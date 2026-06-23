Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЧМ-26: рекорд Месси, взлёт Бразилии, вылет Турции
Смотреть трансляцию
14:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

UFC Баку, когда турнир, дата и время, где смотреть, прямой эфир, кто показывает, полный кард, кто дерётся, прогнозы

UFC в Баку изобилует боями россиян. Наших парней ждут важнейшие поединки
Сергей Сорокин
UFC в Баку изобилует боями россиян
Комментарии
Разбираемся, где смотреть топовый ивент.

Дата и время турнира UFC Баку

27 июня в Баку, Азербайджан, пройдёт турнир UFC Fight Night 280 – второй в истории на территории Азербайджана. Начало ивента – в 16:00 мск, основной кард стартует в 19:00.

В главном событии вечера встретятся топовые легковесы Рафаэль Физиев и Мануэль Торрес.

UFC 2026. UFC Fight Night 280, Баку, Азербайджан
Рафаэль Физиев — Мануэль Торрес
27 июня 2026, суббота. 21:30 МСК
Рафаэль Физиев
Не началось
Мануэль Торрес

В соглавном бою турнира в октагон вернётся Шарабутдин Магомедов, он же Шара Буллет, а биться он будет с бразильцем Мишелем Перейрой.

UFC 2026. UFC Fight Night 280, Баку, Азербайджан
Шарабутдин Магомедов — Мишель Перейра
27 июня 2026, суббота. 20:30 МСК
Шарабутдин Магомедов
Не началось
Мишель Перейра

В рамках основного карда свои поединки проведут Икрам Алискеров и Абусупьян Магомедов. Их соперниками станут Брунно Феррейра и Михал Олексейчук соответственно.

UFC 2026. UFC Fight Night 280, Баку, Азербайджан
Бруно Феррейра — Икрам Алискеров
27 июня 2026, суббота. 19:30 МСК
Брунно Феррейра
Не началось
Икрам Алискеров
UFC 2026. UFC Fight Night 280, Баку, Азербайджан
Абусупьян Магомедов — Михал Олексейчук
27 июня 2026, суббота. 21:00 МСК
Абусупьян Магомедов
Не началось
Михал Олексейчук

Кроме того, в Баку выступит Андрей Пуляев. Ему предстоит встретиться с Нурсултоном Рузибоевым.

UFC 2026. UFC Fight Night 280, Баку, Азербайджан
Нурсултон Рузибоев — Андрей Пуляев
27 июня 2026, суббота. 17:15 МСК
Нурсултон Рузибоев
Не началось
Андрей Пуляев

А яркий полутяжеловес Абдул-Рахман Яхьяев попробует одержать третью победу подряд – у него в соперниках Джулиус Уокер.

Прямая трансляция UFC Баку

Посмотреть трансляцию турнира UFC Баку можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC Баку

Основной кард

Предварительный кард

  • Фарман Хасанов — Эрик Нолан;
  • Абдул-Рахман Яхьяев — Джулиус Уокер;
  • Нурсултон Рузибоев — Андрей Пуляев;
  • Каан Офли — Хавьер Рейес;
  • Даниил Донченко — Теодор Берггрен;
  • Бекзат Алмахан — Жан Мацумото;
  • Тахир Абдуллаев — Джефферсон Насименто.

Материалы о турнире и его главных звёздах

Самые интересные статьи о звёздах предстоящего турнира:
UFC Баку: Шара Буллет против трюкача из Бразилии и ещё 4 поединка с участием россиян. LIVE
Live
UFC Баку: Шара Буллет против трюкача из Бразилии и ещё 4 поединка с участием россиян. LIVE
Эффектный и харизматичный, но… Почему у Физиева не получилось стать звездой Эффектный и харизматичный, но… Почему у Физиева не получилось стать звездой
Шанс мечты для Пирата из России. Шара Буллет берёт дивизион на абордаж Шанс мечты для Пирата из России. Шара Буллет берёт дивизион на абордаж

Прогноз на бои турнира UFC Баку

Асланбек Бадаев поделился ожиданиями от боя между россиянином Шарабутдином Магомедовым по прозвищу Шара Буллет с бразильцем Мишелем Перейрой.

«Это очень хорошее решение матчмейкеров. Шара Буллет и Мишель Перейра — два нестандартных и ярких ударника, которые действуют в самобытной манере, демонстрируют зрелище. И они гарантированно дадут это зрелище в очном поединке. Шара Буллет свежее, Шара мотивированнее. Перейра в последних боях много проигрывал, хотя до этого у него была серьёзная победная серия.

Такое ощущение, что сейчас Перейра свой пик прошёл. Шара Буллет набирает обороты. Плюс Шара сделал выводы из своего поединка с Майклом Пейджем. Думаю, сейчас Шара должен забирать — база тайского бокса, агрессия, молодость, ударная мощь сделают своё дело. Шара победит», — сказал Бадаев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

А второй номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян оценил перспективы Шары Буллета в лучшем промоушене на планете.

«Он никогда не будет чемпионом [в UFC]. Просто будет закатывать хорошие бои, делать шоу. Его будут ставить в основном [на турниры] в Абу-Даби, в Азербайджане. Довольно эпатажный, зрелищный боец. Может, в топ-10 будет, удержится. Без борьбы очень тяжело удержаться [в топе] и стать чемпионом», — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале «ВПИСКА».

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android