Турнир UFC в Баку с Физиевым и Шарой, российский десант в PFL. Главные бои недели

Наступает новая неделя, которая подарит любителям единоборств много интересных противостояний. В мире ММА можно выделить азербайджанский турнир UFC, где выступят Рафаэль Физиев, Шара Буллет, Икрам Алискеров и многие другие. Также особого внимания заслуживает ивент PFL, в карде которого проведут поединки многие российские бойцы. А в боксе состоится большой бой в первом среднем весе: непобеждённые Ксандер Зайас и Джарон Эннис подерутся за два чемпионских пояса. Мог случиться и бой Флойда Мейвезера с Майком Замбидисом, но у американца вновь всплыли проблемы и поединок, похоже, отменился.

27 июня. Рафаэль Физиев – Мануэль Торрес

В Баку состоится большой турнир UFC. В главном событии выступит 11-й номер рейтинга лёгкого веса Рафаэль Физиев, который разделит клетку с Мануэлем Торресом. Физиев год назад уже возглавлял первый азербайджанский турнир лучшей лиги мира, тогда он судейским решением победил чилийского проспекта Игнасио Бахамондеса. С тех пор Рафаэль провёл только один поединок, уступив в феврале этого года нокаутом Маурисио Руффи. В целом, у Физиева четыре поражения в пяти последних боях, но Рафаэль из тех бойцов, чьи поединки всегда вызывают зрительский интерес, тем более на турнире в Азербайджане. Соперником Физиева станет ещё один боец, рвущийся в рейтинг – Мануэль Торрес. Мексиканцу 31 год, он идёт с рекордом 5-1 в UFC, а единственное поражение потерпел от того же Бахамондеса. Но Мануэль уже успел закрыть его двумя победами нокаутами и теперь получил один из главных шансов в карьере.

27 июня. Шарабутдин Магомедов – Мишель Перейра

В со-главном событии азербайджанского турнира UFC ожидается очень яркий и зрелищный поединок, во всяком случае таким он видится на бумаге. В октагон возвращается Шара Буллет, чьи бои не оставляют зрителей равнодушными: Шарабутдин уже успел покорить фанатов UFC своим ярким образом и не менее яркими выступлениями. Единственное поражение в карьере от Майкла Пейджа Магомедов оставил в прошлом, закрыв его зрелищной победой над Марком-Андре Баррио. Теперь Буллету предстоит поединок с не менее запоминающимся бойцом – Мишелем Перейрой. Бразилец закатывает в клетке настоящее шоу: например, любит добивать лежащего соперника ударом после сальто, может забежать на сетку и выбросить супермен-панч – стиль у Перейры по-настоящему безумный. В его поединках никогда не бывает скучно, так что противостояние бразильца с Шарой Буллетом видится самым интригующим в карде всего турнира.

27 июня. Икрам Алискеров – Бруно Феррейра

На турнире в Баку свой поединок проведёт российский средневес Икрам Алискеров. В 2024 году Икрам с одним поражением в карьере от Хамзата Чимаева рискнул и заменил того же Чимаева в поединке против Роберта Уиттакера. Победа сулила Алискерову большие титульные перспективы, но справиться с бывшим чемпионом UFC на коротком уведомлении Икрам не сумел. Теперь Алискеров заново строит путь на вершину: российский боец одержал две победы и готов продлить серию на турнире в Азербайджане. В соперниках у Алискерова будет крепкий Бруно Феррейра. Бразильский Халк идёт с рекордом 14-3 и умеет закатывать зрелищные бои: из 14 победных поединков только один бой Феррейры добрался до судейского решения.

27 июня. Андрей Пуляев – Нурсултон Рузибоев

В карде азербайджанского турнира UFC выступит ещё один российский средневес Андрей Пуляев. Он разделит клетку с Нурсултоном Рузибоевым из Узбекистана. Андрей Пуляев – ученик Александра Шлеменко, который попал в UFC через Претендентскую серию Даны Уайта. Но в лучшей лиге мира у Сибирской пули дела складываются с переменным успехом. В дебюте Андрей уступил Кристиану Лерою Данкану, который сейчас набрал ход и занимает 13-ю строчку в рейтинге среднего веса. После этого Пуляев нокаутировал Ника Клейна, но в последнем поединке уступил судейским решением Атебе Готье – тому самому устрашающему проспекту, которого называют вторым Нганну. С рекордом 1-2 в лиге Андрей вновь получил непростой вызов в лице Нурсултона Рузибоева. У опытного бойца из Узбекистана 36 побед при девяти поражениях, в UFC он идёт с рекордом 4-1, в том числе выиграв два последних поединка. Пуляеву важно проявить себя в бою с Рузибоевым, потому что поражение вполне может стоить ему контракта с лигой.

