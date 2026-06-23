UFC в Баку изобилует боями россиян. Наших парней ждут важнейшие поединки

Дата и время турнира UFC Баку
27 июня в Баку, Азербайджан, пройдёт турнир UFC Fight Night 280 – второй в истории на территории Азербайджана. Начало ивента – в 16:00 мск, основной кард стартует в 19:00.
В главном событии вечера встретятся топовые легковесы Рафаэль Физиев и Мануэль Торрес.
В соглавном бою турнира в октагон вернётся Шарабутдин Магомедов, он же Шара Буллет, а биться он будет с бразильцем Мишелем Перейрой.
В рамках основного карда свои поединки проведут Икрам Алискеров и Абусупьян Магомедов. Их соперниками станут Брунно Феррейра и Михал Олексейчук соответственно.
Кроме того, в Баку выступит Андрей Пуляев. Ему предстоит встретиться с Нурсултоном Рузибоевым.
А яркий полутяжеловес Абдул-Рахман Яхьяев попробует одержать третью победу подряд – у него в соперниках Джулиус Уокер.
Прямая трансляция UFC Баку
Посмотреть трансляцию турнира UFC Баку можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
Полный кард турнира UFC Баку
Основной кард
- Рафаэль Физиев — Мануэль Торрес;
- Шара Буллет — Мишель Перейра;
- Назим Садыхов — Матеус Камило;
- Асу Алмабаев — Чарльз Джонсон;
- Икрам Алискеров — Брунно Феррейра;
- Абусупьян Магомедов — Михал Олексейчук.
Предварительный кард
- Фарман Хасанов — Эрик Нолан;
- Абдул-Рахман Яхьяев — Джулиус Уокер;
- Нурсултон Рузибоев — Андрей Пуляев;
- Каан Офли — Хавьер Рейес;
- Даниил Донченко — Теодор Берггрен;
- Бекзат Алмахан — Жан Мацумото;
- Тахир Абдуллаев — Джефферсон Насименто.
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Прогноз на бои турнира UFC Баку
Асланбек Бадаев поделился ожиданиями от боя между россиянином Шарабутдином Магомедовым по прозвищу Шара Буллет с бразильцем Мишелем Перейрой.
«Это очень хорошее решение матчмейкеров. Шара Буллет и Мишель Перейра — два нестандартных и ярких ударника, которые действуют в самобытной манере, демонстрируют зрелище. И они гарантированно дадут это зрелище в очном поединке. Шара Буллет свежее, Шара мотивированнее. Перейра в последних боях много проигрывал, хотя до этого у него была серьёзная победная серия.
Такое ощущение, что сейчас Перейра свой пик прошёл. Шара Буллет набирает обороты. Плюс Шара сделал выводы из своего поединка с Майклом Пейджем. Думаю, сейчас Шара должен забирать — база тайского бокса, агрессия, молодость, ударная мощь сделают своё дело. Шара победит», — сказал Бадаев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
А второй номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян оценил перспективы Шары Буллета в лучшем промоушене на планете.
«Он никогда не будет чемпионом [в UFC]. Просто будет закатывать хорошие бои, делать шоу. Его будут ставить в основном [на турниры] в Абу-Даби, в Азербайджане. Довольно эпатажный, зрелищный боец. Может, в топ-10 будет, удержится. Без борьбы очень тяжело удержаться [в топе] и стать чемпионом», — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале «ВПИСКА».