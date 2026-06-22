UFC Баку: Шара Буллет против трюкача из Бразилии и ещё 4 поединка с участием россиян. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

27 июня в Баку, Азербайджан, пройдёт турнир UFC Fight Night 280. В главном событии вечера встретятся топовые легковесы Рафаэль Физиев и Мануэль Торрес.

В соглавном бою турнира в октагон вернётся Шарабутдин Магомедов, он же Шара Буллет, а биться он будет с бразильцем Мишелем Перейрой.

В рамках основного карда свои поединки проведут Икрам Алискеров и Абусупьян Магомедов. Их соперниками станут Брунно Феррейра и Михал Олексейчук соответственно.

Кроме того, в Баку выступит Андрей Пуляев. Ему предстоит встретиться с Нурсултоном Рузибоевым.

А яркий полутяжеловес Абдул-Рахман Яхьяев попробует одержать третью победу подряд — у него в соперниках Джулиус Уокер.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.