Андрей Пуляев Фото: Chris Unger/Getty Images

27 июня. Абдул-Рахман Яхьев — Джулиус Уокер

В Баку также выступит один из самых ярких и опасных полутяжеловесов. Абдул-Рахман Яхьяев, выступающий под флагом Турции, встретится с Джулиусом Уокером. На счету Яхьяева, который попал в UFC лишь в прошлом году, уже две досрочные победы. Сначала он финишировал Рафаэля Серкейру за 33 секунды, а потом за три минуты разобрал Брендсона Рибейро. С рекордом 9-0 Яхьяев идёт за новым финишем. Джулиус Уокер в UFC провёл три боя и проиграл в двух из них. Вполне вероятно, что Абдул-Рахман может прервать пребывание американца в UFC.

Абдул-Рахман Яхьев Фото: Jeff Bottari/Getty Images

27 июня. Дмитрий Кудряшов – Хасан Юсефи

В Москве на «ЦСКА Арене» состоится турнир по кулачным боям IBA Bare Knuckle. Особый интерес вызывает дебютный поединок на голых кулаках топового российского боксёра Дмитрия Кудряшова, который состоится в рамках турнира. Кудряшов разделит ринг с Хасаном Юсефи. В последние годы Дмитрий в основном был сосредоточен на выставочных боксёрских поединках, но в 40 лет решил попробовать себя в кулачке. В соперниках у него будет опытный иранец Хасан Юсефи — бывший чемпион AMC Fight Nights Global. У Хасана, в отличие от Кудряшова, уже есть опыт кулачных боёв: в его активе один победный поединок в лиге BKFC.

В ночь с 27 на 28 июня. Ксандер Зайас – Джарон Эннис

В США состоится большой вечер профессионального бокса, в главном событии которого пройдёт поединок сразу за два титула чемпиона мира. Обладатель поясов WBA и WBO в первом среднем весе Ксандер Зайас разделит ринг с мощным Джароном Эннисом, который после чемпионства в полусреднем весе покоряет новую весовую категорию. Бой интригует тем, что у обоих боксёров идеальные послужные списки. 23-летний пуэрториканец Зайас довольно быстро стал звездой дивизиона: он дебютировал в боксе в 2019 году, за это время провёл 23 поединка, во всех одержал победы и завоевал два чемпионских пояса. Но сохранить их будет сложно, потому что Эннис – звезда мирового уровня. Джарон сносит одного соперника за другим, и мало кто вообще доходит с ним до судейского решения: в активе Энниса 35 побед в 35 поединках, в 31 из них он оформил нокауты.

Ксандер Зайас Фото: Al Bello/Getty Images

В ночь с 27 на 28 июня. Саламат Исбулаев – Эй Джей Макки

В Сан-Диего (США) состоится масштабный турнир PFL. В главном событии вечера выступит непобеждённый российский полулегковес Саламат Исбулаев. Саламат идёт с впечатляющим рекордом 12-0, более того, все 12 поединков он закончил досрочно – девять нокаутов и три сабмишена. В PFL он успел дебютировать в феврале этого года, нокаутировав финалиста прошлогоднего Гран-при организации Хесуса Пинедо. Теперь Саламат получил ещё один серьёзный поединок против Эй Джея Макки. Макки – опытный американский боец. В активе Эй Джея есть победа в Гран-при Bellator, в финале которого он выигрывал Патрисио Фрейре. У Макки солидный рекорд 24-2, и победа над таким бойцом может принести Исбулаеву титульный поединок.

В ночь с 27 на 28 июня. Александр Шаблий – Альфи Дэвис

На турнире PFL в США выступит российский легковес Александр Шаблий, которому предстоит провести поединок против Альфи Дэвиса. Шаблий не дрался с сентября 2024 года: тогда он в большом поединке проиграл Усману Нурмагомедову. Пауза затянулась, в том числе из-за проваленного Александром допинг-теста и дисквалификации. Изначально Александр должен был выступить ещё на турнире в марте этого года, но тогда его бой Айкоданом Дуке был отменён. Сейчас в соперниках у Шаблия более серьёзный боец – победитель прошлогоднего Гран-при лиги Альфи Дэвис. Дэвис в прошлом году уже неприятно удивил российских фанатов, победив в финале Гаджи Рабаданова, так что лёгкой прогулки у Александра не предвидится. В последнем поединке Дэвис претендовал на чемпионский пояс, но проиграл Усману Нурмагомедову, так что, получается, оба бойца выходят в клетку после поражений от Нурмагомедова.

В ночь с 27 на 28 июня. Хасан Магомедшарипов – Джошуа Уимс

В прелимах турнира PFL тоже не обойдётся без российского представительства. Так, в клетку выйдет младший брат Забита Магомедшарипова – Хасан Магомедшарипов. Пока Забит готовится к возвращению в спорт и схватке по джиу-джитсу на ACBJJ, его брат продолжает успешно развивать карьеру в ММА. У Хасана идеальный рекорд 10-0, семь побед он одержал досрочно. Очередным соперником Магомедшарипова станет американец Джошуа Уимс. У Уимса за плечами есть опыт выступлений в UFC, правда, в лучшей лиге мира он провёл всего один поединок, проиграв сабмишеном Кристиану Родригесу. Всего в активе Джошуа 11 побед при четырёх поражениях.