Непобеждённый брат Забита возвращается. Где он пропадал и на что способен?

В ночь с 27 на 28 июня в Сан-Диего, США, состоится большой турнир лиги PFL, в карде которого выступят в том числе и российские бойцы. В предварительных поединках в клетку после двухлетнего простоя вернётся Хасан Магомедшарипов – младший брат Забита Магомедшарипова. Ему предстоит бой против американца Джошуа Уимса.

Конечно, фамилия Магомедшарипов в мире смешанных единоборств в первую очередь связана с Забитом. Старший из братьев в своё время был одним из самых перспективных и зрелищных бойцов полулёгкого дивизиона UFC. Забит одержал в лучшей лиге мира шесть побед в шести боях, забрал пять бонусов, но так и не получил заветный титульный поединок. Долгие простои, связанные со срывами поединков, пустые обещания руководства UFC и травмы вынудили его оставить бои. Последний поединок Магомедшарипов провёл в ноябре 2019 года, победив в Москве Келвина Каттара – и с тех пор не выступал. Совсем скоро Забит собирается дебютировать в схватке по правилам грэпплинга на турнире ACBJJ, однако это, конечно, немного другая история.

Удивительно, но в декабре 2019 года, спустя месяц после заключительного боя старшего Магомедшарипова, в смешанных единоборствах дебютировал младший – Хасан. В детстве у него были проблемы с поведением, поэтому его, как и старшего брата, отдали в школу-интернат единоборств. Уже потом Забит вышел на международный уровень, а брат, конечно, всегда был рядом. Поэтому младший Магомедшарипов получил отличную базу и набрался опыта в работе с настоящими звёздами смешанных единоборств: он тренировался с Эдди Альваресом, Марлоном Мораесом и многими другими топовыми бойцами. Также вместе с братом выступал в качестве спарринг-партнёра Фрэнки Эдгара, помогая ему готовиться к поединкам с Жозе Альдо и Максом Холлоуэем. Хасан тренировался под руководством иностранных специалистов Марка Генри и Рикардо Алмейды: Алмейда, например, был тренером и у Забита, а Хасану помогал подтягивать джиу-джитсу.

Конечно, с такой базой и с таким опытом к моменту профессионального дебюта Хасан был многообещающим бойцом. Позже Магомедшарипов вернулся в Дагестан, где стал тренироваться с бойцами школы Абдулманапа Нурмагомедова. Он рассказывал, что спарринговал и с Исламом Махачевым.

Ислам Махачев и Хасан Магомедшарипов Фото: Из личного архива Хасана Магомедшарипова

Профессиональную карьеру Хасан начал в России, выступал в различных лигах, в том числе в AMC Fight Nights. За год он набил неплохой рекорд 5-0, четыре раза финишировав своих соперников. Отличные выступления в совокупности со связями и громкой фамилией позволили Хасану оказаться в Bellator: в 21 год он уже дебютировал в одной из сильнейших лиг мира. В Bellator Магомедшарипов выступал уже не так часто, как в России, однако с тем же успехом. За три года Хасан одержал ещё пять побед, в трёх оформил финиши и серьёзно заявил о себе.

Правда, бой против Тайлера Мэтисона был на данный момент последним в карьере младшего Магомедшарипова – а состоялся он в июне 2024 года. То есть Хасан не дрался два года, чем напоминает брата. Как рассказывал он сам, в Bellator в январе 2025 года должен был состояться его бой, но он получил травму плеча и долго восстанавливался. А за время его отсутствия лига, с которой у него был контракт, официально перестала существовать. Большинство бойцов Bellator перебрались в PFL, что, собственно, планировал сделать и Хасан. В новой организации он должен был дебютировать ещё в ноябре 2025 года, однако поединок так и не состоялся. И только сейчас Магомедшарипов-младший возвращается к боям.

Братья Магомедшариповы Фото: Из личного архива Хасана Магомедшарипова

Стоит ли говорить, что такой серьёзный простой сказывается на бойцах? Да, Хасан не просиживал всё это время, а тренировался, но всё же соревновательная практика – совершенно другой уровень, нежели тренировки, даже с самыми топовыми спарринг-партнёрами. Плюс неизвестно, как Хасан восстановился после травмы, из-за которой в том числе и возник столько долгий перерыв в карьере.

Впрочем, младшему Магомедшарипову только 25 лет – идеальный возраст для развития и для покорения новых вершин. У него, как и у старшего брата, за плечами база ушу-саньда, при этом Хасан очень неплох в боксе. Настолько неплох, что его тренеры ещё перед дебютом в ММА предлагали ему строить карьеру именно в боксе.

Хасан Магомедшарипов Фото: Brian Lawless/Getty Images

А ещё нужно отметить, что Магомедшарипов-младший хорош в борьбе и джиу-джитсу и пользуется своими преимуществами в этом гораздо активнее, чем старший брат. Если Забит запомнился фанатам в первую очередь яркими и зрелищными поединками в стойке, своей ударной техникой, то Хасан показывает себя как более универсальный боец. Он может не менее зрелищно зарубиться в стойке с присущими для Магомедшариповых эффектными и эффективными киками – в моментах он очень напоминает Забита, особенно на фоне внешнего сходства. Но при этом Хасан не стесняется заходить в борьбу и разбирать соперников там: четыре победы из 10 он одержал именно сабмишенами.

И эта универсальность должна помочь ему добиться тех высот, до которых не добрался Забит. Понятно, что пока рано их сравнивать, всё-таки старший Магомедшарипов долгое время выступал в UFC, и там его никто так и не сумел победить. Однако у Хасана всё впереди. За плечами уже огромный опыт работы со многими топовыми бойцами мира, в активе идеальный рекорд 10-0 и большие перспективы.