нас всё получается, организм восстанавливается очень быстро. Врачи довольны, как и сотрудники UFC PI. Очень приятно, что мы можем тесно сотрудничать с UFC PI и получать необходимое лечение. В целом, думаю, мы просто поражены тем, что операция прошла хорошо. Её сделали быстро и качественно, а затем сразу же приступили к реабилитации. Полагаю, всё будет в порядке».

Не совсем понятно, что в ближайшее время будет делать Аспиналл. Во-первых, он продолжает восстанавливаться после повреждения глаза. Во-вторых, у Тома непростые отношения с руководством UFC. Поэтому многие говорят, что британец может вообще больше не выступить в лучшей лиге на планете. Рассматриваются варианты с переходом в профессиональный бокс. Тем временем Алекс Перейра и Сириль Ган рассчитывают провести реванш. Один поединок за временный чемпионский пояс они уже провели. Иными словами, будущее Аспиналла туманно.

Возрастные чемпионы все свои шансы и результаты абсолютно заслужили. Они выкладывались на максимум, чтобы оказаться на вершине. Однако приходится признавать, что динамика от этого существенно падает. А фанатам хотелось бы видеть суперзвёзд и титульные противостояния почаще.