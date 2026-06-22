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Камару Усман — Дрикус дю Плесси, 19 июля 2026 года, Усман переходит в средний вес, следующий бой, кто соперник, дата

Вместо боя с Махачевым титульный забег в другом весе. Камару Усман получил соперника
Яхья Гасанов
Камару Усман
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Будет биться с другим экс-чемпионом.

В конце 2025 года, когда Ислам Махачев стал чемпионом UFC в полусреднем весе, имя Камару Усмана внезапно всплыло в титульной гонке. Новоиспечённый обладатель пояса обозначил нигерийца в качестве потенциального соперника: «Почему я назвал Усмана? Он самое громкое имя в полусреднем весе. Он защищал пояс и сейчас находится в хорошей позиции. Он победил Бакли, который тоже входит в число претендентов». Да и сам Камару хотел этот бой, продвигая противостояние бывшего лидера P4P с новым королём.

Махачев будет защищать пояс в августе:
Махачев идёт по стопам Хабиба? Ислама ждёт защита титула против яркого ирландца
Махачев идёт по стопам Хабиба? Ислама ждёт защита титула против яркого ирландца

Звучало интересно, Махачев лоббировал эту кандидатуру практически в каждом интервью, но аргументы против оказались слишком весомыми — у Усмана была одна победа в последних четырёх боях, а в рейтинге полусреднего веса он откатился к концу десятки. В то же время появились более явные претенденты: Иан Гарри, Майкл Моралес, Карлос Пратес. Стало понятно, что продвинуть бой Махачев — Усман практически нереально, и на этом фоне появился другой вариант для Камару.

В ночь с 18 на 19 июля бывший чемпион возглавит турнир UFC Fight Night 281 в Оклахоме, а его соперником станет Дрикус дю Плесси, который тоже совсем недавно носил на талии пояс. И да, это поединок в средней весовой категории. В конце 2013 года, на заре карьеры, у Усмана был бой в промежуточном весе, а дебют в среднем дивизионе состоялся совсем недавно — в октябре 2023-го Нигерийский кошмар на коротком уведомлении дал очень тяжёлый бой Хамзату Чимаеву. Теперь, похоже, состоится полноценный переход в средний вес.

Камару Усман

Камару Усман

Фото: Alex Goodlett/Getty Images

Для Усмана это достаточно неплохой размен — вместо титульника с Махачевым он получил возможность сразу же ворваться в титульную гонку в другом дивизионе. Дю Плесси занимает вторую строчку в рейтинге, выше него только Чимаев и чемпион Шон Стрикленд. С обоими у Камару есть история, и в случае победы над дю Плесси ему могут дать бой с одним из них. Чимаеву Усман уступил, но очень многие утверждали, что в пяти раундах Борз вполне мог устроиться на поражение. А Стрикленда Камару побеждал больше девяти лет назад в полусреднем весе.

Для дю Плесси вариант тоже хороший. У Усмана большое имя – точно больше, чем у Нассурдина Имавова, Брендана Аллена и Кайо Борральо, которые входят в топ-5 среднего веса. Победа над Камару, который, как оказалось, всё ещё в порядке, даст больше в титульной гонке. И само по себе противостояние выглядит интересным и интригующим. Дю Плесси не так давно начал его раскручивать, обвиняя оппонента в том, что тот не подписывает контракт: «Кое-кто маленький согласился на бой, однако подписать контракт не так просто, когда знаешь, что подписываешься только на шоу-чек. Умно — да. Страшно — определённо. Простите, люди, анонс затягивается дольше ожидаемого, но с моей стороны все подписано и скреплено печатью уже некоторое время назад».

Дрикус дю Плесси

Дрикус дю Плесси

Фото: Geoff Stellfox/Getty Images

Как показал бой Дрикуса с Чимаевым, ключи к победе у Усмана есть. И успех откроет перед Камару возможности, которых у него не было в пиковые годы — поединок за второй титул. В UFC только 11 человек брали пояса в двух весовых категориях, Усман за «выслугу лет» тоже заслужил попытку. Но вызов всё равно тяжелейший.

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