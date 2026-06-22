Вместо боя с Махачевым титульный забег в другом весе. Камару Усман получил соперника

В конце 2025 года, когда Ислам Махачев стал чемпионом UFC в полусреднем весе, имя Камару Усмана внезапно всплыло в титульной гонке. Новоиспечённый обладатель пояса обозначил нигерийца в качестве потенциального соперника: «Почему я назвал Усмана? Он самое громкое имя в полусреднем весе. Он защищал пояс и сейчас находится в хорошей позиции. Он победил Бакли, который тоже входит в число претендентов». Да и сам Камару хотел этот бой, продвигая противостояние бывшего лидера P4P с новым королём.

Звучало интересно, Махачев лоббировал эту кандидатуру практически в каждом интервью, но аргументы против оказались слишком весомыми — у Усмана была одна победа в последних четырёх боях, а в рейтинге полусреднего веса он откатился к концу десятки . В то же время появились более явные претенденты: Иан Гарри, Майкл Моралес, Карлос Пратес. Стало понятно, что продвинуть бой Махачев — Усман практически нереально, и на этом фоне появился другой вариант для Камару.

В ночь с 18 на 19 июля бывший чемпион возглавит турнир UFC Fight Night 281 в Оклахоме, а его соперником станет Дрикус дю Плесси, который тоже совсем недавно носил на талии пояс . И да, это поединок в средней весовой категории. В конце 2013 года, на заре карьеры, у Усмана был бой в промежуточном весе, а дебют в среднем дивизионе состоялся совсем недавно — в октябре 2023-го Нигерийский кошмар на коротком уведомлении дал очень тяжёлый бой Хамзату Чимаеву. Теперь, похоже, состоится полноценный переход в средний вес.

Камару Усман Фото: Alex Goodlett/Getty Images

Для Усмана это достаточно неплохой размен — вместо титульника с Махачевым он получил возможность сразу же ворваться в титульную гонку в другом дивизионе . Дю Плесси занимает вторую строчку в рейтинге, выше него только Чимаев и чемпион Шон Стрикленд. С обоими у Камару есть история, и в случае победы над дю Плесси ему могут дать бой с одним из них. Чимаеву Усман уступил, но очень многие утверждали, что в пяти раундах Борз вполне мог устроиться на поражение. А Стрикленда Камару побеждал больше девяти лет назад в полусреднем весе.

Для дю Плесси вариант тоже хороший. У Усмана большое имя – точно больше, чем у Нассурдина Имавова, Брендана Аллена и Кайо Борральо, которые входят в топ-5 среднего веса. Победа над Камару, который, как оказалось, всё ещё в порядке, даст больше в титульной гонке. И само по себе противостояние выглядит интересным и интригующим. Дю Плесси не так давно начал его раскручивать, обвиняя оппонента в том, что тот не подписывает контракт: «Кое-кто маленький согласился на бой, однако подписать контракт не так просто, когда знаешь, что подписываешься только на шоу-чек. Умно — да. Страшно — определённо. Простите, люди, анонс затягивается дольше ожидаемого, но с моей стороны все подписано и скреплено печатью уже некоторое время назад».

Дрикус дю Плесси Фото: Geoff Stellfox/Getty Images