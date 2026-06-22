Бесконечные проблемы Флойда Мейвезера. Звезда теряет и деньги, и бои

2026 год для Флойда Мейвезера проходит под знаком нарастающих долгов, появления разного рода проблем и попыток вернуться на ринг, чтобы заработать и хотя бы частично отбиться от всего этого. Получается пока, мягко говоря, плохо. Но и виноват в этом в первую очередь сам Флойд, сложно разглядеть в нём жертву обстоятельств.

Небольшой экскурс в предыдущие новости о проблемах Мейвезера : судится с Showtime, утверждая, что Эл Хэймон присвоил $ 340 млн, неудачно вложился в недвижимость, попав на мошенническую схему, и потерял $ 402 млн, получил арест на имущество от Федеральной налоговой службы США, есть задолженности за аренду частного джета, элитной квартиры и неоплаченный счёт на $ 1,4 млн за ювелирные изделия. Плюс долги на $ 1 млн по алиментам. Более того, Флойд едва не получил судебный иск от Netflix за заявления, что поединок с Мэнни Пакьяо будет выставочным, а не профессиональным. И вдобавок, как выяснилось, финансовый менеджер Флойда Джона Рекниц обманул боксёра, и теперь Мейвезер готовит иск на $ 175 млн. Бонус — обвинения по двум уголовным статьям за крупную кражу и выписку фальшивого чека. Впечатляющий набор, и это явно только то, что просочилось в прессу.

Сам спортсмен реагирует на всё философски: «Ложь и негативные новости всегда распространяются быстрее, чем правда. Так уж устроено. Несчастные люди любят плохие новости. Мне нравятся истории, которые, по их мнению, должны сломить самое сильное существо на земле — чернокожего мужчину. В конце концов, то, что моё имя остаётся в СМИ, — это моё имя остаётся в СМИ. Внимание — это внимание. Люди продолжают говорить, люди продолжают смотреть, и это внимание продолжает создавать возможности. Я сосредоточен на том, на чём всегда был сосредоточен: на семье, накоплении капитала из поколения в поколение и на том, чтобы не лезть в дела других людей, которые меня не касаются. Так что, пожалуйста, продолжайте публиковать посты. Больше блогов — больше лжи… Бесплатное продвижение, и я с радостью приму любую публикацию!»

С боями у Флойда тоже беда. Выставочный поединок с Майком Тайсоном переезжал с даты на дату этой весной, а потом внезапно выяснилось, что встреча должна состояться осенью 2026 года. С Пакьяо Мейвезер метался от профессионального боя к выставочному, пока не выяснилось, что за это тоже могут наказать иском . Пакьяо подтверждал, что если Флойд откажется от поединка, то возникнет много проблем с Netflix. Ну и про бой с Майком Замбидисом, судя по всему, можно забыть. Во-первых, он изначально противоречил контракту Флойда на поединок с Пакьяо. Во-вторых, тоже были скачки по датам, а когда они прекратились и назначили 27 июня, то противостояние всё равно висело в воздухе. Из-за конфликта с налоговой службой Мейвезера могли не выпустить из страны, а стримингового партнёра (в лице DAZN) удалось согласовать только 10 дней назад.

Флойд Мейвезер и Майк Замбидис Фото: Candice Ward/Getty Images

Казалось бы, что всё урегулировано, но возникла новая проблема — промоутерская компания CSI Entertainment подала в суд на Мейвезера . Сумма иска — $ 4,65 млн. Отмечается, что компания приобрела эксклюзивные права на трансляцию боёв Флойда против Майка Тайсона и Мэнни Пакьяо и уже выплатила управляющей компании Мейвезера аванс в размере $ 4,5 млн, а самому боксёру лично были переданы $ 150 тыс. После получения этих денег Флойд объявил о поединке с Замбидисом. Сейчас CSI пытается и деньги вернуть, и через суд заблокировать возможность Мейвезеру биться в Греции на этой неделе. К слову, почти два месяца назад издание ESPN давало инсайд, что спортсмен уже получил авансы за все три запланированных боя (Замбидис, Тайсон, Пакьяо). Из материалов иска CSI известно, что Флойд должен был получить $ 14 млн за бой с Тайсоном и $ 35 млн + 20% – от продаж PPV за реванш с Пакьяо.

Также указывается, что у боксёра была возможность провести промежуточный поединок только в том случае, если Тайсон не выйдет на бой до 30 ноября. В итоге сейчас подвис поединок Мейвезера в Афинах. Официально об отмене пока не сообщалось, но при этом DAZN уже удалил бой из своего расписания, а крупнейший билетный оператор Ticketmaster официально прекратил продажу билетов на этот бой . Прямо сейчас вероятность того, что Флойд всё же проведёт встречу с Замбидисом, очень мала.

Удивительно выходит. Мейвезер (помним, что его прозвище — Деньги) сколотил огромное состояние за свою карьеру, однако не сумел ни правильно им распорядиться, ни окружить себя правильными людьми, которые помогут это сделать. Потрясающая финансовая безграмотность вперемешку с наивностью (?), отчасти высокомерием и безответственностью. Результат — множество многомиллионных исков, колоссальные потери и отчаянные попытки быстро заработать боями .

Возможно, это только начало падения Флойда. Мы видели немало боксёров, которые по окончании карьеры стремительно растрачивают свой капитан. Есть шансы, что Мейвезер в итоге сумеет поправить положение. Правда, для этого и образ жизни нужно будет вести немного иной, и договорённости соблюдать.