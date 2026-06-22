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UFC Баку, бой Шара Буллет — Мишель Перейра, 27 июня 2026 года, прямая онлайн-трансляция, где смотреть, полный кард

UFC Баку: Шара Буллет против трюкача из Бразилии и ещё 4 поединка с участием россиян. LIVE
Яхья Гасанов
UFC Баку
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Возглавляет ивент Рафаэль Физиев.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

27 июня в Баку, Азербайджан, пройдёт турнир UFC Fight Night 280. В главном событии вечера встретятся топовые легковесы Рафаэль Физиев и Мануэль Торрес.

UFC 2026. UFC Fight Night 280, Баку, Азербайджан
Рафаэль Физиев — Мануэль Торрес
27 июня 2026, суббота. 21:30 МСК
Рафаэль Физиев
Не началось
Мануэль Торрес

В соглавном бою турнира в октагон вернётся Шарабутдин Магомедов, он же Шара Буллет, а биться он будет с бразильцем Мишелем Перейрой.

UFC 2026. UFC Fight Night 280, Баку, Азербайджан
Шарабутдин Магомедов — Мишель Перейра
27 июня 2026, суббота. 20:30 МСК
Шарабутдин Магомедов
Не началось
Мишель Перейра

В рамках основного карда свои поединки проведут Икрам Алискеров и Абусупьян Магомедов. Их соперниками станут Брунно Феррейра и Михал Олексейчук соответственно.

UFC 2026. UFC Fight Night 280, Баку, Азербайджан
Бруно Феррейра — Икрам Алискеров
27 июня 2026, суббота. 19:30 МСК
Брунно Феррейра
Не началось
Икрам Алискеров
UFC 2026. UFC Fight Night 280, Баку, Азербайджан
Абусупьян Магомедов — Михал Олексейчук
27 июня 2026, суббота. 21:00 МСК
Абусупьян Магомедов
Не началось
Михал Олексейчук

Кроме того, в Баку выступит Андрей Пуляев. Ему предстоит встретиться с Нурсултоном Рузибоевым.

UFC 2026. UFC Fight Night 280, Баку, Азербайджан
Нурсултон Рузибоев — Андрей Пуляев
27 июня 2026, суббота. 17:15 МСК
Нурсултон Рузибоев
Не началось
Андрей Пуляев

А яркий полутяжеловес Абдул-Рахман Яхьяев попробует одержать третью победу подряд — у него в соперниках Джулиус Уокер.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

У Шары Буллета интересный соперник:
Шанс мечты для Пирата из России. Шара Буллет берёт дивизион на абордаж
Шанс мечты для Пирата из России. Шара Буллет берёт дивизион на абордаж
Где смотреть турнир UFC в Баку Дата и время турнира UFC в Баку Полный кард турнира UFC в Баку
Live Яхья Гасанов

🔮 Бадаев: Шара Буллет победит Мишеля Перейру, тот уже прошёл свой пик

«Это очень хорошее решение матчмейкеров. Шара Буллет и Мишель Перейра — два нестандартных и ярких ударника, которые действуют в самобытной манере, демонстрируют зрелище. И они гарантировано дадут это зрелище в очном поединке. Шара Буллет свежее, Шара мотивированнее. Перейра в последних боях много проигрывал, хотя до этого у него была серьёзная серия из побед.

Такое ощущение, что сейчас Перейра свой пик прошёл. Шара Буллет набирает обороты. Плюс Шара сделал выводы из своего поединка с Майклом Пейджем. Думаю, сейчас Шара должен забирать — база тайского бокса, агрессия, молодость, ударная мощь сделают своё дело. Шара победит», — сказал Бадаев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

12:32 Яхья Гасанов

🔥 Официальный постер к турниру UFC в Баку с Рафаэлем Физиевым и Шарой Буллетом

Фото: Пресс-служба UFC

11:53 Яхья Гасанов

🏆 «Было честью подраться с чемпионом дважды». Физиев поздравил Гейджи с титулом

«Это честь для меня — подраться с чемпионом дважды. Это были 30 минут крутой зарубы. Очень рад его победе!» — написал Физиев на своей странице в социальной сети.

11:51 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир UFC в Баку

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 280 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

11:51 Яхья Гасанов

🤔 Царукян: Шара Буллет никогда не будет чемпионом в UFC

«Он никогда не будет чемпионом [в UFC]. Просто будет закатывать хорошие бои, делать шоу. Его будут ставить в основном [на турниры] в Абу-Даби, в Азербайджане. Довольно эпатажный, зрелищный боец. Может в топ-10 будет, удержится. Без борьбы очень тяжело удержаться [в топе] и стать чемпионом», — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале «ВПИСКА».

11:50 Яхья Гасанов

Дата и время турнира UFC в Баку

Турнир UFC Fight Night 280 пройдёт 27 июня, в субботу, в Баку. Это второй в истории турнир UFC на территории Азербайджана. Начало ивента — в 16:00 по московскому времени, основной кард стартует в 19:00 мск.

11:50 Яхья Гасанов

😈 Шара Буллет назвал лицемером Мишеля Перейру за поддержку Израиля

«В моих глазах он лицемер, потому что выходить после поединка и поднимать флаг Израиля, который устроил геноцид на глазах миллиардов людей, устроил геноцид в Газе — детей, женщин… И он именно в этот момент, когда всё это происходит и весь мир это осуждает, поднимает флаг Израиля, а потом после поединка идёт спасать собак от наводнения в Бразилии.

Даже, честно сказать, если бы он реально за собак беспокоился — другое дело. А он на этом просто лайки набирает. Просто спасает собак, хочет в социальных сетях хайп набрать, набрать лайки. У него самые популярные видео знаешь какие? Это как он спасал собак. Спасатель собак.

Его, когда наводнение в Дагестане было, не хватало, честно говоря», — рассказал Шара Буллет в видео для YouTube-канала Red Corner MMA.

11:49 Яхья Гасанов

Полный кард турнира UFC в Баку

Основной кард:

Рафаэль Физиев — Мануэль Торрес;
Шара Буллет — Мишель Перейра;
Назим Садыхов — Матеус Камило;
Асу Алмабаев — Чарльз Джонсон;
Икрам Алискеров — Бруно Феррейра:
Абусупьян Магомедов — Михал Олексейчук.

Предварительный кард:

Фарман Хасанов — Эрик Нолан;
Абдул-Рахман Яхьяев — Джулиус Уокер;
Нурсултон Рузибоев — Андрей Пуляев;
Каан Офли — Хавьер Рейес;
Даниил Донченко — Теодор Берггрен;
Бекзат Алмахан — Жан Мацумото;
Тахир Абдуллаев — Джефферсон Насименто.

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