UFC Баку: Шара Буллет против трюкача из Бразилии и ещё 4 поединка с участием россиян. LIVE

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27 июня в Баку, Азербайджан, пройдёт турнир UFC Fight Night 280. В главном событии вечера встретятся топовые легковесы Рафаэль Физиев и Мануэль Торрес.
В соглавном бою турнира в октагон вернётся Шарабутдин Магомедов, он же Шара Буллет, а биться он будет с бразильцем Мишелем Перейрой.
В рамках основного карда свои поединки проведут Икрам Алискеров и Абусупьян Магомедов. Их соперниками станут Брунно Феррейра и Михал Олексейчук соответственно.
Кроме того, в Баку выступит Андрей Пуляев. Ему предстоит встретиться с Нурсултоном Рузибоевым.
А яркий полутяжеловес Абдул-Рахман Яхьяев попробует одержать третью победу подряд — у него в соперниках Джулиус Уокер.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
🔮 Бадаев: Шара Буллет победит Мишеля Перейру, тот уже прошёл свой пик
«Это очень хорошее решение матчмейкеров. Шара Буллет и Мишель Перейра — два нестандартных и ярких ударника, которые действуют в самобытной манере, демонстрируют зрелище. И они гарантировано дадут это зрелище в очном поединке. Шара Буллет свежее, Шара мотивированнее. Перейра в последних боях много проигрывал, хотя до этого у него была серьёзная серия из побед.
Такое ощущение, что сейчас Перейра свой пик прошёл. Шара Буллет набирает обороты. Плюс Шара сделал выводы из своего поединка с Майклом Пейджем. Думаю, сейчас Шара должен забирать — база тайского бокса, агрессия, молодость, ударная мощь сделают своё дело. Шара победит», — сказал Бадаев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
🔥 Официальный постер к турниру UFC в Баку с Рафаэлем Физиевым и Шарой Буллетом
Фото: Пресс-служба UFC
🏆 «Было честью подраться с чемпионом дважды». Физиев поздравил Гейджи с титулом
«Это честь для меня — подраться с чемпионом дважды. Это были 30 минут крутой зарубы. Очень рад его победе!» — написал Физиев на своей странице в социальной сети.
Где смотреть турнир UFC в Баку
Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 280 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🤔 Царукян: Шара Буллет никогда не будет чемпионом в UFC
«Он никогда не будет чемпионом [в UFC]. Просто будет закатывать хорошие бои, делать шоу. Его будут ставить в основном [на турниры] в Абу-Даби, в Азербайджане. Довольно эпатажный, зрелищный боец. Может в топ-10 будет, удержится. Без борьбы очень тяжело удержаться [в топе] и стать чемпионом», — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале «ВПИСКА».
Дата и время турнира UFC в Баку
Турнир UFC Fight Night 280 пройдёт 27 июня, в субботу, в Баку. Это второй в истории турнир UFC на территории Азербайджана. Начало ивента — в 16:00 по московскому времени, основной кард стартует в 19:00 мск.
😈 Шара Буллет назвал лицемером Мишеля Перейру за поддержку Израиля
«В моих глазах он лицемер, потому что выходить после поединка и поднимать флаг Израиля, который устроил геноцид на глазах миллиардов людей, устроил геноцид в Газе — детей, женщин… И он именно в этот момент, когда всё это происходит и весь мир это осуждает, поднимает флаг Израиля, а потом после поединка идёт спасать собак от наводнения в Бразилии.
Даже, честно сказать, если бы он реально за собак беспокоился — другое дело. А он на этом просто лайки набирает. Просто спасает собак, хочет в социальных сетях хайп набрать, набрать лайки. У него самые популярные видео знаешь какие? Это как он спасал собак. Спасатель собак.
Его, когда наводнение в Дагестане было, не хватало, честно говоря», — рассказал Шара Буллет в видео для YouTube-канала Red Corner MMA.
Полный кард турнира UFC в Баку
Основной кард:
Рафаэль Физиев — Мануэль Торрес;
Шара Буллет — Мишель Перейра;
Назим Садыхов — Матеус Камило;
Асу Алмабаев — Чарльз Джонсон;
Икрам Алискеров — Бруно Феррейра:
Абусупьян Магомедов — Михал Олексейчук.
Предварительный кард:
Фарман Хасанов — Эрик Нолан;
Абдул-Рахман Яхьяев — Джулиус Уокер;
Нурсултон Рузибоев — Андрей Пуляев;
Каан Офли — Хавьер Рейес;
Даниил Донченко — Теодор Берггрен;
Бекзат Алмахан — Жан Мацумото;
Тахир Абдуллаев — Джефферсон Насименто.