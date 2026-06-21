Уникальный финиш в дебютном бою. Магомедов с шумом ворвался в UFC

В ночь на 21 июня в Лас-Вегасе на арене «Apex» прошёл турнир UFC Fight Night 279. В рамках основного карда ивента в промоушене дебютировал Муртазали Магомедов, соперником которого стал Мелсик Багдасарян, выступающий в организации с 2021 года.
После недолгой перестрелки в стойке, в которой Магомедов успел разбить Багдасаряну нос, бойцы оказались на канвасе — Муртазали оформил тейкдаун, очень легко заправил ноги и попытался выйти на удушающий со спины. Багдасарян первую попытку сабмишена заблокировал, но позиция была проигрышной. Магомедов позволил сопернику слегка провернуться в захвате, а затем Багдасарян внезапно сдался. Всего спустя 77 секунд с начала поединка. На объявлении результата зафиксировали победу дебютанта редчайшим приёмом — твистером.
В истории UFC так до Магомедова побеждали только трижды, это делали Брайс Митчелл, Корейский Зомби и Дэ’Мон Блэкшир. Муртазали — четвёртый, но если разобраться, то Магомедов победил шотландским твистером. И такого в UFC никто не делал. Вышеперечисленная тройка побеждала классическим твистером, приёмом, который придумал Эдди Браво. Придя из вольной борьбы он просто адаптировал захват оттуда для джиу-джитсу, благодаря чему стало возможным воздействие на позвоночник соперника.
Муртазали Магомедов проводит шотландский твистер
Фото: Chris Unger/Zuffa LLC
Во время проведения твистера одной ногой контролируется нога соперника, под мышкой одной руки нужно зажать голову оппонента, а второй рукой и туловищем выкручивать шею и позвоночник. Шотландский твистер появился благодаря Стиви Рэю и Джеку Гранту. Это модифицированная версия классического твистера. В этом случае нужен боди-лок (замок ногами на туловище оппонента), а когда оппонент начинает проворачиваться и пытается встать, то его голову надо завести себе под мышку, после чего начать скручивание — приём позволяет воздействовать на позвоночник. Опасно, но очень эффективно, терпеть такое воздействие очень тяжело. Так что Магомедов, по сути, сделал то, чего в UFC ещё никому не удавалось.
После боя Муртазали прокомментировал триумф: «Я надеялся, что он повернётся ко мне и я сделаю [твистер]. Это очень хороший оппонент, я хочу выступать активно, я всегда готов. Полулёгкий дивизион почти умирает, давайте снова сделаем его великим!» Затем Магомедов рассказал, что приём готовил специально, даже отрабатывал непосредственно перед боем, а научил его этому Аскар Аскаров, бывший боец UFC.
Муртазали Магомедов
Фото: Chris Unger/Zuffa LLC
Яркий и уникальный финиш принёс Муртазали ещё и $ 100 тыс. бонуса за лучшее выступление вечера. К слову, прозвище у Магомедова — Хайлайт. Теперь у 26-летнего уроженца Дагестана, выступающего под флагом Кыргызстана, 11-0 в карьере, а все победы добыты досрочно (пять нокаутов, шесть сабмишенов). Перспективы для полулегковеса открываются очень неплохие, и сам Магомедов явно демонстрирует, что с амбициями у него всё хорошо. Остаётся следить — возможно, мы увидели дебют потенциально новой звезды UFC.