«Боюсь, я забуду своё имя». У спасителя бокса большие проблемы со здоровьем

Турки Аль аш-Шейх — главное лицо профессионального бокса последних лет. Его имя прочно ассоциируется практически с любым большим боем, который вы посмотрели за последние три года: Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд, дилогия Александра Усика и Тайсона Фьюри, дилогия Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола, Наоя Иноуэ — Дзюнто Накатани и другие чуть менее громкие поединки с участием Райана Гарсии, Девина Хейни и остальных. Саудовский функционер стал спасителем бокса, фанаты которого устали от того, что чемпионы избегают друг друга — Турки Аль аш-Шейх решил эту проблему большими деньгами.

Но, как выяснилось, у Турки сейчас есть и гораздо более серьёзные проблемы, помимо капризных боксёров. Об этом он сам упомянул, говоря, что хотел бы помирить Дану Уайта с боксёрскими промоутерами: «Я постараюсь в ближайшее время организовать встречу с моими братьями Даной Уайтом, Ником Ханом, Фрэнком Уорреном, Эдди Хирном и моими партнёрами и друзьями DAZN, чтобы примирить их и устроить революцию в боксе. Надеюсь, что у меня получится и фанаты увидят, как из дымохода поднимется белый дым. Хочу сделать это до того, как потеряю память. Боюсь, что к 2028 или 2029 году я забуду своё имя ».

В 2015 году у Турки Аль аш-Шейха диагностировали сразу несколько форм онкологических заболеваний, и с тех пор он проходит постоянное лечение, какое-то время из-за этого жил в США. В прошлом году также сообщалось об опухоли мозга, которая расположена возле гипофиза и может влиять на память функционера , о чём он сам, по сути, и говорит. Это самый серьёзный вид болезни из тех, что диагностировали у Турки.

Турки Аль аш-Шейх Фото: Al Bello/Getty Images

В 2024 году саудовский инвестор в интервью DAZN признавался, что за последние пять лет у него было очень много проблем со здоровьем, и в том числе по этой причине он стремится устроить как можно больше крупных поединков . Поддержку функционеру уже выразил Райан Гарсия: «Турки, мне больно слышать, через что ты проходишь. Твоя страсть к боксу, усилия, которые ты прилагаешь, они уже сами по себе революционные. Они не проигнорированы – как минимум мной. Ты – боец! Ты – чемпион и член Зала славы бокса».

Влияние Турки Аль аш-Шейха на бокс сложно переоценить. Дана Уайт выделял своего партнёра на фоне боксёрских промоутеров: «Когда вы посмотрите на то, что сделал Турки Аль аш-Шейх, то поймёте, что потребовались деньги Саудовской Аравии, чтобы провести бои, о которых вы никогда не думали и только мечтали. Это первый человек, который снова инвестирует в бокс. Все остальные лишь забирают с этого деньги, не вкладываясь вновь. Это похоже на распродажу каждый раз, когда промоутеры устраивают какое-то мероприятие. «Давайте возьмём как можно больше денег и сбежим». А Турки на самом деле реинвестирует в спорт, и мне это интересно».

Турки Аль аш-Шейх и Дана Уайт Фото: TKO Worldwide LLC via Getty Images

Эдди Хирн называл Турки королём безумия и заявлял, что тот делает всё, что захочет, и для сотрудничества нужно принимать эти правила игры. Благодаря Аль аш-Шейху удалось нивелировать многие разногласия между промоутерами, боксёрами, бродкастерами и другими заинтересованными сторонами. Функционер при поддержке правительства Саудовской Аравии вкладывал и вкладывает большие деньги, привлекает топовых боксёров на внушительные контракты, но что будет без него?

Безусловно, отлично, что Турки настолько сильно любит бокс, что готов засыпать всех деньгами, однако это порождает и зависимость . Когда Саудовская Аравия берёт паузу и не проводит больших турниров, то в боксе – очень скудный на большие события календарь, так как проблемы разногласий возвращаются. Поэтому Турки Аль аш-Шейх говорит и о своеобразном саммите боксёрских боссов, чтобы ликвидировать эти трудности и помочь организовать единую систему, которая будет прозрачнее и поможет в дальнейшем развивать спорт и проводить крупные поединки. Получится или нет, сложно сказать, пока слишком много внутренних конфликтов, связанных с приходом Даны Уайта в бокс.

Времени у Турки Аль аш-Шейха, судя по его словам, не очень много, это печально для бокса. Вряд ли в правительстве Саудовской Аравии найдётся другой такой энтузиаст. Тем более что, по инсайдам The Athletic, там уже не очень довольны вложениями Турки в бои, считают их неоправданно большими. Есть риск, что бокс ждут тёмные времена, когда главный инвестор отойдёт от дел.